Αντιδράσεις για τις αλλαγές στους παιδικούς σταθμούς – Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί και η νέα ΚΥΑ για τους ιδιωτικούς σταθμούς, με τον ΠΑΣΥΠΠΠΗ να προειδοποιεί για αλλαγές που επηρεάζουν τη δυναμικότητα των δομών, τις κτιριακές προδιαγραφές και την ασφάλεια της καθημερινής φροντίδας των παιδιών.

Στο πλευρό των εργαζομένων που απασχολούνται εδώ και χρόνια στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και εκφράζουν την ανησυχία τους για το αύριο, με αφορμή την επικείμενη προκήρυξη για την πλήρωση των μόνιμων θέσεων, τάχθηκαν οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ).

Οι δήμαρχοι τάχθηκαν ομόφωνα υπέρ των εργαζομένων με τον πρόεδρο της ΠΕΔΚΜ και δήμαρχο Πυλαίας- Χορτιάτη, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, να αναφέρει πως «γνωρίζουμε τη σημαντικότητα του έργου σας». Συμπλήρωσε πως ως δήμοι «έχουμε πάρει πρωτοβουλίες, αλλά άλλοι αποφασίζουν» και πως «είναι θέμα ανθρωπιάς και όχι πολιτικής».

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας (ΠΑΣΥΠΠΠΗ) εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στις αλλαγές που προβλέπει η ΚΥΑ 21882/2026 για τη λειτουργία των ιδιωτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Όπως καταγγέλλει, οι νέες ρυθμίσεις αυξάνουν τη δυναμικότητα των δομών, ενώ μειώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για χώρους ύπνου, υπαίθριους χώρους και θέσεις υγιεινής, εγείροντας ερωτήματα για την ασφάλεια και την ποιότητα της καθημερινής φροντίδας των παιδιών.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος αντιδρά στη μείωση του ηλικιακού ορίου μετάβασης από τα βρεφικά στα παιδικά τμήματα από τα 2,5 στα 2 έτη και ζητά την επανεξέταση των διατάξεων, τη δημοσιοποίηση της επιστημονικής τεκμηρίωσης και την ουσιαστική συμμετοχή των αρμόδιων επιστημονικών φορέων.

Τι αλλάζει στους παιδικούς σταθμούς

Σύμφωνα με τη σύγκριση που παρουσιάζει ο Σύνδεσμος ανάμεσα στο προηγούμενο και το νέο πλαίσιο, οι αλλαγές αφορούν βασικές παραμέτρους της καθημερινής λειτουργίας των δομών, από τον αριθμό των φιλοξενούμενων παιδιών μέχρι τις αίθουσες ύπνου και τους υπαίθριους χώρους.

Ειδικότερα, ο ΠΑΣΥΠΠΠΗ επισημαίνει ότι:

Η δυνατότητα υπέρβασης της δυναμικότητας αυξάνεται από 10% σε 15% για την Αττική και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Οι αίθουσες ύπνου βρεφών προβλέπεται να σχεδιάζονται για 12 έως 14 βρέφη, αντί για 10 έως 12.

Η πρόβλεψη των 2,50 τετραγωνικών μέτρων μεταβάλλεται από επιφάνεια ανά βρέφος σε επιφάνεια ανά θέση ύπνου, με μία θέση ύπνου ανά δύο βρέφη.

Η ελάχιστη επιφάνεια αίθουσας ύπνου μειώνεται από 15 σε 12 τετραγωνικά μέτρα.

Οι θέσεις αλλαγής βρεφών περιορίζονται από μία ανά έξι βρέφη σε μία ανά εννέα βρέφη.

Ο απαιτούμενος υπαίθριος χώρος μειώνεται από 4,50 σε 3,50 τετραγωνικά μέτρα ανά παιδί, με ειδική πρόβλεψη για 3 τετραγωνικά μέτρα στην Αττική και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Το ελάχιστο ύψος προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και στηθαίων μειώνεται από 1,50 σε 1,20 μέτρα.

Το ηλικιακό όριο μετάβασης από τα βρεφικά στα παιδικά τμήματα μειώνεται από τα δυόμισι στα δύο έτη.

Για τον Σύνδεσμο, οι συγκεκριμένες αλλαγές δεν αποτελούν απλές τεχνικές προσαρμογές, αλλά επηρεάζουν άμεσα το περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά κοιμούνται, παίζουν, κινούνται και δέχονται καθημερινή φροντίδα.