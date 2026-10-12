Δημόσιο: Προς μονιμοποίηση 50.000 συμβασιούχοι – Τα σενάρια που είναι στο τραπέζι

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Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η αναζήτηση μιας θεσμικά συμβατής λύσης που θα αναγνωρίζει την εμπειρία των συμβασιούχων, δίνοντάς τους αυξημένα μόρια στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, χωρίς να παρακάμπτονται οι συνταγματικοί περιορισμοί.

Νέα δεδομένα υπάρχουν πλέον στη συζήτηση για το μέλλον 50.000 και πλέον απασχολούμενων στο Δημόσιο, καθώς οι αυξημένες ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών σε προσωπικό, οι συνεχείς αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και η πολυετής απασχόληση χιλιάδων εργαζομένων με διαδοχικές συμβάσεις επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της μονιμοποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε εξέλιξη άτυπος κύκλος διαβουλεύσεων ανάμεσα στα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας, με αντικείμενο τη διαμόρφωση ενός θεσμικά ασφαλούς πλαισίου για την αξιοποίηση της πολυετούς εμπειρίας των συμβασιούχων.

Η αυτόματη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου προσκρούει στους περιορισμούς του άρθρου 103 του Συντάγματος, που αποκλείει τη γενικευμένη μονιμοποίηση εργαζομένων. Ως εναλλακτική λύση, εξετάζεται κυρίως η ενίσχυση της μοριοδότησης της προϋπηρεσίας στο πλαίσιο των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.