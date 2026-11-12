Αλλάζει η μοριοδότηση των αθλητών στις Πανελλήνιες: Εντολή για αναθεώρηση νόμου του 1999 – Τι θα γίνει με τους φετινούς υποψηφίους

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Εντολή του πρωθυπουργού για συνολική επανεξέταση της μοριοδότησης αθλητών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, μετά την υπόθεση Τσαβδαρίδη. Στο επίκεντρο το πλαίσιο που ισχύει από το 1999, με έμφαση στην πραγματική αθλητική δραστηριότητα και πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων για τους φετινούς υποψηφίους.

Σε επανεξέταση οδηγείται το το καθεστώς μοριοδότησης αθλητών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με έμφαση στην πραγματική συμμετοχή και τη διάρκεια ενασχόλησης με τον αθλητισμό, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Η αλλαγή αυτή έρχεται με αφορμή την υπόθεση του πρώην υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη και, όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος, έπειτα από οδηγία του πρωθυπουργού.

Πρόσθεσε ότι, όταν το υπουργείο Παιδείας καταλήξει στις τελικές προτάσεις του, θα προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις για τους μαθητές που συμμετέχουν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. «Πρόκειται για ένα πλαίσιο που ισχύει εδώ και δεκαετίες και είναι ευκαιρία να το επανεξετάσουμε συνολικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, το ισχύον πλαίσιο εφαρμόζεται από το 1999 και έχει υποστεί κατά καιρούς αρκετές τροποποιήσεις από διαφορετικές κυβερνήσεις.

Αναφερόμενος στην παραίτηση του υφυπουργού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν κρίθηκαν επαρκείς και γι’ αυτό η παραίτηση υποβλήθηκε και έγινε άμεσα δεκτή. Παράλληλα, τόνισε ότι το χαρτοφυλάκιο της βιομηχανίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τον λόγο αυτό υπάγεται απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Τι ισχύει σήμερα

Το ισχύον σύστημα προβλέπει ειδική μεταχείριση για αθλητές και αθλήτριες που έχουν πετύχει αναγνωρισμένες διακρίσεις σε συγκεκριμένες διοργανώσεις.

Ανάλογα με το επίπεδο των αγώνων, τη θέση κατάταξης και την κατηγορία της διάκρισης, οι υποψήφιοι μπορούν να εξασφαλίσουν προσαύξηση στη βαθμολογία εισαγωγής τους ή, για ορισμένες κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες, να υπαχθούν σε ειδικές διατάξεις εισαγωγής χωρίς ποσοτικό περιορισμό.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, το υπουργείο Παιδείας έχει εκδώσει την εγκύκλιο Φ.152/121702/Α5/17-9-2026, στην οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία εισαγωγής των διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η πριμοδότηση δεν είναι ενιαία για όλους τους υποψηφίους. Διαφορετικά ποσοστά ισχύουν για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) και διαφορετικά για τις υπόλοιπες πανεπιστημιακές σχολές.

Πόσα επιπλέον μόρια δίνουν οι Πανελλήνιοι και οι Σχολικοί Αγώνες

Στο σύστημα πριμοδότησης προβλέπονται τα ακόλουθα ποσοστά για τις συγκεκριμένες εθνικές και σχολικές διακρίσεις:

Αθλητική διάκριση Λοιπά πανεπιστημιακά τμήματα ΤΕΦΑΑ 1η θέση σε Πανελλήνιους Αγώνες 10% 20% 2η θέση σε Πανελλήνιους Αγώνες 8% 20% 3η θέση σε Πανελλήνιους Αγώνες 7% 20% Πανελλήνια επίδοση ή ισοφάρισή της 10% 20% 1η θέση σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες 8% 20% 2η θέση σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες 6% 20% 3η θέση σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες 4% 20%

Τα παραπάνω ποσοστά αποτυπώνονται στις επίσημες εγκυκλίους εισαγωγής διακριθέντων αθλητών προηγούμενων ετών και στο δημοσιευμένο πλαίσιο που παραμένει σημείο αναφοράς για τη διαδικασία.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για την κατάκτηση πρώτης θέσης τόσο σε Πανελλήνιους Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, όπου προβλέπεται επιπλέον μία ποσοστιαία μονάδα πριμοδότησης, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό μπορεί να φτάσει το 11% για τα λοιπά τμήματα και το 21% για τα ΤΕΦΑΑ.

