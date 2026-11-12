Προσλήψεις: Ανοίγουν νέες θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού – Οι ειδικότητες και η προθεσμία

Εντολή του πρωθυπουργού για συνολική επανεξέταση της μοριοδότησης αθλητών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, μετά την υπόθεση Τσαβδαρίδη. Στο επίκεντρο το πλαίσιο που ισχύει από το 1999, με έμφαση στην πραγματική αθλητική δραστηριότητα και πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων για τους φετινούς υποψηφίους.