Παιδικοί σταθμοί: Φόβοι ότι εργαζόμενοι θα μείνουν εκτός της νέας προκήρυξης – Αιχμές για τα voucher και τις ιδιωτικές δομές

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Ανησυχία για τη νέα προκήρυξη προσλήψεων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, καθώς εργαζόμενοι που ήδη υπηρετούν στις δομές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσσαλονίκης προειδοποιεί για πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας, προβλήματα στη μοριοδότηση και σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Τον κίνδυνο να χάσουν τη δουλειά τους εργαζόμενοι που ήδη υπηρετούν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, παρά τη δρομολόγηση νέων προσλήψεων, επισημαίνει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκονται ο αριθμός των θέσεων που τελικά θα προκηρυχθούν, τα κριτήρια μοριοδότησης και η δυνατότητα των σημερινών συμβασιούχων να εξασφαλίσουν μόνιμη θέση εργασίας.

Η πρόεδρος του Συλλόγου, Κλεοπάτρα Χοροζίδη, μιλώντας στον «Τύπο Θεσσαλονίκης», προειδοποιεί ότι η νέα διαδικασία ενδέχεται να αφήσει εκτός εργαζομένους που καλύπτουν εδώ και χρόνια ανάγκες των δημοτικών δομών. Παράλληλα, περιγράφει σημαντικές ελλείψεις προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς, εκφράζει επιφυλάξεις για τη χρηματοδότηση των προσλήψεων και ασκεί κριτική στην ενίσχυση της ιδιωτικής προσχολικής φροντίδας.

Νέα προκήρυξη: Γιατί υπάρχει ανησυχία για τους σημερινούς εργαζομένους

Σύμφωνα με την κ. Χοροζίδη, το γεγονός ότι δημιουργούνται οργανικές θέσεις στους δήμους δεν διασφαλίζει αυτομάτως ότι όλες θα συμπεριληφθούν στη νέα προκήρυξη.

Όπως εξηγεί, μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν οι αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις στους οργανισμούς των δήμων, ενώ πλέον δημιουργήθηκαν θέσεις προκειμένου να προχωρήσει η στελέχωση των παιδικών σταθμών.

Η ίδια αναφέρει ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει ο Σύλλογος, οι δήμοι έχουν συμπεριλάβει περίπου 600 εργαζομένους, με επιπλέον ποσοστό 10%.

Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο αριθμός των θέσεων που προβλέπονται δεν ταυτίζεται απαραίτητα με εκείνον που τελικά θα προκηρυχθεί.

Όπως επισημαίνει, ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας των παιδικών σταθμών καθορίζει συγκεκριμένες αναλογίες παιδαγωγών και παιδιών. Ενδεικτικά, αναφέρει ότι εάν για δέκα παιδιά προβλέπονται δύο παιδαγωγοί, ένας δήμος που απασχολεί τέσσερις δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να προκηρύξει τέσσερις αντίστοιχες θέσεις.

«Εμείς είπαμε ότι είναι καλό που έβαλαν όλες τις θέσεις, αλλά το θέμα είναι τι θα προκηρυχθεί», σημειώνει, προσθέτοντας ότι οι δήμαρχοι δεν είναι υποχρεωμένοι να προκηρύξουν το σύνολο των θέσεων.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, έχουν ήδη αρχίσει να διατυπώνονται από δημοτικές αρχές εκτιμήσεις για λειτουργία των δομών με μικρότερο αριθμό παιδιών, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των εργαζομένων.

Το ζήτημα της χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδεικνύει η πρόεδρος του Συλλόγου αφορά τη χρηματοδότηση των μόνιμων προσλήψεων.

Όπως εξηγεί, η μισθοδοσία των εργαζομένων που θα προσληφθούν μέσω της νέας προκήρυξης θα καλύπτεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των δήμων.

Σύμφωνα με την κ. Χοροζίδη, οι δήμαρχοι υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένοι πόροι καλούνται να καλύψουν τόσο τις μισθολογικές όσο και τις λειτουργικές ανάγκες, χωρίς όμως να επαρκούν για το σύνολο των υποχρεώσεων.

Η ίδια αμφισβητεί ότι υπάρχει πραγματική αδυναμία εξεύρεσης των απαιτούμενων χρημάτων και υποστηρίζει ότι η χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

«Όλες οι κοινωνικές δομές είναι κοινωνική πολιτική των δήμων», τονίζει, επισημαίνοντας ότι η στελέχωσή τους δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως δημοσιονομικό ζήτημα.

Τι καταγγέλλει για τη μοριοδότηση των ΠΕ Νηπιαγωγών

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η κ. Χοροζίδη στους εργαζομένους της ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών, οι οποίοι είχαν απασχοληθεί σε παιδικούς σταθμούς μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Όπως αναφέρει, η συγκεκριμένη ειδικότητα δεν προβλέπεται πλέον με τον ίδιο τρόπο στον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των παιδικών σταθμών, δημιουργώντας ερωτήματα για το εργασιακό μέλλον όσων ήδη υπηρετούν στις δομές.

Σύμφωνα με την ίδια, έχει τεθεί το ενδεχόμενο οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις μέσω αυξημένης μοριοδότησης.

Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η σχετική εγκύκλιος δεν τους αναγνωρίζει τα δύο χρόνια προϋπηρεσίας για την πρόσθετη μοριοδότηση, με αποτέλεσμα να συμμετέχουν στη διαδικασία μαζί με μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων, χωρίς ιδιαίτερο προβάδισμα.

Η πρόεδρος του Συλλόγου εκτιμά ότι αυτή η πρόβλεψη μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό εργαζομένων που ήδη καλύπτουν ανάγκες των δημοτικών παιδικών σταθμών.

«Ακόμη και ένας άνθρωπος να χάσει τη δουλειά του για εμάς είναι αιτία πολέμου, και αυτό θα πούμε και στην κυβέρνηση. Κάποιος κόσμος έτσι όπως πάει θα μείνει απ’ έξω», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Το αίτημα για μετατροπή των συμβάσεων

Η κ. Χοροζίδη επαναφέρει παράλληλα τη θέση του Συλλόγου υπέρ της μετατροπής των υφιστάμενων συμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της εργασίας των σημερινών συμβασιούχων.

Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση επικαλείται συνταγματικά εμπόδια για μια τέτοια λύση, με την ίδια να θέτει το ερώτημα γιατί δεν εξετάζεται σχετική αλλαγή στο πλαίσιο συνταγματικής αναθεώρησης.

Κατά την πρόεδρο του Συλλόγου, η διατήρηση των υφιστάμενων εργαζομένων και η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των παιδικών σταθμών.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η επαρκής στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών θα περιόριζε την ανάγκη ανάθεσης υπηρεσιών σε ιδιώτες.

«Οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν στα όριά τους»

Πέρα από τις επιπτώσεις της νέας προκήρυξης, η πρόεδρος του Συλλόγου περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί λόγω της έλλειψης προσωπικού.

«Οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν στα όριά τους», δηλώνει, αναφέροντας χαρακτηριστικά περιπτώσεις στις οποίες ζητήθηκε από εργαζομένους να αναλάβουν καθήκοντα καθαριότητας, επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο προσωπικό καθαρισμού.

Η ίδια αποδίδει την κατάσταση στην ανεπαρκή χρηματοδότηση και στη σταδιακή μείωση του αριθμού των εργαζομένων, μεταξύ άλλων λόγω συνταξιοδοτήσεων.

Παράλληλα, εκφράζει την εκτίμηση ότι η πολιτική που ακολουθείται ευνοεί τη μεταφορά υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό τομέα.

Ως παράδειγμα επικαλείται παλαιότερη απόφαση του δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη για κλείσιμο των δημοτικών παιδικών σταθμών, ενώ αναφέρεται και στη δημιουργία νέων ιδιωτικών δομών προσχολικής φροντίδας.

Σύμφωνα με την κ. Χοροζίδη, η ανάπτυξη των ιδιωτικών παιδικών σταθμών συνδέεται με τη δυνατότητα προσέλκυσης οικογενειών μέσω των προγραμμάτων επιδότησης.

Οι αιχμές για τα voucher και τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς

Η πρόεδρος του Συλλόγου ασκεί κριτική και στο σύστημα χορήγησης voucher για τη φιλοξενία παιδιών σε ιδιωτικές δομές.

Όπως αναφέρει, ο Σύλλογος είχε εκφράσει ήδη από την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ την ανησυχία ότι η χρηματοδότηση θέσεων σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς θα οδηγούσε στη μετακίνηση οικογενειών από τις δημοτικές δομές προς τον ιδιωτικό τομέα.

Κατά την εκτίμησή της, η εξέλιξη αυτή αποδυνάμωσε τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, καθώς μειώθηκε η προτεραιότητα που έδιναν ορισμένες δημοτικές αρχές στην ενίσχυσή τους.

Η ίδια συνδέει την κατάσταση με τις σημερινές ελλείψεις προσωπικού, επισημαίνοντας ότι οι συνταξιοδοτήσεις επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη λειτουργία των δομών.

Κεντρικό αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης είναι να μη χάσει τη δουλειά του κανένας από τους εργαζομένους που ήδη απασχολούνται στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Η κ. Χοροζίδη υπογραμμίζει ότι η προκήρυξη νέων μόνιμων θέσεων δεν εγγυάται από μόνη της την εργασιακή συνέχεια των σημερινών συμβασιούχων, καθώς οι θέσεις ενδέχεται να καλυφθούν από άλλους υποψηφίους.

«Οι θέσεις θα καλυφθούν με άλλους ανθρώπους. Εμείς θέλουμε οι συνάδελφοι που δουλεύουν τώρα να πάρουν αυτές τις θέσεις, και να μη χάσουν τη δουλειά τους», αναφέρει.

Παράλληλα, ζητά να πραγματοποιηθούν όσες επιπλέον προσλήψεις απαιτούνται για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών, ώστε οι παιδικοί σταθμοί να μπορούν να εξυπηρετούν σωστά τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Η παρέμβαση του Συλλόγου αναδεικνύει έτσι δύο βασικά ζητήματα ενόψει της νέας προκήρυξης: τη διασφάλιση της εργασίας των σημερινών συμβασιούχων και την επαρκή στελέχωση των δημοτικών δομών προσχολικής αγωγής.