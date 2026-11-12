Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης μετά τις καταγγελίες για τα αθλητικά μόρια της κόρης του

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Την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εξηγήσεις που έδωσε σχετικά με την υπόθεσή που αφορά την κόρη του και την είσοδο της στο πανεπιστήμιο με αθλητικά μόρια «δεν κρίθηκαν επαρκείς».

Ανεπαρκείς κρίθηκαν από τον πρωθυπουργό οι εξηγήσεις που έδωσε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης σχετικά με τις καταγγελίες σε βάρος του, με αποτέλεσμα να υποβάλλει την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία και έγινε δεκτή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Πέμπτη. Το όνομα του αντικαταστάτη του θα ανακοινωθεί σύντομα.

Τo χρονικό μέχρι την παραίτηση

Νέα διάσταση στην υπόθεση έδωσε το Mega, παρουσιάζοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στην εκπομπή «Live News» έγγραφο που, σύμφωνα με τον σταθμό, είναι αναρτημένο στη Διαύγεια.

Όπως μετέδωσε, από το συγκεκριμένο έγγραφο προκύπτει ότι η κόρη του υφυπουργού περιλήφθηκε στους διακριθέντες αθλητές και έλαβε αθλητική μοριοδότηση 10%, κατόπιν αίτησης που υπέβαλε ο πατέρας της.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το αθλητικό δελτίο της 17χρονης στην ομάδα χάντμπολ της Πυλαίας εκδόθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η νεαρή εμφανίζεται εγγεγραμμένη σε επτά από τους δεκατρείς αγώνες της ομάδας.

Ο συγκεκριμένος αριθμός αντιστοιχεί, κατά το ρεπορτάζ, στο ελάχιστο απαιτούμενο όριο συμμετοχής, δηλαδή στο 50% των αγώνων συν έναν.

Η χρονική συγκυρία της έκδοσης του δελτίου και ο αριθμός των καταγεγραμμένων συμμετοχών αποτελούν στοιχεία που έχουν τεθεί στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής έρευνας.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που προκύπτουν αφορά τη διάκριση μεταξύ της αρχικής εισαγωγής σε πανεπιστημιακή σχολή και της ενδεχόμενης μεταγενέστερης αξιοποίησης της αθλητικής μοριοδότησης.

Σύμφωνα με το Mega, η κόρη του υφυπουργού εξασφάλισε αρχικά θέση σε σχολή της Λάρισας με τη βαθμολογία που συγκέντρωσε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ωστόσο, ο τηλεοπτικός σταθμός υποστηρίζει ότι στη συνέχεια έκανε χρήση της αθλητικής μοριοδότησης, προκειμένου να αιτηθεί μεταφορά σε σχολή της Ρόδου.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η νεαρή τελικά επέλεξε να μη φοιτήσει στη συγκεκριμένη σχολή.

Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο υφυπουργός είχε υποστηρίξει ότι η κόρη του δεν χρησιμοποίησε τα επίμαχα μόρια για την εισαγωγή της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η διερεύνηση της υπόθεσης καλείται επομένως να αποσαφηνίσει τόσο την απόκτηση της μοριοδότησης όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτή ενδεχομένως αξιοποιήθηκε.

Καταγγελίες γονέων: «Δεν προπονήθηκε και δεν αγωνίστηκε»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το Mega στις μαρτυρίες γονέων αθλητριών της ομάδας χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που παρουσιάστηκαν, η κόρη του υφυπουργού δεν συμμετείχε στις προπονήσεις και δεν αγωνίστηκε σε κανέναν από τους αγώνες της ομάδας.

Οι γονείς φέρονται να υποστηρίζουν ότι η 17χρονη εμφανιζόταν στον χώρο λίγο πριν από την έναρξη των αναμετρήσεων και αποχωρούσε αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους.

Μάλιστα, στο ρεπορτάζ περιγράφεται περιστατικό κατά το οποίο, στον πρώτο αγώνα όπου εμφανίστηκε, οι συμπαίκτριές της την κατεύθυναν προς τα αποδυτήρια της αντίπαλης ομάδας, επειδή δεν τη γνώριζαν.

Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες χρησιμοποιούνται στο ρεπορτάζ ως ενδείξεις ότι η παρουσία της στο σωματείο ενδέχεται να ήταν τυπική και όχι αποτέλεσμα πραγματικής αθλητικής δραστηριότητας.

Πρόκειται, πάντως, για καταγγελίες τρίτων προσώπων, οι οποίες απαιτούν έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς.

Οι αναφορές για τον προπονητή και το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Mega αναφέρεται επίσης στη στάση του προπονητή της ομάδας, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι βρέθηκε μπροστά σε αποφάσεις που είχαν ήδη ληφθεί.

Παράλληλα, το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου συμμετέχει πρόσωπο που χαρακτηρίζεται παιδικός φίλος του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Τα στοιχεία αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο των ερωτημάτων που διατυπώνονται για τις συνθήκες εγγραφής της νεαρής στην ομάδα και για το κατά πόσον πληρούνταν ουσιαστικά οι προϋποθέσεις της αθλητικής συμμετοχής.

ΠΑΣΟΚ: «Θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες»

Έντονη ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο άσκησε κριτική στις διευκρινίσεις που έδωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστήριξε ότι οι εξηγήσεις του Λάζαρου Τσαβδαρίδη «εικονοποιούν την αναξιοκρατική αλαζονική αντίληψη άσκησης εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας».

Παράλληλα, η Χαριλάου Τρικούπη ανέφερε ότι ο υφυπουργός θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες.

Η κριτική του ΠΑΣΟΚ επικεντρώνεται στην καταγγελλόμενη προσπάθεια να παρουσιαστεί η κόρη του υφυπουργού ως ενεργή αθλήτρια, προκειμένου να αποκτήσει δικαίωμα πρόσθετης μοριοδότησης.

ΕΛΑΣ: «Παιδιά ενός κατώτερου Θεού και παιδιά της γαλάζιας ελίτ»

Σε ακόμη υψηλότερους τόνους κινήθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), η οποία ζήτησε την άμεση αποπομπή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη και την παραπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ αποδίδει προσωπικές πολιτικές ευθύνες στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η διαφθορά έχει επεκταθεί στο σύνολο της κυβέρνησης.

Παράλληλα, συνδέει την υπόθεση με τις ανισότητες στην πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.

Κάνει λόγο για μαθητές που προσπαθούν με τις δικές τους δυνάμεις να εισαχθούν σε πανεπιστημιακές σχολές και για παιδιά οικογενειών με πολιτική ισχύ που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, απολαμβάνουν ευνοϊκή μεταχείριση.

Χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις «παιδιά ενός κατώτερου Θεού» και «παιδιά της γαλάζιας ελίτ», η ΕΛΑΣ καταγγέλλει ότι τέτοιες πρακτικές υπονομεύουν την αξιοκρατία.

Η ανακοίνωση καταλήγει με τη φράση «η ανηθικότητα έχει γίνει κανονικότητα», ζητώντας από τον πρωθυπουργό να απομακρύνει τον υφυπουργό και να οδηγήσει την υπόθεση ενώπιον της Δικαιοσύνης.