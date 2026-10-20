ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Στήριξη στις κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και φοιτητών – 24ωρη απεργία την Τετάρτη

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Τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και φοιτητών, που κορυφώνονται την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου με 24ωρη απεργία των εκπαιδευτικών, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και φοιτητών, οι οποίες ξεκινούν σήμερα και κορυφώνονται την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου με την 24ωρη απεργία των εκπαιδευτικών.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα ασκεί κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τη δημόσια εκπαίδευση, επικαλούμενο τις ελλείψεις προσωπικού και πόρων σε όλες τις βαθμίδες, καθώς και τις δυσκολίες στέγασης και διαβίωσης που, όπως αναφέρει, αντιμετωπίζουν φοιτητές. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τις ειρηνικές κινητοποιήσεις σημαντικό στοιχείο της δημοκρατίας και καλεί σε μαζική συμμετοχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών και των φοιτητών, οι οποίες ξεκινούν από σήμερα και κλιμακώνονται αύριο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με την 24ωρη απεργία των εκπαιδευτικών.

Ολόκληρη η Ευρώπη συγκλονίζεται από τις μαζικές κινητοποιήσεις της νεολαίας ενάντια στην καταστροφική πολιτική της νεοφιλελεύθερης λιτότητας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπονομεύει συστηματικά τη δημόσια εκπαίδευση, καθώς όλες οι βαθμίδες της υποφέρουν από έλλειψη προσωπικού και πόρων. Την ίδια στιγμή, φέτος φτάσαμε στο θλιβερό σημείο εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες να αδυνατούν να εγγραφούν στα πανεπιστήμια στα οποία εισήχθησαν, λόγω του εξωφρενικού κόστους στέγασης και διαβίωσης. Και όλα αυτά, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το σχέδιο Μητσοτάκη για τα ιδιωτικά ΑΕΙ.

Οι ειρηνικές κινητοποιήσεις αποτελούν οξυγόνο για τη δημοκρατία. Είναι αναγκαία η μαζική παρουσία όλης της κοινωνίας στους δρόμους, προκειμένου να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα εξαιτίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη.