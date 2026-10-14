Ξυλοδαρμός και εκβιασμός μαθητή μέσα σε σχολείο για μια θέση στο σχολικό συμβούλιο
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Ελεύθερος με ρητή δικάσιμο ο 17χρονος που καταγγέλθηκε από συμμαθητή του για ξυλοδαρμό με βιντεοσκόπηση και κλοπή
Ένα ακόμα απίστευτο περιστατικό εκβιασμού και ξυλοδαρμού ανάμεσα σε ανήλικους αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Μαθητής κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων μέσα στο σχολείο. Όπως κατήγγειλε, οι δράστες τον βιντεοσκόπησαν, ενώ του αφαίρεσαν κι ένα τσαντάκι που είχε μαζί του.
Πίσω από το περιστατικό φαίνεται πως κρύβονται ενδοσχολικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων, καθώς το θύμα φέρεται να κατήγγειλε ότι οι δράστες ζητούσαν την παραίτησή του από το σχολικό συμβούλιο.
17χρονος ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από την καταγγελία οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέως, η οποία άσκησε εις βάρος του δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κλοπή, από κοινού. Ορίστηκε δικάσιμος για το τέλος του έτους και αφέθηκε ελεύθερος.
Για την εμπλοκή των υπολοίπων ατόμων – αγνώστων μέχρι στιγμής – η αστυνομική προανάκριση συνεχίζεται.
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