Τι ισχύει για τις διεθνείς αθλητικές διακρίσεις

Μεγαλύτερα προνόμια προβλέπονται για ορισμένες διεθνείς αθλητικές διακρίσεις, ανάλογα με τη διοργάνωση και τη θέση που έχει κατακτήσει ο αθλητής.

Σε συγκεκριμένες κατηγορίες, οι προσαυξήσεις μπορούν να φτάσουν το 40% για τα ΤΕΦΑΑ, ενώ για κορυφαίες διακρίσεις προβλέπεται ειδική δυνατότητα εισαγωγής χωρίς ποσοτικό περιορισμό.

Στις κατηγορίες που προβλέπουν ιδιαίτερα ευνοϊκή μεταχείριση περιλαμβάνονται, υπό τις ειδικές νόμιμες προϋποθέσεις, διακρίσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή δεν αφορά κάθε διεθνή συμμετοχή ή διάκριση. Η ακριβής μεταχείριση εξαρτάται από τη διοργάνωση, την ηλικιακή κατηγορία και την κατάταξη του αθλητή.

Πώς υπολογίζεται το μπόνους μορίων

Η αθλητική πριμοδότηση υπολογίζεται ως ποσοστιαία προσαύξηση της βαθμολογίας του υποψηφίου, σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες εισαγωγής.

Για παράδειγμα, ένας μαθητής με 15.000 μόρια που δικαιούται προσαύξηση 8% θα μπορούσε, για τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής, να υπολογίσει πρόσθετη βαθμολογία 1.200 μορίων.

Έτσι, η προσαυξημένη βαθμολογία θα διαμορφωνόταν στα 16.200 μόρια.

Το παράδειγμα είναι ενδεικτικό και δεν συνεπάγεται αυτόματη εισαγωγή σε σχολή με αντίστοιχη βάση.

Η αξιοποίηση της αθλητικής διάκρισης προϋποθέτει την πλήρωση των ειδικών όρων εισαγωγής που προβλέπει η νομοθεσία.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και οι επιπλέον θέσεις

Η αθλητική διάκριση δεν σημαίνει ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί αυτομάτως σε οποιαδήποτε σχολή επιθυμεί.

Για τις κατηγορίες εισαγωγής με προσαύξηση μορίων, εφαρμόζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), τη βαθμολογία του υποψηφίου και τη βαθμολογία του τελευταίου εισαχθέντος με τη γενική σειρά.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι υποψήφιοι κρίνονται σε ειδικό αριθμό θέσεων καθ’ υπέρβαση των κανονικών εισακτέων.

Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει:

Επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 20% για τα ΤΕΦΑΑ.

Επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 3% για τα λοιπά πανεπιστημιακά τμήματα και τις προβλεπόμενες αντίστοιχες σχολές.

Πρόκειται για ποσοστά θέσεων και όχι για πρόσθετη προσαύξηση της βαθμολογίας.

Ποιες αθλητικές διακρίσεις αναγνωρίζονται

Η αξιοποίηση μιας αθλητικής διάκρισης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προϋποθέτει την αναγνώρισή της σύμφωνα με την αθλητική νομοθεσία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εγγραφή της διάκρισης στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Επιπλέον, προβλέπονται χρονικοί περιορισμοί για την αξιοποίηση ορισμένων διακρίσεων.

Για τους Πανελλήνιους και τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ισχύει, κατά κανόνα, χρονικό διάστημα τετραετίας, ενώ για άλλες κατηγορίες διακρίσεων προβλέπονται διαφορετικές ρυθμίσεις.

Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανατρέχουν στην εγκύκλιο του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο διεκδικούν την εισαγωγή τους.