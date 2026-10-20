Απεργία 21 Οκτωβρίου: Τι θα ισχύσει με τα σχολεία

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Πανεκπαιδευτική απεργία και συλλαλητήρια στις 21 Οκτωβρίου, με ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να καταγγέλλουν ελλείψεις προσωπικού, χαμηλούς μισθούς και προβλήματα στις σχολικές υποδομές – Τι θα ισχύσει για τη λειτουργία των σχολείων.

Σε πανεκπαιδευτική απεργία προχωρούν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου οι εκπαιδευτικοί, διεκδικώντας την κάλυψη των κενών στα σχολεία, αυξήσεις στους μισθούς και ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να επηρεάσουν τη λειτουργία σχολικών μονάδων σε ολόκληρη τη χώρα, χωρίς ωστόσο να συνεπάγονται το καθολικό κλείσιμο Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, οι συμπτύξεις τμημάτων και οι συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. Η ΟΛΜΕ κάνει λόγο για τουλάχιστον 15.000 ακάλυπτα κενά, ενώ η ΔΟΕ καταγγέλλει ότι οι ανάγκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται με υποχρεωτικές υπερωρίες και μετακινήσεις μαθητών. Στο πλευρό των εκπαιδευτικών κινητοποιούνται μαθητές και φοιτητές, με συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Τι θα γίνει στα σχολεία την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Η 21η Οκτωβρίου δεν αποτελεί σχολική αργία, γεγονός που σημαίνει ότι η προκήρυξη της απεργίας δεν οδηγεί αυτομάτως σε αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων.

Η εικόνα θα διαμορφωθεί ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ακόμη και μεταξύ σχολείων της ίδιας περιοχής.

Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, η 24ωρη απεργία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στο ημερήσιο πρόγραμμα. Η λειτουργία των τμημάτων θα εξαρτηθεί από το πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

Αντίστοιχα, σε Γυμνάσια και Λύκεια ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες διδακτικές ώρες, λόγω της συμμετοχής καθηγητών στην απεργία ή στις στάσεις εργασίας.

Για τον λόγο αυτό, οι γονείς καλούνται να επικοινωνούν με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων, προκειμένου να ενημερώνονται για το πρόγραμμα των μαθημάτων, τη λειτουργία του ολοήμερου και την ώρα αποχώρησης των παιδιών.

Απουσίες μαθητών: Τι ισχύει την ημέρα της απεργίας

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στο ζήτημα των απουσιών, καθώς η συμμετοχή μαθητών στις συγκεντρώσεις δεν συνεπάγεται αυτόματη δικαιολόγηση της απουσίας τους από το σχολείο.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα μαθήματα που μπορούν να πραγματοποιηθούν θα διεξαχθούν κανονικά. Επομένως, όταν ένας μαθητής απουσιάζει από διδακτική ώρα που πραγματοποιείται, η απουσία του αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.

Διαφορετική είναι η περίπτωση κατά την οποία το μάθημα δεν πραγματοποιείται επειδή ο εκπαιδευτικός συμμετέχει στην απεργία.

Για τον ακριβή χαρακτηρισμό των απουσιών και τις αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα, οι οικογένειες θα πρέπει να ακολουθούν τις ενημερώσεις που παρέχει η σχολική μονάδα.

«15.000 κενά» στα σχολεία καταγγέλλει η ΟΛΜΕ

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που αναδεικνύουν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες είναι η στελέχωση των σχολείων, με την ΟΛΜΕ να υποστηρίζει ότι παραμένουν τουλάχιστον 15.000 ακάλυπτα κενά εκπαιδευτικών.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί εκτίμηση της Ομοσπονδίας και όχι ανεξάρτητα επιβεβαιωμένη καταγραφή. Ωστόσο, χρησιμοποιείται από τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών για να αναδείξουν την έκταση των ελλείψεων που, όπως υποστηρίζουν, εξακολουθούν να επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Από την πλευρά της, η ΔΟΕ καταγγέλλει ότι, παρά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, παραμένουν σημαντικές ανάγκες σε προσωπικό και υποδομές.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, αντί για την πλήρη κάλυψη των κενών, εφαρμόζονται πρακτικές όπως οι συμπτύξεις τμημάτων, η ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών και οι μετακινήσεις μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν άμεσες προσλήψεις, σταθερές εργασιακές σχέσεις και περιορισμό του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα.

