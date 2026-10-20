Προσλήψεις ΑΣΕΠ: 3.262 θέσεις χωρίς πτυχίο Πανεπιστημίου – Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Πρόσθεσε το iPaideia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Στις 30 Οκτωβρίου ανοίγουν οι αιτήσεις για 3.262 θέσεις μέσω της προκήρυξης 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ, με δυνατότητα συμμετοχής για αποφοίτους Γυμνασίου και, υπό προϋποθέσεις, Δημοτικού.

Αντίστροφη μέτρηση για 3.262 προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, καθώς στις 30 Οκτωβρίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 7Κ/2026, η οποία απευθύνεται σε υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτουν 38 ειδικότητες σε φορείς του Δημοσίου, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Γυμνασίου και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, απόφοιτοι Δημοτικού.

Η προκήρυξη έχει ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και προβλέπει την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στις 08:00, έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν με απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού

Η προκήρυξη 7Κ/2026 αφορά την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσεων στο Δημόσιο σε υποψηφίους που διαθέτουν απολυτήριο Γυμνασίου.

Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής και για αποφοίτους Δημοτικού, υπό συγκεκριμένη προϋπόθεση. Ειδικότερα, δικαίωμα υποβολής αίτησης με απολυτήριο Δημοτικού έχουν όσοι ολοκλήρωσαν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έως και το 1980.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη διευρύνει τις κατηγορίες των υποψηφίων που μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, χωρίς να απαιτείται τίτλος σπουδών Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πέραν των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.

Οι 38 ειδικότητες της προκήρυξης 7Κ/2026

Οι 3.262 θέσεις κατανέμονται σε συνολικά 38 ειδικότητες, με την αναλυτική κατανομή ανά δημόσιο φορέα να περιλαμβάνεται στον πίνακα θέσεων της προκήρυξης.

Μεταξύ των ειδικοτήτων βρίσκονται θέσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία νοσοκομείων και μονάδων υγείας, την καθαριότητα, τη φύλαξη, τις τεχνικές εργασίες, τις μεταφορές και την υποστήριξη υπηρεσιών.

Αναλυτικά, οι ειδικότητες που περιλαμβάνονται είναι:

ΥΕ Βοηθών Θαλάμου

ΥΕ Βοηθών Νοσοκόμων – Φυλάκων Ασθενών

ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών

ΥΕ Νεκροτόμων

ΥΕ Τραυματιοφορέων

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

ΥΕ Επιμελητών

ΥΕ Κλητήρων

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

ΥΕ Καταμετρητών Ύδρευσης

ΥΕ Μεταφορών

ΥΕ Πλυντών – Σιδερωτών

ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων

ΥΕ Εργατών Ταφής – Εκταφής

ΥΕ Εργατών Πρασίνου

ΥΕ Εργατών Άρδευσης

ΥΕ Εργατών Ελαιοχρωματιστών

ΥΕ Εργατών Επεξεργασίας Λυμάτων και Ύδατος

ΥΕ Εργατών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΥΕ Εργατών Οδοποιίας

ΥΕ Εργατών Οικοδομικών Εργασιών

ΥΕ Εργατών Πλακοστρώσεων

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης

ΥΕ Εργατών Υδρονομέων

ΥΕ Υδρονομέας – Καταμετρητής – Συντηρητής Υδρομέτρων και Αρδευτικών Δικτύων

ΥΕ Κλάδος Επιμελητών ΥΠΕΞ

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

ΥΕ Πλυντών Σκευών Μαγειρείων

ΥΕ Τραπεζοκόμων

ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Μονάδων Υγείας

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

ΥΕ Νυχτοφυλάκων

ΥΕ Φυλάκων

ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων

Πώς υπολογίζονται τα μόρια για τις προσλήψεις

Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης, όπως προβλέπονται στην υπουργική απόφαση που καθορίζει τα πάγια μέρη των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η οικογενειακή κατάσταση, η ανεργία, η εργασιακή εμπειρία και η ηλικία, ενώ προβλέπονται επίσης κριτήρια εντοπιότητας και πρόσθετης μοριοδότησης.

Για τα οικογενειακά κριτήρια προβλέπονται:

200 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο, έως έξι τέκνα.

300 μόρια για τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.

200 μόρια για τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.

100 μόρια για τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας.

Για την ανεργία ισχύουν τα ακόλουθα:

50 μόρια για κάθε εξάμηνο συνεχόμενης ανεργίας, με ανώτατο όριο τα δέκα εξάμηνα.

20 μόρια για κάθε εξάμηνο μη συνεχόμενης ανεργίας, έως πέντε εξάμηνα κατά την τελευταία πενταετία.

Για την εργασιακή εμπειρία, οι υποψήφιοι λαμβάνουν επτά μόρια για κάθε μήνα προϋπηρεσίας, με δυνατότητα υπολογισμού έως 84 μηνών.

Για την ηλικία, προβλέπονται 75 μόρια για υποψηφίους ηλικίας έως 30 ετών.

Στα κριτήρια περιλαμβάνεται επίσης η εντοπιότητα, καθώς και πρόσθετη μοριοδότηση, χωρίς να προσδιορίζονται στο δημοσιευμένο κείμενο οι επιμέρους μονάδες των συγκεκριμένων κατηγοριών.

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις και πόσο κοστίζει το παράβολο

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 στις 08:00 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 στις 14:00.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 15 ευρώ, μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο.

Ακολούθως, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από την προκήρυξη.

Η δημοσίευση της 7Κ/2026 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας για την κάλυψη των 3.262 θέσεων, με τους ενδιαφερομένους να έχουν στη διάθεσή τους το διάστημα από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 16 Νοεμβρίου για την υποβολή των αιτήσεών τους.