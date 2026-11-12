Αυτισμός: Ελλείψεις σε δομές, δυσκολίες στην εκπαίδευση και αγωνία για το μέλλον – Νέα πανελλαδική καταγραφή

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Πανελλαδική καταγραφή των αναγκών οικογενειών ατόμων με αυτισμό πραγματοποιεί το Σωματείο ΚΡΑΥΓΗ ΑμεΑ. Γονείς και φροντιστές καλούνται να συμμετάσχουν σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο για τις δυσκολίες στην εκπαίδευση, τη θεραπεία, την καθημερινή φροντίδα και την υποστήριξη των οικογενειών.

Μια πανελλαδική πρωτοβουλία για την καταγραφή των αναγκών οικογενειών ατόμων με αυτισμό και αυξημένες ανάγκες υποστήριξης υλοποιεί το Σωματείο ΚΡΑΥΓΗ ΑμεΑ, καλώντας γονείς και φροντιστές να συμμετάσχουν σε ανώνυμο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες εμπειρίες από οικογένειες σε ολόκληρη την Ελλάδα, ώστε να αποτυπωθούν με τεκμηριωμένο τρόπο οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόσβαση σε εκπαιδευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες, στην επάρκεια των διαθέσιμων δομών υποστήριξης, αλλά και στις επιπτώσεις που έχει η διαρκής φροντίδα στην οικονομική, κοινωνική και ψυχολογική ζωή των οικογενειών.

Αυτισμός: Στο επίκεντρο οι πραγματικές ανάγκες των οικογενειών

Το Σωματείο ΚΡΑΥΓΗ ΑμεΑ επιδιώκει να αναδείξει ζητήματα που αφορούν γονείς και φροντιστές παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με αυτισμό και αυξημένες ανάγκες υποστήριξης.

Μέσα από τη διαδικτυακή καταγραφή, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην αποτύπωση των αναγκών τους, καθώς και των εμποδίων που συναντούν στην αναζήτηση κατάλληλων υπηρεσιών και υποστηρικτικών δομών.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε έξι βασικούς τομείς:

Πρόσβαση σε κατάλληλες εκπαιδευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατόμου.

Έλλειψη εξειδικευμένων δομών υποστήριξης, που μπορούν να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες φροντίδας.

Δυσκολίες στην καθημερινή φροντίδα παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με αυτισμό.

Οικονομική και ψυχοκοινωνική επιβάρυνση των οικογενειών.

Ανάγκες υποστήριξης των ίδιων των φροντιστών, οι οποίοι αναλαμβάνουν σημαντικό μέρος της καθημερινής φροντίδας.

Αγωνία για το μέλλον των ατόμων με αυξημένες ανάγκες υποστήριξης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκπαιδευτική διάσταση της πρωτοβουλίας, καθώς ένα από τα βασικά ζητήματα που επιδιώκει να καταγράψει το Σωματείο είναι η δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αυτισμό σε κατάλληλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Η καταγραφή αφορά τις ανάγκες οικογενειών με παιδιά σχολικής ηλικίας, αλλά και με εφήβους και ενήλικες που εξακολουθούν να χρειάζονται εξειδικευμένη υποστήριξη.

Παράλληλα, το ερωτηματολόγιο επιχειρεί να αναδείξει τις δυσκολίες πρόσβασης σε θεραπευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες δομές.

Μέσα από τις απαντήσεις των οικογενειών, το Σωματείο επιδιώκει να συγκεντρώσει στοιχεία που θα συμβάλουν στην ανάδειξη των αναγκών και στη διατύπωση συγκεκριμένων αιτημάτων προς τους αρμόδιους φορείς.

Πέρα από την εκπαίδευση και τις θεραπευτικές υπηρεσίες, η πρωτοβουλία εξετάζει τις ευρύτερες συνθήκες διαβίωσης των οικογενειών.

Η καθημερινή φροντίδα ενός ατόμου με αυξημένες ανάγκες υποστήριξης μπορεί να απαιτεί σημαντικό χρόνο, οικονομικούς πόρους και διαρκή οργάνωση.

Για τον λόγο αυτό, η ΚΡΑΥΓΗ ΑμεΑ επιδιώκει να καταγράψει τόσο την οικονομική όσο και την ψυχοκοινωνική επιβάρυνση των γονέων και φροντιστών.

Ξεχωριστή θέση στην καταγραφή έχει η ανάγκη υποστήριξης των ίδιων των ανθρώπων που αναλαμβάνουν τη φροντίδα.

Παράλληλα, το Σωματείο δίνει έμφαση στην αγωνία των οικογενειών για το μέλλον των ατόμων με αυτισμό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για περιπτώσεις που απαιτούν αυξημένη και μακροχρόνια υποστήριξη.

Η συμμετοχή στην πανελλαδική καταγραφή πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου και είναι εθελοντική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, το ερωτηματολόγιο δεν ζητά από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν ονοματεπώνυμο ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με αυτόν τον τρόπο, η πρωτοβουλία επιδιώκει να διευκολύνει τους γονείς και φροντιστές να καταγράψουν τις εμπειρίες τους χωρίς να απαιτείται η δήλωση των συγκεκριμένων προσωπικών στοιχείων.

Το Σωματείο καλεί οικογένειες από κάθε περιοχή της χώρας να συμμετάσχουν, ώστε τα συγκεντρωτικά στοιχεία να αποτυπώνουν όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές εμπειρίες και ανάγκες.

«Πίσω από την Κραυγή»: Πώς θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα

Τα ευρήματα της καταγραφής θα αξιοποιηθούν από την ΚΡΑΥΓΗ ΑμεΑ για την τεκμηρίωση θεσμικών παρεμβάσεων που αφορούν τις ανάγκες των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους.

Παράλληλα, θα αποτελέσουν μέρος της ενημερωτικής καμπάνιας «Πίσω από την Κραυγή», η οποία έχει ως στόχο να αναδείξει την πραγματικότητα που βιώνουν οικογένειες ατόμων με βαρύ αυτισμό.

Μέσα από την πρωτοβουλία, το Σωματείο επιδιώκει να ενισχύσει τη δημόσια συζήτηση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες, τις ελλείψεις και τις ανάγκες που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Όπως επισημαίνει, η καταγραφή των προβλημάτων αποτελεί ένα πρώτο βήμα για τη διεκδίκηση ουσιαστικών λύσεων.

Η ΚΡΑΥΓΗ ΑμεΑ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής και διάδοσης της καταγραφής.

Ειδικότερα, καλεί γονείς και φροντιστές ατόμων με αυτισμό, συλλόγους, ειδικούς επιστήμονες, εκπαιδευτικές δομές και θεραπευτικούς φορείς να συμβάλουν στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Η ευρύτερη διάδοση του ερωτηματολογίου αποτελεί βασική επιδίωξη του Σωματείου, προκειμένου να συγκεντρωθεί μεγαλύτερος αριθμός απαντήσεων από οικογένειες σε όλη την Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Συμμετοχή στο ερωτηματολόγιο της ΚΡΑΥΓΗΣ ΑμεΑ

Η συμμετοχή είναι εθελοντική και, σύμφωνα με το Σωματείο, δεν απαιτείται η καταχώριση ονοματεπωνύμου ή email.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.kravgiamea.gr ή να επικοινωνήσουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected].

Η ΚΡΑΥΓΗ ΑμεΑ υπογραμμίζει ότι η συγκέντρωση των εμπειριών των οικογενειών μπορεί να αποτελέσει τη βάση για πιο τεκμηριωμένες διεκδικήσεις, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών και των δομών υποστήριξης.

Το ερωτηματολόγιο εδώ