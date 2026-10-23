Γονική άδεια: Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους γονείς -Τρεις νέες παρεμβάσεις

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Στόχος των παρεμβάσεων είναι η διευκόλυνση των γονέων και όσων έχουν την ευθύνη φροντίδας συγγενικών προσώπων.

Τρεις νέες παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας, επιδιώκοντας να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη χορήγηση των αδειών και να βελτιώσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικών υποχρεώσεων και οικογενειακής ζωής.

Τις σχετικές αλλαγές προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews. Οι ρυθμίσεις θα περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο, το οποίο θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με την υπουργό, οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στη γονική άδεια και την άδεια φροντιστή, με σκοπό να περιοριστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι κατά την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων τους.

Καταργείται η υποχρεωτική αναμονή ενός έτους για τη γονική άδεια

Η πρώτη παρέμβαση αφορά τη γονική άδεια, την οποία δικαιούται κάθε εργαζόμενος γονέας για κάθε παιδί έως την ηλικία των οκτώ ετών.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι, όταν ένας εργαζόμενος έχει περισσότερα από ένα παιδιά, πρέπει να μεσολαβεί διάστημα ενός έτους μεταξύ της λήψης γονικών αδειών για διαφορετικά παιδιά.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να καταργήσει αυτόν τον περιορισμό, δίνοντας στους γονείς μεγαλύτερη ελευθερία ως προς τον χρόνο αξιοποίησης της άδειάς τους.

«Αυτός ο ένας χρόνος θα καταργηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός, εξηγώντας ότι επιδίωξη είναι να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο οι γονείς οργανώνουν τον χρόνο τους, ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειάς τους.

Μεγαλύτερη ελευθερία όταν οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο εργοδότη

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες και οι δύο γονείς απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση.

Με βάση όσα περιέγραψε η υπουργός, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένη σειρά ως προς τη λήψη της γονικής άδειας από τους δύο εργαζόμενους γονείς, όταν απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη.

Το υπουργείο σχεδιάζει να καταργήσει και αυτόν τον περιορισμό, επιτρέποντας μεγαλύτερη ελευθερία στον προγραμματισμό των αδειών.

«Πλέον υπάρχει ελευθερία και σε αυτό», σημείωσε η Νίκη Κεραμέως, αναφερόμενη στη δυνατότητα των γονέων να οργανώνουν τη λήψη της άδειάς τους με βάση τις ανάγκες τους.

Άδεια φροντιστή από το πρώτο εξάμηνο εργασίας

Η τρίτη παρέμβαση αφορά την άδεια φροντιστή, η οποία επιτρέπει στον εργαζόμενο να απουσιάσει από την εργασία του για να φροντίσει συγγενικό του πρόσωπο που έχει ανάγκη.

Όπως εξήγησε η υπουργός, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει πέντε ημέρες άδειας φροντιστή τον χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον έξι μήνες απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.

Το υπουργείο σχεδιάζει να καταργήσει την προϋπόθεση αυτή, ώστε η άδεια να μπορεί να λαμβάνεται και κατά το πρώτο εξάμηνο εργασίας.

Η ρύθμιση αφορά εργαζόμενους που χρειάζεται να φροντίσουν, για παράδειγμα, έναν ηλικιωμένο γονέα ή ένα παιδί που αντιμετωπίζει αυξημένες ανάγκες φροντίδας.

Με την κατάργηση του χρονικού περιορισμού, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αξιοποιούν το συγκεκριμένο δικαίωμα νωρίτερα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν τη συμπλήρωση έξι μηνών στον ίδιο εργοδότη.

Στόχος η ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας

Παρουσιάζοντας τις αλλαγές, η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι εντάσσονται στη συνολικότερη προσπάθεια ενίσχυσης των εργαζόμενων γονέων. Όπως υπενθύμισε, τα προηγούμενα χρόνια θεσπίστηκαν μέτρα όπως η επέκταση της άδειας μητρότητας, η άδεια πατρότητας, η δυνατότητα μεταβίβασης μέρους της άδειας μητρότητας στον πατέρα, καθώς και η άδεια για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρόσφατες αλλαγές για το επίδομα γονικής άδειας, το οποίο, όπως είπε, θεσπίστηκε ως αφορολόγητο και ακατάσχετο, με στόχο την προστασία του.

«Όλα αυτά είναι μέτρα που έρχονται να ενισχύσουν συνολικά, κατά προτεραιότητα, τους εργαζόμενους γονείς», σημείωσε η υπουργός, προσθέτοντας ότι επιδίωξη είναι να τους δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να μπορούν να συνδυάζουν την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Οι τρεις νέες παρεμβάσεις αναμένεται να περιληφθούν στο υπό προετοιμασία νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, με τις λεπτομέρειες και το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους να αποσαφηνιστούν με την κατάθεση και την ψήφιση των σχετικών διατάξεων.