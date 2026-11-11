Τρεις προσαγωγές για τις αναθυμιάσεις στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη που οδήγησαν στο νοσκομείο μαθητές – Τι διευκρινίζει ο ιδιοκτήτης

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Ο Ηλίας Καίσαρης ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε διαρροή χλωρίου μέσα στην πισίνα, ενώ επιβεβαίωσε ότι 13 μαθητές και 13 εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομεία.

Περιστατικό διαρροής χλωρίου στον χώρο της πισίνας προκάλεσε κινητοποίηση το πρωί στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη στο Κορωπί. Για προληπτικούς λόγους και στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, 13 μαθητές και 13 εργαζόμενοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του iEidiseis.gr οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή τριών ατόμων, του ιδιοκτήτη της εταιρείας καθαρισμού και τους των συντηρητών της πισίνας.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Ηλίας Καίσαρης, ο οποίος μιλώντας στο Orange Press ανέφερε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς το περιστατικό έχει τεθεί υπό έλεγχο και όλοι οι μαθητές και οι εργαζόμενοι είναι καλά στην υγεία τους.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Καίσαρης, το συμβάν οφείλεται σε αντίδραση κατά την ανάμειξη υλικών καθαρισμού και χλωρίου σε κάδο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπήρξε καμία επαφή με την ίδια την πισίνα. «Ήταν χλώριο που με την ανάμειξη στον κάδο έκανε αυτή την έξαρση. Είναι το χλώριο, δεν μπήκε μέσα στην πισίνα, μπήκε στον κάδο» ανέφερε, προσθέτοντας «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα θέμα. Το πρωί υπήρξε μια οσμή χλωρίου λόγω ανάμειξης υλικών στον χώρο της πισίνας. Η οσμή ήταν ελαφριά αλλά αμέσως λειτούργησε το πρωτόκολλο».

Το περιστατικό εκδηλώθηκε περίπου στις 10:30, όταν παιδιά αισθάνθηκαν αδιαθεσία, έπειτα από εισπνοή χημικών ουσιών που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκαν με λανθασμένο τρόπο κατά τη συντήρηση της πισίνας.

Για λόγους ασφαλείας εκκενώθηκαν το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρέθηκαν στο σημείο μετά το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε την κινητοποίηση των υγειονομικών και πυροσβεστικών δυνάμεων.