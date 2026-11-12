Προσλήψεις: Ανοίγουν νέες θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού – Οι ειδικότητες και η προθεσμία
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Οι προσλήψεις αφορούν 11 ειδικότητες, από αρχαιολόγους και συντηρητές έως φύλακες, εργατοτεχνίτες και διοικητικό προσωπικό, ενώ οι αιτήσεις ολοκληρώνονται σταδιακά από τις 13 έως τις 23 Νοεμβρίου.
Σε νέες προσλήψεις προσωπικού μέσω 14 προκηρύξεων προχωρά το Υπουργείο Πολιτισμού, καλύπτοντας θέσεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και υπηρεσίες του σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν 11 ειδικότητες και υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), από αρχαιολόγους και συντηρητές αρχαιοτήτων έως εργατοτεχνίτες, φύλακες και προσωπικό καθαριότητας. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων διαφέρουν ανά προκήρυξη, με τις πρώτες να λήγουν στις 13 Νοεμβρίου.
Αναλυτικά οι ειδικότητες
Γρεβενών (Αιτήσεις έως 13/11)
ΠΕ Αρχαιολόγοι
ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
ΔΕ Εργατοτεχνίτες
ΥΕ Εργάτες
Λέσβου (Αιτήσεις έως 13/11)
ΠΕ Αρχαιολόγοι
ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
ΥΕ Εργάτες
Μεσσηνίας (Αιτήσεις έως 13/11)
ΠΕ Αρχαιολόγοι
ΔΕ Εργατοτεχνίτες
Λέσβου (Αιτήσεις έως 14/11)
ΥΕ Εργάτες
Λέσβου (Αιτήσεις έως 14/11)
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας (Αιτήσεις έως 14/11)
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
ΔΕ Εργατοτεχνίτες
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ΣΟΧ 3/2026 (Αιτήσεις έως 16/11)
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
ΔΕ Εργατοτεχνιτών
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ΣΟΧ 4/2026 (Αιτήσεις έως 16/11)
ΔΕ Πωλήσεων
Βοιωτίας (Αιτήσεις έως 19/11)
ΠΕ Αρχαιολόγων
ΔΕ Εργατοτεχνιτών
Λασιθίου (Αιτήσεις έως 19/11)
ΠΕ Αρχαιολόγων
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
Λέσβου (Αιτήσεις έως 20/11)
ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
ΥΕ Εργάτες
Λέσβου (Αιτήσεις έως 20/11)
ΥΕ Εργάτες
Κέρκυρας (Αιτήσεις έως 21/11)
ΠΕ Αρχαιολόγων
ΔΕ Εργατοτεχνιτών
Μεσσηνίας (Αιτήσεις έως 23/11)
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου
ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
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