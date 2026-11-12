ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για προσλήψεις στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς – Λήγει η προθεσμία ενστάσεων

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Έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις οι υποψήφιοι για προσλήψεις στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ και απαιτεί παράβολο 50 ευρώ, το οποίο επιστρέφεται εάν η ένσταση γίνει δεκτή.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για τις προσλήψεις προσωπικού στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ, μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων. Η διαδικασία αφορά συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών κατά το σχολικό έτος 2026–2027, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2026.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 να αμφισβητήσουν τα προσωρινά αποτελέσματα, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά ένσταση στο ΑΣΕΠ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέτασή της είναι η καταβολή παραβόλου 50 ευρώ, το οποίο επιστρέφεται εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή.

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για τις προσλήψεις προσωπικού στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με τους υποψηφίους να έχουν περιορισμένο χρονικό περιθώριο για την υποβολή ενστάσεων.

Η διαδικασία αφορά την πρόσληψη εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν εποχικές ή παροδικές ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών κατά τη σχολική χρονιά 2026–2027.

Οι προσωρινοί πίνακες καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2026 και περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής.

ΔΥΠΑ: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις

Η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.

Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αμφισβητήσουν την κατάταξή τους ή τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία επιλογής.

Οι ενστάσεις αφορούν τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσλαμβανομένων και αποκλειομένων.

Η υποβολή πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Πού αποστέλλονται οι ενστάσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν την ένστασή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]

Δεν προβλέπεται, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οδηγίες, άλλος τρόπος υποβολής στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φροντίσουν ώστε η ένστασή τους να αποσταλεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα στοιχεία.

Παράβολο 50 ευρώ: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Για να εξεταστεί μια ένσταση, απαιτείται η καταβολή παραβόλου ύψους 50 ευρώ.

Η έκδοση του παραβόλου μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Παράβολο, στην οποία υπάρχει παραπομπή από την επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Μέσω Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ).

Ο υποψήφιος οφείλει να αναγράψει στο κείμενο της ένστασης τον κωδικό ή τον αριθμό του παραβόλου που έχει εκδοθεί.

Παράλληλα, πρέπει να έχει ολοκληρώσει την πληρωμή του ποσού έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Επομένως, η απλή έκδοση του παραβόλου δεν αρκεί, εάν δεν έχει καταβληθεί εγκαίρως το αντίτιμό του.

Πότε επιστρέφεται το ποσό του παραβόλου

Η καταβολή των 50 ευρώ αποτελεί προϋπόθεση για την εξέταση της ένστασης.

Ωστόσο, το ποσό δεν χάνεται σε κάθε περίπτωση.

Εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται στον υποψήφιο που το κατέβαλε.

Αντίθετα, σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης, δεν προβλέπεται επιστροφή του ποσού βάσει των οδηγιών της διαδικασίας.

Προσλήψεις στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το 2026–2027

Η ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2026 αφορά την κάλυψη αναγκών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ με προσωπικό ορισμένου χρόνου.

Η δημοσιοποίηση των προσωρινών πινάκων αποτελεί στάδιο της διαδικασίας επιλογής, κατά το οποίο οι υποψήφιοι μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα και να ασκήσουν το προβλεπόμενο δικαίωμα ένστασης.

Για όσους διαπιστώσουν ζήτημα στην κατάταξη ή στον αποκλεισμό τους, καθοριστική είναι η τήρηση της καταληκτικής ημερομηνίας και η σωστή υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ για την έκδοση του σχετικού παραβόλου και τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία.