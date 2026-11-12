Επέτειος Πολυτεχνείου – 17 Νοέμβρη: Τι ισχύει για σχολεία και φροντιστήρια

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Η φετινή επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου πέφτει Τρίτη συνεπώς ένα ερώτημα που προκύπτει είναι αυτό σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων στη χώρα.

Η 17η Νοεμβρίου δεν κατατάσσεται στις τυπικές αργίες για την εκπαίδευση, αλλά χαρακτηρίζεται ως ημέρα αφιερωμένη σε επετειακές εκδηλώσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά, ωστόσο το τακτικό ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων αναστέλλεται.

Οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο, ώστε να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες δράσεις για το Πολυτεχνείο, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση.

Στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, μετά το τέλος των εκδηλώσεων τα παιδιά αποχωρούν, ενώ δεν λειτουργεί το πρωινό ή το ολοήμερο πρόγραμμα. Αντίστοιχες επετειακές δράσεις πραγματοποιούνται και στα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας.

Τι ισχύει για τις απουσίες

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο θέμα των απουσιών, καθώς η παρουσία είναι υποχρεωτική. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όποιος μαθητής δεν προσέλθει στη σχολική γιορτή θα έχει αδικαιολόγητες απουσίες για όλες τις διδακτικές ώρες που προβλέπονται στο πρόγραμμα της ημέρας.

Η ώρα αποχώρησης δεν είναι ενιαία. Την καθορίζει η διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας ανάλογα με τη διάρκεια των εκδηλώσεων, ενώ οι γονείς θα ενημερώνονται εγκαίρως. Οι μαθητές, πάντως, δεν χρειάζεται να πάρουν μαζί τους σχολικές τσάντες και βιβλία.

Τι ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα και τα φροντιστήρια

Σε αντίθεση με τα σχολεία, η 17η Νοεμβρίου δεν είναι γενική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα καταστήματα και τις τράπεζες, που λειτουργούν κανονικά.

Ειδικό καθεστώς ισχύει για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, τα οποία παραμένουν κλειστά λόγω ορισμένης αργίας.

Τα σχολεία όλων των βαθμίδων επιστρέφουν στο κανονικό πρόγραμμα την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.