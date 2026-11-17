Προσλήψεις αναπληρωτών Γ’ φάσης: Οι ειδικότητες με τα περισσότερα κενά – Που αναμένεται σφαγή

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Ο Πατρέας κάνει λόγο για «σφαγή» στις προσλήψεις της Γ' Φάσης, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή, αποκαλύπτοντας ότι για περίπου 200 κενά θεολόγων αναμένονται μόλις 25 με 30 προσλήψεις.

Ιδιαίτερα περιορισμένες αναμένονται οι προσλήψεις αναπληρωτών κατά τη Γ’ Φάση, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Πατρέας, ο οποίος κάνει λόγο για «σφαγή» στις προσλήψεις, περιγράφοντας μια απογοητευτική εικόνα για αρκετούς εκπαιδευτικούς κλάδους.

Όπως επισημαίνει, η κατάσταση στην Ειδική Αγωγή διαγράφεται ακόμη δυσμενέστερη από εκείνη της Γενικής Εκπαίδευσης, με εξαίρεση σε έναν βαθμό τους κλάδους ΠΕ23 (Ψυχολόγων) και ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών), για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις μέσω συγκεκριμένων χρηματοδοτούμενων δράσεων.

Γ’ Φάση αναπληρωτών: Τι αναφέρει ο Πατρέας για τις προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή

Σύμφωνα με τον Πατρέα, για τους κλάδους ΠΕ23 και ΠΕ30 έχουν εξασφαλιστεί πιστώσεις που συνδέονται με δύο αποφάσεις δημοσιευμένες σε ΦΕΚ.

Ειδικότερα, αναφέρεται σε:

246 θέσεις ΠΕ23 (Ψυχολόγων), σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 6147/12.10.2026 (Κωδικός ΟΠΣ: 6063315).

492 θέσεις ΠΕ23 (Ψυχολόγων) και 266 θέσεις ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών), σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 6824/13.11.2026 (Κωδικός ΟΠΣ: 6063884).

Πρόκειται συνολικά για 738 θέσεις Ψυχολόγων και 266 θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών, για τις οποίες, όπως υποστηρίζει, υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις, ενώ οι σχετικές διαδικασίες αναμένεται να προχωρήσουν στις 17 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, ο ίδιος εκφράζει έντονη ανησυχία για την εικόνα που διαμορφώνεται στους υπόλοιπους κλάδους της Ειδικής Αγωγής, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι προσλήψεις θα είναι σημαντικά λιγότερες από τις πραγματικές ανάγκες.

Μόλις 25 με 30 προσλήψεις για περίπου 200 κενά θεολόγων

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Πατρέας στον κλάδο ΠΕ01 (Θεολόγων), επισημαίνοντας ότι, παρά τα περίπου 200 καταγεγραμμένα κενά, οι προσλήψεις αναμένεται να περιοριστούν σε μόλις 25 έως 30.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εκτίμησή του, ορισμένες από αυτές θα αφορούν αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ), γεγονός που περιορίζει ακόμη περισσότερο την αναμενόμενη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Ο Πατρέας εξηγεί ότι επιλέγει να αναφερθεί ειδικά στους θεολόγους όχι εξαιτίας των πολλών ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί, αλλά επειδή εκπαιδευτικοί του συγκεκριμένου κλάδου είχαν βρεθεί στην πύλη του Υπουργείου Παιδείας την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις περιορισμένες προσλήψεις.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η συμμετοχή στην κινητοποίηση θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη.

Στο ίδιο έργο θεατές οι εκπαιδευτικοί Αισθητικής Αγωγής

Ανάλογη εικόνα περιγράφει και για τους εκπαιδευτικούς Αισθητικής Αγωγής, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου.

Ο Πατρέας χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, υποστηρίζοντας ότι φέτος τις «έλιωσαν» στις προσλήψεις και εκτιμώντας πως η Γ’ Φάση δεν πρόκειται να αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση.

Την ίδια ώρα, ασκεί κριτική και στη στάση των υπόλοιπων εκπαιδευτικών κλάδων, σχολιάζοντας ότι οι αντιδράσεις τους περιορίστηκαν, κατά βάση, σε φωτογραφίες με τον «αγκαλίτσα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Οι εκτιμήσεις του Πατρέα αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα δύσκολη εικόνα για τη Γ’ Φάση προσλήψεων, με αρκετούς εκπαιδευτικούς κλάδους να αναμένεται να δουν μόνο ένα μικρό μέρος των κενών τους να καλύπτεται.