Μικρότερα τμήματα, ασφαλή σχολεία και αυξήσεις στους μισθούς

Στις διεκδικήσεις της ΟΛΜΕ περιλαμβάνεται η μείωση του αριθμού μαθητών στις σχολικές αίθουσες, με συγκεκριμένα όρια ανάλογα με το είδος του τμήματος.

Ειδικότερα, η Ομοσπονδία ζητά:

Έως 20 μαθητές στα τμήματα Γενικής Παιδείας.

Έως 15 μαθητές στα Τμήματα Προσανατολισμού.

Έως 10 μαθητές στα Εργαστήρια.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση στο 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ενώ ζητά συντήρηση των σχολικών κτηρίων, προσεισμικούς ελέγχους και κατασκευή νέων εγκαταστάσεων.

Στο μισθολογικό πεδίο, οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις της ακρίβειας στο εισόδημά τους.

Η ΔΟΕ αναφέρει ότι σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί λαμβάνουν αποδοχές που δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική πίεση επιβαρύνει τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Οι αντιδράσεις για την αξιολόγηση και το Εθνικό Απολυτήριο

Πέρα από τις ελλείψεις προσωπικού και τις οικονομικές διεκδικήσεις, οι κινητοποιήσεις περιλαμβάνουν αιτήματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης.

Η ΟΛΜΕ εκφράζει την αντίθεσή της στην Τράπεζα Θεμάτων, στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και στον σχεδιασμό για το Εθνικό Απολυτήριο, ενώ ζητά την ενίσχυση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Αντίστοιχα, η ΔΟΕ θέτει ζητήματα που αφορούν την εξίσωση του διδακτικού ωραρίου, την προστασία των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και την κατάργηση διατάξεων που σχετίζονται με την αξιολόγηση και το πειθαρχικό πλαίσιο.

Κοινό αίτημα των εκπαιδευτικών οργανώσεων αποτελεί η ανάκληση των συμπτύξεων τμημάτων και η ενίσχυση των σχολικών μονάδων με το απαραίτητο προσωπικό.

Πού και πότε θα πραγματοποιηθούν τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια

Η κορύφωση των κινητοποιήσεων έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με 24ωρη πανελλαδική εκπαιδευτική απεργία και συγκεντρώσεις σε μεγάλες πόλεις.

Στην Αθήνα, το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στην Πάτρα, οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν στις 10:30 στην πλατεία Γεωργίου.

Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00, ενώ στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχουν και οι καθηγητές της ΟΛΜΕ.

Οι δράσεις ξεκινούν από την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, με συγκέντρωση φοιτητών στις 18:00 στο Σύνταγμα, όπου προγραμματίζονται συναυλία και κατασκήνωση με σκηνές.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛΑΣ – Τι ισχύει για τις μετακινήσεις

Ενόψει των συγκεντρώσεων, η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, με ενισχυμένη παρουσία στις πόλεις όπου έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, προβλέπονται προέλεγχοι και αξιοποίηση του πληροφοριακού δικτύου της ΕΛΑΣ, με στόχο την αποτροπή επεισοδίων και τη διασφάλιση της δυνατότητας μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παρακολουθεί επίσης τις εξελίξεις σε Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο και Αλβανία. Ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, προειδοποιώντας ωστόσο για αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση επεισοδίων.

Όσον αφορά τις συγκοινωνίες, έως το πρωί της Τρίτης δεν είχε ανακοινωθεί απεργία ή στάση εργασίας για τις 21 Οκτωβρίου σε μετρό, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ.

Παρόλα αυτά, οι συγκεντρώσεις και οι πορείες ενδέχεται να προκαλέσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται από τον ΟΑΣΑ, τη ΣΤΑΣΥ και τη Hellenic Train για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια, ενώ ενδεχόμενο κλείσιμο σταθμών ή εκτροπές λεωφορειακών γραμμών θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από τις αρμόδιες αρχές.