Επίδομα θέρμανσης 2026: Η ημερομηνία για τα νέα ποσά και την πρώτη πληρωμή

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Η 14η Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τα νέα ποσά και τα κριτήρια χορήγησης. Η πλατφόρμα myΘέρμανση προγραμματίζεται να ανοίξει τον Νοέμβριο, ενώ η προκαταβολή για τους παλαιούς δικαιούχους τοποθετείται χρονικά έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Αυξημένη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης σχεδιάζεται για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, με την πρώτη πληρωμή του επιδόματος να αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος για όλες τις μορφές ενέργειας, ενώ οι οριστικές αποφάσεις για τα ποσά, τα κριτήρια και τις προθεσμίες αναμένεται να αποσαφηνιστούν το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στον Νοέμβριο, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να διατηρήσει την τιμή εκκίνησης κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο.

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις στο myΘέρμανση

Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα στοιχεία, δηλώνοντας τη μορφή ενέργειας που χρησιμοποιούν για τη θέρμανση της κατοικίας τους, καθώς και τα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους.

Με βάση τον προγραμματισμό που έχει γίνει γνωστός, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις.

Πρώτη πληρωμή πριν από τα Χριστούγεννα – Η 23η Δεκεμβρίου

Η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης για τους παλαιούς δικαιούχους αναμένεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό.

Κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, η προκαταβολή είχε σχεδιαστεί να αντιστοιχεί περίπου στο 60% του ποσού που είχε λάβει κάθε δικαιούχος την προηγούμενη χρονιά.

Για τη νέα περίοδο, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του τρόπου υπολογισμού της πρώτης δόσης, καθώς έχει προαναγγελθεί αύξηση του συνολικού επιδόματος.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν η αύξηση θα επηρεάσει άμεσα το ύψος της προκαταβολής ή εάν θα εφαρμοστεί διαφορετικός τρόπος υπολογισμού.

Η 14η Οκτωβρίου καθορίζει τις εξελίξεις

Κρίσιμη ημερομηνία θεωρείται η 14η Οκτωβρίου, καθώς τότε αναμένεται να γίνουν γνωστές οι βασικές λεπτομέρειες του νέου επιδόματος θέρμανσης.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να αποσαφηνιστούν το ποσοστό της αύξησης, τα νέα κατώτατα και ανώτατα ποσά της ενίσχυσης, καθώς και οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων.

Παράλληλα, αναμένονται διευκρινίσεις σχετικά με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά και την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή.

Μέχρι να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις, το τελικό ύψος της ενίσχυσης και οι επιμέρους όροι χορήγησής της παραμένουν υπό εξειδίκευση.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης – Τα εισοδηματικά κριτήρια

Με βάση τα στοιχεία του μέχρι στιγμής σχεδιασμού, τα εισοδηματικά όρια παραμένουν στα επίπεδα που ίσχυαν προηγουμένως.

Ειδικότερα, για τους άγαμους, χήρους και εν διαστάσει δικαιούχους, το ετήσιο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 16.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους και όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στις 24.000 ευρώ, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες προβλέπεται όριο 29.000 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Η τελική επιβεβαίωση των όρων χορήγησης αναμένεται με την εξειδίκευση του νέου πλαισίου.

Τα περιουσιακά κριτήρια για τους δικαιούχους

Εκτός από το εισόδημα, για τη χορήγηση του επιδόματος λαμβάνεται υπόψη και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας των ενδιαφερομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το περιουσιακό όριο διαμορφώνεται ως εξής:

200.000 ευρώ για τους άγαμους.

300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Τα συγκεκριμένα όρια αποτελούν μέρος των προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, ενώ η οριστική διαμόρφωση των κριτηρίων αναμένεται να αποσαφηνιστεί με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Αυξήσεις για όλες τις μορφές θέρμανσης

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει οριζόντια αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης για όλες τις μορφές ενέργειας που καλύπτονται από το επίδομα θέρμανσης.

Ωστόσο, το ακριβές ποσοστό της αύξησης και τα νέα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Καθοριστικό ρόλο για την τελική διαμόρφωση του επιδόματος θα έχουν οι αποφάσεις που αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, όταν εκτιμάται ότι θα ξεκαθαρίσει το πλαίσιο εφαρμογής της ενίσχυσης για τη νέα χειμερινή περίοδο.

Μέχρι τότε, οι ενδιαφερόμενοι αναμένουν τις οριστικές ανακοινώσεις, προκειμένου να γνωρίζουν τόσο το ποσό που ενδέχεται να λάβουν όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και καταβολής των χρημάτων.