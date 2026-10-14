Ξυλοδαρμός και εκβιασμός μαθητή μέσα σε σχολείο για μια θέση στο σχολικό συμβούλιο

Ο Τομέας Παιδείας της ΕΛΑΣ κρίνει θετικές κάποιες από τις προτάσεις της Προσυνόδου Πρυτάνεων, όπως η ενίσχυση του αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ, ενώ διατυπώνει προβληματισμό για την «επιμονή αποκλειστικά στον εξεταστικό και μόνο χαρακτήρα του νέου τρόπου εισαγωγής στο πανεπιστήμιο».