Πανελλήνιες: «Παιδιά ενός κατώτερου Θεού και παιδιά της γαλάζιας ελίτ» – Σφοδρά πυρά της ΕΛΑΣ για την υπόθεση με τα μόρια
Πίνακας περιεχομένων
Σφοδρή επίθεση από την ΕΛΑΣ για την υπόθεση Τσαβδαρίδη και τις καταγγελίες περί αθλητικής μοριοδότησης στις Πανελλαδικές. «Παιδιά ενός κατώτερου Θεού και παιδιά της γαλάζιας ελίτ», αναφέρει η ανακοίνωση, ζητώντας αποπομπή του υφυπουργού και παρέμβαση της Δικαιοσύνης.
Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπόθεση Τσαβδαρίδη, με αφορμή τις καταγγελίες για απόπειρα εξασφάλισης πρόσθετων μορίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μέσω αθλητικής ιδιότητας.
Με ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση, ασκείται από την ΕΛΑΣ σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την υπόθεση να συνδέεται με ευρύτερα ζητήματα διαφθοράς, ευνοιοκρατίας και άνισης μεταχείρισης των μαθητών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Αν κάτι δείχνει το σκάνδαλο Τσαβδαρίδη είναι ότι με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη η διαφθορά έχει πλέον απλωθεί σε όλη την έκταση της κυβέρνησης και σε κάθε σημείο της ελληνικής κοινωνίας.
Αφού ακόμα και τα παιδιά μας διακρίνονται σε παιδιά ενός κατώτερου Θεού, που προσπαθούν με τον κόπο και το σπαθί τους να μπουν σε κάποιο ΑΕΙ, και σε παιδιά της γαλάζιας ελίτ, που η πρόσβασή τους στην ανώτατη εκπαίδευση «διευκολύνεται» με κάθε είδους παράνομα μέσα.
Η προσπάθεια να κερδίσει μόρια η κόρη του υφυπουργού, με δική του παρέμβαση, εμφανιζόμενη ως παίκτρια του χάντμπολ χωρίς να έχει σύμφωνα με τις μαρτυρίες «πιάσει τη μπάλα», είναι άλλη μια απόδειξη ότι η ανηθικότητα έχει γίνει κανονικότητα.
Ο κύριος Μητσοτάκης αν έχει ίχνος ντροπής για τον υπουργό του, οφείλει άμεσα να στείλει στο σπίτι του αλλά και στον εισαγγελέα.
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr