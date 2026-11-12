Απεργία 25 Νοεμβρίου: «Παραλύει» η χώρα – Ποιοι συμμετέχουν

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Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία προχωρούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου εργαζόμενοι στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, έπειτα από τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και σειράς συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Στο απεργιακό μέτωπο συμμετέχουν Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία, με βασικό αντικείμενο τις μισθολογικές διεκδικήσεις, την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η κινητοποίηση αποκτά ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι διεκδικήσεις αφορούν τόσο τις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας όσο και το αυξημένο κόστος διαβίωσης, με ιδιαίτερη αναφορά στη στεγαστική επιβάρυνση και την ανάγκη ενίσχυσης του εισοδήματος.

Στον δημόσιο τομέα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, καλώντας τους εργαζομένους να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις. Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών της περιλαμβάνονται οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

Στον ιδιωτικό τομέα, το απεργιακό κάλεσμα υποστηρίζεται από 26 Εργατικά Κέντρα, 12 Ομοσπονδίες και εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών, Λογιστών, Φαρμάκου και Τύπου – Χάρτου, ενώ συνεχίζονται οι αποφάσεις συμμετοχής από επιμέρους κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία.

Τα αιτήματα

Στην κορυφή των διεκδικήσεων βρίσκονται οι αυξήσεις στις αποδοχές και η υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, με στόχο τη βελτίωση των μισθών και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερη θέση στο διεκδικητικό πλαίσιο καταλαμβάνει και το αίτημα για καθιέρωση 7ωρου, 5ήμερου και 35ωρου, καθώς και η ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Οι εργαζόμενοι ζητούν, επίσης, ουσιαστική προστασία του εισοδήματος από τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, την ενέργεια και τη στέγαση. Παράλληλα, στις διεκδικήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων περιλαμβάνεται η αντίθεση στην εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές συγκρούσεις και στρατιωτικούς σχεδιασμούς.

Τα σημεία συγκέντρωσης

Στην Αθήνα, το απεργιακό ραντεβού έχει οριστεί για τις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια. Την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ στον Πειραιά οι εργαζόμενοι έχουν δώσει ραντεβού στις 10:00 το πρωί, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Πάτρα, το Αγρίνιο, το Αίγιο, η Λάρισα, τα Ιωάννινα, η Καβάλα, η Κέρκυρα, η Λευκάδα και η Ζάκυνθος.

Με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να εντείνουν την προετοιμασία τους, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην έκταση της συμμετοχής και στις επιπτώσεις που θα έχει η απεργία στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και της αγοράς.