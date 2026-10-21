Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου σε προσλήψεις και μισθούς

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Υποχρεωτική αναγραφή μισθών, επιδομάτων και πρόσθετων παροχών στις αγγελίες εργασίας προβλέπουν οι αλλαγές από την 1η Νοεμβρίου, ενώ απαγορεύονται οι ερωτήσεις για τις προηγούμενες αποδοχές των υποψηφίων.

Αλλάζει το τοπίο στις προσλήψεις εργαζομένων, καθώς από την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, οι εργοδότες θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν εξαρχής τις αποδοχές που προσφέρουν για κάθε θέση εργασίας, βάζοντας τέλος στις αγγελίες που δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον μισθό.

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στη δημοσιοποίηση των αποδοχών. Το νέο πλαίσιο προβλέπει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το συνολικό πακέτο αμοιβών, ενώ εισάγει και περιορισμούς στις ερωτήσεις που μπορούν να υποβάλλουν οι εργοδότες κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Στόχος των ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της μισθολογικής διαφάνειας και η εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

Υποχρεωτικά ο μισθός στις αγγελίες εργασίας

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που παρουσιάζει η ΕΡΤ, από την 1η Νοεμβρίου οι εργοδότες θα πρέπει να αναγράφουν στις αγγελίες εργασίας την αμοιβή που προσφέρουν στους υποψηφίους.

Με τον τρόπο αυτό, όσοι αναζητούν εργασία θα μπορούν να γνωρίζουν τις οικονομικές απολαβές που συνοδεύουν μια θέση πριν ακόμη έρθουν σε επικοινωνία με την επιχείρηση.

Η υποχρέωση ενημέρωσης, μάλιστα, δεν θα αφορά αποκλειστικά τον βασικό μισθό. Οι αγγελίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τις πρόσθετες οικονομικές παροχές που συνδέονται με τη θέση, όπως τα μπόνους και τα επιδόματα.

Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πληρέστερη εικόνα για το συνολικό πακέτο αποδοχών, προτού αποφασίσουν εάν θα διεκδικήσουν τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Τέλος στις ερωτήσεις για τον προηγούμενο μισθό

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τη διαδικασία της συνέντευξης και, ειδικότερα, τις πληροφορίες που μπορούν να ζητούν οι εργοδότες από τους υποψηφίους.

Με βάση όσα προβλέπονται, οι εργοδότες δεν θα επιτρέπεται να ρωτούν τους ενδιαφερόμενους πόσα χρήματα λάμβαναν στην προηγούμενη εργασία τους.

Η απαγόρευση αποσκοπεί στο να αποσυνδεθεί ο προσφερόμενος μισθός από το μισθολογικό ιστορικό κάθε υποψηφίου.

Με αυτόν τον τρόπο, η αμοιβή για μια νέα θέση δεν θα καθορίζεται με βάση τις προηγούμενες αποδοχές του εργαζομένου, αλλά θα συνδέεται με τη θέση εργασίας για την οποία εξετάζεται η πρόσληψή του.

Δικαίωμα ενημέρωσης για τις μισθολογικές διαφορές

Οι αλλαγές ενισχύουν παράλληλα και το δικαίωμα των υποψηφίων να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές.

Ειδικότερα, όσοι διεκδικούν μια θέση εργασίας θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν στοιχεία για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη θέση.

Επιπλέον, θα μπορούν να ενημερώνονται για τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στη θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη συνδέεται με την προσπάθεια αντιμετώπισης των ανισοτήτων στις αμοιβές και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας.

Τι αλλάζει για εργαζόμενους και εργοδότες

Με τις νέες ρυθμίσεις, οι επιχειρήσεις καλούνται να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες ήδη από το στάδιο δημοσίευσης μιας αγγελίας, ενώ οι υποψήφιοι αποκτούν σαφέστερη εικόνα για τους οικονομικούς όρους μιας πιθανής συνεργασίας.

Η γνωστοποίηση του μισθού, των επιδομάτων και των πρόσθετων παροχών, σε συνδυασμό με την απαγόρευση ερωτήσεων για τις προηγούμενες αποδοχές, αποτελεί τον βασικό πυρήνα των αλλαγών που παρουσιάζει η ΕΡΤ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, με στόχο οι οικονομικοί όροι κάθε θέσης να είναι γνωστοί στους ενδιαφερομένους από την αρχή της διαδικασίας πρόσληψης.