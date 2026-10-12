Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επέκταση σε 500.000 εργαζόμενους και νέα μέτρα απασχόλησης

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Η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε επιπλέον 500.000 εργαζόμενους, οι νέες ρυθμίσεις για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως.

Όπως ανέφερε, η Ψηφιακή Κάρτα καλύπτει πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της απασχόλησης στην Περιφέρεια, με επιδότηση του 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για εξ αποστάσεως εργασία σε απομακρυσμένους δήμους.

Η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε 500.000 πρόσθετους εργαζόμενους, με τους προστατευόμενους από τη χρήση της να αγγίζουν πλέον τα 2,5 εκατομμύρια. Όπως ανέφερε, εντάσσονται νέοι κλάδοι, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η υγεία και η απασχόληση, καθώς και μικρότερες επιχειρήσεις, όπως κομμωτήρια και καθαριστήρια, ενώ τον επόμενο μήνα ακολουθούν οι συμβουλευτικές και διαφημιστικές εταιρείες, οι επισκευές και τα logistics. Η υπουργός υπογράμμισε τα τρία βασικά οφέλη του μέτρου: «Πρώτον, αυξάνονται οι αποδοχές των εργαζομένων γιατί καταγράφεται κάθε ώρα που δουλεύεις και άρα αμείβεσαι για αυτήν. Δεύτερον, εξυγιαίνεται σημαντικά ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Τρίτον, αυξάνονται σημαντικά και τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία, το οποίο οδηγεί στο λεγόμενο, δημοσιονομικό χώρο.», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μόνο πέρυσι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας κατέγραψε 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Στο πλαίσιο αυτό, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στην κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας και στη μόνιμη ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ κάθε Νοέμβριο, εξηγώντας ότι «μπαίνουν τέλος Νοεμβρίου, χωρίς πλέον όρια περιουσιακά, εισοδηματικά και ούτω καθ’ εξής, για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και για όλους άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας. Το μέτρο ξεκίνησε πέρσι το Πάσχα με 250 ευρώ και με πολύ μικρότερο αριθμό ωφελούμενων συνταξιούχων. Μετά πήγαμε στα 300 και τώρα πήγαμε στα 400. Πώς το καταφέραμε αυτό; Επειδή δημιουργήθηκε δημοσιονομικός χώρος και ένας βασικός τρόπος για να δημιουργείται ο δημοσιονομικός χώρος, είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας.».

Αναφερόμενη στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, η υπουργός επεσήμανε ότι αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αύξηση της παραγωγικότητας, η αξιοποίησή της στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ωστόσο, απαιτεί όρια και δικλείδες ασφαλείας. «Υπάρχουν σήμερα επιχειρήσεις, οι λεγόμενες πλατφόρμες, στις οποίες όλοι οι εργαζόμενοι κάθε πτυχή της δουλειάς τους, δηλαδή τι project αναλαμβάνουν, τις παραδόσεις αναλαμβάνουν, αν προάγονται, αν διακόπτεται η συνεργασία, όλα αυτά ρυθμίζονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης αποκλειστικά. Εκεί θέλει ένα όριο, θέλει μία ανθρώπινη εποπτεία και θέλει να ξέρεις και τι μπαίνει μέσα σε αυτό το μαύρο κουτί του αλγόριθμου. Έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο κάνει δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο, βάζει υποχρεώσεις διαφάνειας, πρέπει να ξέρουμε τι έχει μέσα αυτό το μαύρο κουτί, τι υπολογίζει. Υπολογίζει το χρόνο απόκρισης, υπολογίζει τα αστεράκια που μου βάζει μετά ο πελάτης. Και επίσης μπαίνει και μία ανθρώπινη εποπτεία υποχρεωτικά σε κάποιες κρίσιμες αποφάσεις. Αυτό είναι ένα νέο νομοσχέδιο λοιπόν, το οποίο εκπορεύεται από ευρωπαϊκή οδηγία, είναι η πρώτη φορά που πάμε και βάζουμε διακριτά όρια θα έλεγα στην αγορά εργασίας και πρέπει να σας πω ότι όπως κάθε νομοσχέδιο που φέρνω, πάντοτε προηγείται πάρα πολύ ενδελεχής διάλογος. Πολύ καλή η τεχνητή νοημοσύνη, δεν πρέπει να έχουμε φοβία απέναντι στην τεχνολογία, αλλά ευθύνη της πολιτείας είναι να βάζει και όρια», δήλωσε η υπουργός.

Σχετικά με την ενίσχυση της απασχόλησης, η κα Κεραμέως σημείωσε ότι η ανεργία βρίσκεται στο 7,4%, μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα πάνω από τη χαμηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, ενώ ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αναζητούν εργαζόμενους. Επεσήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω τόνωσης της απασχόλησης, ιδίως στις γυναίκες και στην Περιφέρεια.

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για εξ αποστάσεως εργασία σε απομακρυσμένους δήμους της χώρας, το οποίο προβλέπει επιδότηση του 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για ένα έτος, επεσήμανε ότι «θέλουμε να δώσουμε κίνητρα σε κάποιον που μένει σε ορεινές περιοχές, σε απομακρυσμένους δήμους, να μπορέσει να εργαστεί εξ αποστάσεως και έτσι να μείνει και στον τόπο του. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς και ανοίγουμε επί της ουσίας μια νέα δεξαμενή υποψηφίων εργαζομένων για ένα χρόνο όμως. Γιατί για ένα χρόνο; Γιατί εμείς θέλουμε να δώσουμε μια ώθηση. Σκοπός δεν είναι να επιδοτούμε εσαεί προφανώς αλλά θέλουμε να ανοίξουμε νέα δεξαμενή. Άρα λοιπόν μια προσπάθεια που κάνουμε για να τονώσουμε την απασχόληση ειδικά στην Περιφέρεια, ειδικά σε δήμους, ορεινούς δήμους της χώρας στους οποίους αντικειμενικά είναι πιο δύσκολη η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.».

Τέλος, η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, 76.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά μέσα από τα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, αριθμός που αντιστοιχεί σε μια πόλη σαν την Κατερίνη. Πρόσθεσε ότι η μεγάλη πλειοψηφία παραμένει στην εργασία και μετά τη λήξη των προγραμμάτων. «Γιατί ο στόχος μας, το λέω ευθέως, είναι μία κοινωνία εργαζομένων. Όχι μία κοινωνία ανέργων», υπογράμμισε η υπουργός.