Καταγγελίες για παράνομες πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών: «Δύσκολο να επέλθει η κάθαρση, είναι πολύ ισχυρό το κύκλωμα»

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Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, Γιώργος Χριστόπουλος εκφράζει την απαισιοδοξία του για πιθανό ξεκαθάρισμα στον «αμαρτωλό», όπως χαρακτηρίζει, χώρο των πιστοποιήσεων

Πιστοποιητικό Πληροφορικής μέσα σ’ ένα σαββατοκύριακο, Lower και Proficiency σε 3 με 6 μήνες, πτυχία που φτάνουν στο σπίτι σου μέσα σε λίγες ημέρες χωρίς καν τη διεξαγωγή εξετάσεων κι όλα αυτά σε «προνομιακές τιμές» από 500 έως 1500 ευρώ.

Η πρόσφατη παρουσίαση της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα στον κλάδο των πιστοποιητικών ξένης γλώσσας από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εξεταστών Γλώσσών (ALTE) υπογράμμισε ένα πρόβλημα «συστημικό και διαδεδομένο» στη χώρα, με τον οργανισμό να είναι έτοιμος να απευθυνθεί επίσημα στις ελληνικές αρχές, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των πιστοποιήσεων γλωσσομάθειας.

«Έχουμε κάνει καταγγελίες, κανείς δεν προσφέρθηκε να ενημερωθεί»

Στο πλευρό τους στην παρουσίαση των καταγγελιών είχαν και τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, Θάνο Παπαϊωάννου, αλλά και τον πρόεδρο της ΟΙΕΛΕ, Γιώργο Χριστόπουλο, της ομοσπονδίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ο οποίος έχει «σηκώσει» ψηλά το θέμα των πλαστών πτυχίων τον τελευταίο καιρό.

«Το είπα και στην ομιλία μου. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνει κάτι για την κάθαρση στον χώρο της εκπαίδευσης στον τομέα της έκδοσης παράνομων, παράτυπων, πλαστών τίτλων σπουδών», αναφέρει στο iPaideia.gr o Γιώργος Χριστόπουλος και εξηγεί:

«Είναι πολύ δυνατό το ποτάμι του μαύρου χρήματος, πολλοί οι φορείς που έχουν στήσει αυτή την παρά-αγορά των πιστοποιήσεων και πάρα πολλοί οι ωφελούμενοι».

Η «αφθονία» σε φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει τον κ. Χριστόπουλο: στην Ελλάδα των 10 εκ. κατοίκων, υπάρχουν 53 φορείς πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας, ενώ, πχ, στη Γερμανία των 80 εκ. μόλις 3!

«Η ΟΙΕΛΕ έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για το θέμα. Έχουμε ενημερώσει την κυβέρνηση και τα κόμματα. Είναι αποκαλυπτικό ότι πρόσφατα, στη Βουλή, ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ κάλεσε κόμματα και φορείς να πάρουν θέση, να ρωτήσουν, να ενημερωθούν για το θέμα, που έχει φέρει τόσες ανισότητες στις προσλήψεις και τους διορισμούς στον Δημόσιο τομέα. Ούτε ένας δεν προσφέρθηκε», παραδέχεται ο κ. Χριστόπουλος.

Κι αναρωτιέται γιατί φορείς και πολιτικά πρόσωπα κρατάνε αποστάσεις από ένα σκάνδαλο που είναι τόσο καταφανές, ώστε όλο το διαδίκτυο έχει γεμίσει από προκλητικές διαφημίσεις που «πουλάνε» πτυχία κατ’ οίκον σε λίγες ημέρες.

Συστημικό πρόβλημα

Φυσικά, οι επιτήδειοι έχουν βρει κι άλλους τρόπους να «ξεγελούν» το δημόσιο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης την περασμένη Πέμπτη ο Θάνος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε διαφήμιση που παραπέμπει σε μεταπτυχιακό στην Ιταλία με σημειώσεις στα ελληνικά, το οποίο μπορεί παράλληλα να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη γνώσης της ιταλικής γλώσσας.

Το ζήτημα που αναδεικνύεται είναι κατά πόσο ένας ακαδημαϊκός τίτλος μπορεί να λειτουργεί ως απόδειξη γλωσσικής επάρκειας χωρίς να έχει προηγηθεί ανεξάρτητος έλεγχος του πραγματικού επιπέδου γνώσης.

«Κατά την έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι το πρόβλημα είναι συστημικό και, στην πραγματικότητα, διαδεδομένο σε ολόκληρη την Ελλάδα», ανέφερε την προηγούμενη Πέμπτη ο Ντάρεν Πέρετ, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής και ελεγκτής της ALTE. «Έχει έρθει η ώρα να αντιμετωπιστεί», σχολίασε.