Προσλήψεις: Μόνιμες θέσεις στα γραφεία του ΑΣΕΠ στην Αθήνα μέσω 7Κ/2026 – Πότε λήγει η προθεσμία
Πίνακας περιεχομένων
Οι ειδικότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θέσεων, από την καθαριότητα και τις τεχνικές εργασίες έως τη φύλαξη και το βοηθητικό προσωπικό
Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεωντ ων υποψηφίων στην Προκήρυξη 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 3.262 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.
Μεταξύ άλλων οι θέσεις αφορούν σε δύο μόνιμες θέσεις στα γραφεία του ΑΣΕΠ στην Αθήνα για απόφοιτους Γυμνασίου.
Στις ειδικότητες περιλαμβάνονται θέσεις καθαριότητας, εργατών, φυλάκων και βοηθητικού προσωπικού, ενώ 75 θέσεις αφορούν την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Λάρισα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Γυμνασίου, καθώς και απόφοιτοι Δημοτικού υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Οι περισσότερες θέσεις αφορούν το προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων, με συνολικά 2.225 θέσεις, ενώ ακολουθούν οι θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων και άλλων ειδικοτήτων.
Ανάμεσα στις θέσεις προβλέπονται:
- Προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
- Εργάτες γενικών και ειδικών καθηκόντων.
- Βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό.
- Επιμελητές και κλητήρες.
- Εργάτες πρασίνου και τεχνικών εργασιών.
- Εργάτες κοιμητηρίων.
- Προσωπικό εστίασης.
- Φύλακες και νυχτοφύλακες.
- Οικογενειακούς βοηθούς.
- Επιμελητές του υπουργείου Εξωτερικών.
Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Η προκήρυξη απευθύνεται σε αποφοίτους Γυμνασίου. Επισημαίνεται ότι μπορούν να συμμετάσχουν και απόφοιτοι Δημοτικού, εφόσον αποφοίτησαν μέχρι και το 1980.
Στον πίνακα οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών δηλώνονται με κωδικούς (101, 102, 103, 104), που πρέπει να αναγραφούν σωστά στην ηλεκτρονική αίτηση, γιατί η επεξεργασία γίνεται μηχανογραφικά, ενώ η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας και μοριοδότηση.
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr