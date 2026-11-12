Ανησυχία για το νέο κρούσμα ενδοσχολικής βίας: Του κατέβασαν το παντελόνι και το εσώρουχο, καταγγέλλει επίθεση και απειλές

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Σοβαρές καταγγελίες για σχολικό εκφοβισμό σε Γυμνάσιο του Βόλου. Μαθητής της Α΄ Γυμνασίου φέρεται να υπέστη εξευτελισμό μπροστά σε συμμαθητές του, ενώ ακολούθησαν καταγγελίες για χαστούκι και απειλητικό σημείωμα, παρά την προηγούμενη επιβολή αποβολών.

Στο επίκεντρο διερεύνησης βρίσκεται υπόθεση καταγγελλόμενου σχολικού εκφοβισμού σε Γυμνάσιο του Βόλου, με μαθητή της Α΄ τάξης να φέρεται να έχει υποστεί εξευτελιστική συμπεριφορά μπροστά σε συμμαθητές του, σωματική επίθεση και απειλές.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, καθώς, σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, τα περιστατικά δεν περιορίστηκαν σε ένα μεμονωμένο συμβάν, αλλά συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την επιβολή πειθαρχικών μέτρων από τη διεύθυνση του σχολείου.

Όπως μεταδίδει το taxydromos, όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος, όταν μαθητής φέρεται να κατέβασε το παντελόνι συμμαθητή του.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο συγκεκριμένος μαθητής προσέφερε χρήματα σε δεύτερο παιδί, προκειμένου να προβεί σε αντίστοιχη ενέργεια εις βάρος άλλου συμμαθητή τους.

Το δεύτερο περιστατικό φέρεται να είχε ακόμη πιο εξευτελιστικό χαρακτήρα, καθώς ο μαθητής κατέβασε τόσο το παντελόνι όσο και το εσώρουχο του άλλου παιδιού, μπροστά σε συμμαθητές τους.

Βόλος: Μονοήμερη αποβολή στους δύο μαθητές

Τα δύο περιστατικά έγιναν γνωστά στη διεύθυνση του Γυμνασίου, η οποία προχώρησε στην επιβολή μονοήμερης αποβολής στους δύο εμπλεκόμενους μαθητές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, η πειθαρχική αντιμετώπιση των αρχικών περιστατικών δεν οδήγησε στην εκτόνωση της κατάστασης.

Μετά την επιστροφή των μαθητών στο σχολείο, ένας από τους δύο φέρεται να επιτέθηκε εκ νέου στον συμμαθητή που είχε προηγουμένως υποστεί τον εξευτελισμό, χαστουκίζοντάς τον.

Το παιδί απευθύνθηκε και πάλι στους εκπαιδευτικούς, αναζητώντας βοήθεια για όσα είχαν συμβεί.

Το απειλητικό σημείωμα που προκάλεσε νέα αναστάτωση

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, ο μαθητής που φέρεται να είχε επιτεθεί στον συμμαθητή του συνέταξε στη συνέχεια ένα απειλητικό σημείωμα.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, επιχείρησε να το παραδώσει στο παιδί μέσω άλλης μαθήτριας.

Το περιστατικό προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση, καθώς ο μαθητής που έλαβε το σημείωμα εμφανίστηκε ιδιαίτερα αναστατωμένος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί απευθύνθηκε κλαίγοντας στους καθηγητές του, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τη νέα εξέλιξη.

Ακολούθως, ειδοποιήθηκε η μητέρα του μαθητή, προκειμένου να μεταβεί στο σχολείο και να τον παραλάβει.

Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες και οι χειρισμοί του σχολείου

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες αρχές να αναμένεται να εξετάσουν τα καταγγελλόμενα περιστατικά και τη διαχείρισή τους από τη σχολική διεύθυνση.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι καταγγελίες για σωματική επίθεση και απειλές ακολούθησαν την επιβολή μονοήμερης αποβολής για τα αρχικά περιστατικά.

Η διερεύνηση αναμένεται να αποσαφηνίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα γεγονότα, καθώς και τους χειρισμούς που έγιναν μετά την πρώτη ενημέρωση των εκπαιδευτικών.

Η συγκεκριμένη υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της αντιμετώπισης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού, ιδιαίτερα όταν οι καταγγελλόμενες συμπεριφορές συνεχίζονται παρά την παρέμβαση της σχολικής κοινότητας.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία της έγκαιρης προστασίας και υποστήριξης των μαθητών που αναφέρουν ότι υφίστανται εκφοβισμό, ώστε να διασφαλίζεται ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης, τα αναφερόμενα περιστατικά παραμένουν καταγγελίες και δεν συνιστούν διαπιστωμένα ευρήματα των αρμόδιων αρχών.