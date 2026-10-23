Σάλος με κάμερες σε βρεφονηπιακό σταθμό: Κατέγραφαν ακόμη και τους εσωτερικούς χώρους – Συνελήφθη η υπεύθυνη

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Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγείται 61χρονη υπεύθυνη βρεφονηπιακού σταθμού, μετά τον εντοπισμό καμερών τόσο εξωτερικά όσο και σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της δομής. Η κατηγορούμενη επικαλέστηκε υπεύθυνες δηλώσεις συγκατάθεσης των γονέων, ενώ σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Στο εδώλιο του Μονομελούς Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου Ρόδου αναμένεται να καθίσει σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 61χρονη υπεύθυνη βρεφονηπιακού σταθμού, η οποία κατηγορείται για τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Σύμφωνα με τη «Ροδιακή», η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν κάμερες όχι μόνο στην είσοδο και περιμετρικά του κτηρίου, αλλά και σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του σταθμού.

Η 61χρονη συνελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ενώ στη συνέχεια ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίωξη για συλλογή, οργάνωση και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς δικαίωμα.

Κάμερες σε όλους τους χώρους του βρεφονηπιακού σταθμού

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της «Ροδιακής», οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν αυτοψία στις 10 το πρωί της 21ης Οκτωβρίου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που είχε παραγγελθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη καμερών βιντεοεπιτήρησης τόσο στους εξωτερικούς χώρους, στην είσοδο και περιμετρικά του κτηρίου, όσο και στο εσωτερικό της δομής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που επικαλείται η εφημερίδα, δεν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια για τη χρήση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

Οι κάμερες, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν συνδεδεμένες με καταγραφικό σύστημα.

Τι ισχυρίστηκε η 61χρονη για τη συγκατάθεση των γονέων

Κατά τη διαδικασία, η 61χρονη υπεύθυνη του σταθμού υποστήριξε ότι διέθετε τη συγκατάθεση των γονέων για την καταγραφή των παιδιών.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, προσκόμισε υπεύθυνες δηλώσεις γονέων, στις οποίες αναφερόταν ότι επέτρεπαν την καταγραφή των ανηλίκων μέσα στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Παρά τον ισχυρισμό αυτό, η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, καθώς οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της και ακολούθησε η άσκηση ποινικής δίωξης.

Σε βάρος της 61χρονης ασκήθηκε ποινική δίωξη για συλλογή, οργάνωση και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς δικαίωμα.

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε στο Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου.

Κατά την αρχική διαδικασία, ο συνήγορος υπεράσπισής της, Σταύρος Παναγιωτακόπουλος, υπέβαλε αίτημα αναβολής, το οποίο έγινε δεκτό από το δικαστήριο.

Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για σήμερα, 23 Οκτωβρίου 2026.