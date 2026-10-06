Νέα οικονομική «ανάσα» για γονείς: Εφάπαξ ενίσχυση για κάθε παιδί – Πώς θα δοθεί

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Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για κάθε παιδί που γεννιέται σε οικογένειες μόνιμων κατοίκων και δημοτών χορηγεί ο Δήμος Δεσκάτης, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2024. Το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 60.000 ευρώ, ενώ δικαιούχοι είναι, υπό προϋποθέσεις, έγγαμα ζευγάρια, ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες.

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για κάθε παιδί που γεννιέται σε οικογένειες μόνιμων κατοίκων και δημοτών χορηγεί ο Δήμος Δεσκάτης, με την παροχή να έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2024. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγησή της αποτελεί το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ.

Το μέτρο απευθύνεται σε έγγαμα ζευγάρια, ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αλλά και μονογονεϊκές οικογένειες, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ποιοι δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση

Η εφάπαξ ενίσχυση αφορά κάθε παιδί που γεννιέται από μόνιμους κατοίκους και δημότες του Δήμου Δεσκάτης.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται έγγαμα ζευγάρια, ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες, με βασικό οικονομικό κριτήριο το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η παροχή δεν αφορά μόνο τις νέες γεννήσεις από εδώ και πέρα, αλλά έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2024.

Τι ισχύει για διαζευγμένους και γονείς σε διάσταση

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις περιπτώσεις στις οποίες οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή έχουν πάρει διαζύγιο.

Σε αυτή την περίπτωση, την οικονομική ενίσχυση θα λαμβάνει ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του παιδιού.

Εφόσον υπάρχει κοινή επιμέλεια, το ποσό θα καταβάλλεται ισομερώς στους δύο γονείς. Υπάρχει, ωστόσο, η δυνατότητα να συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ τους, με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δεσκάτης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μεταξύ των εγγράφων που απαιτούνται είναι οι αστυνομικές ταυτότητες όλων των ενήλικων μελών, το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και η Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και το εκκαθαριστικό του προηγούμενου έτους, καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν τη μόνιμη κατοικία τους εντός του Δήμου Δεσκάτης, όπως μισθωτήριο ή λογαριασμούς ΔΕΚΟ.

Απαραίτητο είναι ακόμη αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ενίσχυσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δεσκάτης στα τηλέφωνα 24623-51149 και 24623-51125.