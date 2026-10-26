Επαγγελματική εκπαίδευση: Νέα προγράμματα κατάρτισης με έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και την προσομοίωση

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Το Ίδρυμα Ευγενίδου, μέσω του Ινστιτούτου Κατάρτισης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) και η Ένωση Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής (ΕΕΒΙΔΑ) σχεδιάζουν από κοινού σύγχρονα προγράμματα τεχνικής κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων.

Με επίκεντρο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία στην αναζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού, το Ίδρυμα Ευγενίδου, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς και η Ένωση Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής ενώνουν τις δυνάμεις τους, αναπτύσσοντας προγράμματα τεχνικής κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης παραγωγής.

Με έμφαση στις πρακτικές δεξιότητες, στους βιομηχανικούς αυτοματισμούς και στην ασφαλή χρήση εξοπλισμού, η πρωτοβουλία επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην κατάρτιση και την απασχόληση, δημιουργώντας νέες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση, η βασική αρχή της συνεργασίας είναι απλή: η κατάρτιση πρέπει να ξεκινά από τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και όχι από έτοιμα, τυποποιημένα προγράμματα. Για τον λόγο αυτό, τα προγράμματα σχεδιάζονται σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, με βάση τη διάγνωση των αναγκών τους και των απαιτούμενων τεχνικών δεξιοτήτων. Το περιεχόμενο προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και επικαιροποιείται ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της τεχνολογίας, της παραγωγής και της αγοράς εργασίας.

Με αυτόν τον τρόπο, η κατάρτιση συνδέεται άμεσα με την πράξη: από τον εντοπισμό ενός συγκεκριμένου skill gap έως την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας στοχευμένης εκπαιδευτικής διαδρομής. Τα δύο πρώτα προγράμματα της συνεργασίας αποτελούν την αφετηρία μιας ευρύτερης σειράς δράσεων που μπορούν να αναπτυχθούν με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Από την κατάρτιση στην ανταγωνιστικότητα

Η συνεργασία φιλοδοξεί να συνδέσει πιο αποτελεσματικά την επαγγελματική κατάρτιση με τις ανάγκες της παραγωγής.

Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει δυνατότητα ανάπτυξης στοχευμένων δεξιοτήτων, ταχύτερη προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις τεχνολογικές αλλαγές, ενίσχυση της ασφάλειας και καλύτερη αξιοποίηση του εξοπλισμού και των παραγωγικών διαδικασιών.

Για τους εργαζομένους, σημαίνει πρόσβαση σε σύγχρονες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που μπορούν να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και να τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογική εξέλιξη.

Για νέους, ανέργους και ανθρώπους που επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση, η σύνδεση της κατάρτισης με πραγματικές ανάγκες της παραγωγής δημιουργεί πιο σαφείς και ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές.

Τα πρώτα προγράμματα της συνεργασίας

Σε συνεργασία με τον ΣΒΑΠ

«Χειρισμός Φορτωτή και Ανυψωτικού Μηχανήματος Έργου με υδραυλικό σύστημα για αρπάγη ή κουβά ή μαγνήτη»

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ύστερα από εξέταση αναγκών σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας και απευθύνεται στις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΒΑΠ. Στόχος είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον ασφαλή και αποτελεσματικό χειρισμό σχετικού εξοπλισμού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

· Θεωρητική κατάρτιση (35 ώρες): ασφάλεια στην εργασία, βασικές αρχές υδραυλικών συστημάτων, δομή και λειτουργία φορτωτών και ανυψωτικών μηχανημάτων έργου, προληπτική συντήρηση και συνθήκες εργασίας στο εργοτάξιο.

· Πρακτική άσκηση σε προσομοιωτή (35 ώρες): εξάσκηση στον χειρισμό μέσα από ρεαλιστικά σενάρια εργασίας, χωρίς κίνδυνο για τον εκπαιδευόμενο και τον πραγματικό εξοπλισμό.

Σε συνεργασία με την ΕΕΒΙΔΑ

«Ηλεκτρονικά Συστήματα και Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί»

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες της βιομηχανίας για τεχνικό προσωπικό με γνώσεις ηλεκτρονικών συστημάτων, αυτοματισμών και σύγχρονων τεχνολογιών παραγωγής. Έχει αρθρωτή δομή, ώστε κάθε επιχείρηση και κάθε εκπαιδευόμενος να μπορεί να επιλέξει την εκπαιδευτική διαδρομή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και στο επίπεδο των απαιτούμενων δεξιοτήτων.

Περιλαμβάνει:

· Θεωρητική κατάρτιση (35 ώρες): ασφάλεια, ηλεκτροτεχνολογία, αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά, αισθητήρες και ενεργοποιητές.

· Διευρυμένη θεωρητική κατάρτιση με PLC (50 ώρες): προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, SCADA, βιομηχανικά δίκτυα και αρχές της Βιομηχανίας 4.0.

· Πρακτική άσκηση με προσομοίωση (35 ώρες): εφαρμογή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε εικονικά περιβάλλοντα βιομηχανικού αυτοματισμού.

Γιατί η προσομοίωση αποτελεί βασικό εργαλείο

Η πρακτική εκπαίδευση αποτελεί κρίσιμο στοιχείο των δύο προγραμμάτων, καθώς επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να μεταφέρει τη θεωρητική γνώση σε συνθήκες που προσεγγίζουν το πραγματικό περιβάλλον εργασίας.

Η χρήση προσομοιωτών δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να δοκιμάσουν, να κάνουν λάθη και να διορθώσουν τις επιλογές τους με ασφάλεια, πριν κληθούν να χειριστούν πραγματικό μηχάνημα ή να εργαστούν σε πραγματική παραγωγική διαδικασία.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου, μέσω του Ινστιτούτου Κατάρτισης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) και η Ένωση Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής (ΕΕΒΙΔΑ) ανακοινώνουν τη συνεργασία τους για τον από κοινού σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων.

Παράλληλα, η προσομοίωση:

· μειώνει την έκθεση σε κινδύνους κατά την εκπαίδευση,

· δεν απαιτεί διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας,

· επιτρέπει την επανάληψη ασκήσεων όσες φορές χρειάζεται,

· δημιουργεί συνθήκες για εκπαίδευση σε σπάνια ή δυνητικά επικίνδυνα περιστατικά,

· διευκολύνει την ασφαλή εξοικείωση με σύνθετο εξοπλισμό και τεχνολογίες.

Η πρακτική άσκηση σε προσομοιωτή θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Ναυτιλίας και Μεταφορών (ISTS Lab) του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπό τη διεύθυνση της Δρ. Μαρίας Μποϊλέ.