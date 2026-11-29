Κλειστά σχολεία: Πού δεν θα γίνουν μαθήματα λόγω κακοκαιρίας τη Δευτέρα

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Τα ακραία καιρικά φαινόμενο που πλήττουν όλη την χώρα έχουν ήδη οδηγήσει σε ενέργειες προστασίας των μαθητών αρκετούς δήμους, οι οποίοι ανακοίνωσαν την αναστολή λειτουργίας για τη Δευτέρα.

Η κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ» με τις χαμηλές θερμοκρασίες, την έντονη βροχόπτωση και τις χιονοπτώσεις θα κρατήσει κλειστά τα σχολεία σε αρκετές περιοχές την Δευτέρα.

Κάποιοι δήμοι αποφάσισαν να μείνουν τα σχολεία κλειστά όλη την ημέρα, κι άλλοι προχώρησαν σε καθυστερημένη έναρξη λειτουργίας.

Ειδικότερα:

Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα (30/11) όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στη Δημοτική Ενότητα Καλάμου, καθώς και ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλάμου, στον Δήμο Ωρωπού.

Στην Εύβοια, ο Δήμος Καρύστου έχει αποφασίσει την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και των δημοτικών παιδικών σταθμών. Η απόφαση έχει προληπτικό χαρακτήρα και ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, ενόψει της κακοκαιρίας «ΑΡΓΟΣ». Οι γονείς και οι κηδεμόνες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου Καρύστου για τυχόν νεότερες εξελίξεις, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στην Φλώρινα, ο δήμαρχος, Βασίλης Γιαννάκης αποφάσισε ότι δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαιτίας των χιονοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Κλειστά θα παραμείνουν, επίσης, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), καθώς και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του δήμου. Αντίθετα, οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ο Δήμος Αμυνταίου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Κανονικά θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί του δήμου.

Ο Δήμος Εορδαίας αναστέλλει τη Δευτέρα η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Με απόφαση του δημάρχου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, αναστέλλεται για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Στον Δήμο Πρεσπών, τα σχολεία δεν θα παραμείνουν κλειστά, αλλά θα υποδεχθούν τους μαθητές μία ώρα αργότερα από το συνηθισμένο.

Στον Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί του δήμου θα ανοίξουν στις 09:30 το πρωί της Δευτέρας (30/11).

Συγκεκριμένα, με απόφαση του δημάρχου, Γιώργου Στεργίου, η αλλαγή στην ώρα έναρξης των μαθημάτων αφορά τόσο στα σχολεία της πρωτοβάθμιας όσο και σε εκείνα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.