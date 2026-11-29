Εργασία: «Skills over degrees» – Η νέα τάση πίσω από την επιλογή επαγγέλματος

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«Αν επιλέξω αυτή τη σχολή, θα έχω επιλογές στο μέλλον;». Αυτή η ερώτηση ταλανίζει πολλούς μαθητές τα τελευταία χρόνια, καθώς η αγορά εργασίας μεταβάλλεται ραγδαία και πολλά επιστημονικά αντικείμενα φαίνεται να μην ακολουθούν με τους ίδιους ρυθμούς.

«Η πραγματικότητα είναι πιο ενθαρρυντική απ’ όσο φαίνεται», εξηγεί στο iPaideia η Βασιλική Κουτρούμπα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας LABORA. «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το επάγγελμα δεν καθορίζεται αποκλειστικά από το πτυχίο. Αντίθετα, ανοίγονται πολλαπλές διαδρομές που επιτρέπουν στους νέους να εξελιχθούν, να αλλάξουν κατεύθυνση και να αξιοποιήσουν διαφορετικές ευκαιρίες, ακόμη και αν έχουν ξεκινήσει από διαφορετική αφετηρία», συνεχίζει.

Αυτή η αισιόδοξη προοπτική προκύπτει από το γεγονός ότι πλέον πολλά επαγγέλματα δεν «ανήκουν» σε ένα μόνο πτυχίο, αλλά αποτελούν πεδία στα οποία μπορούν να δραστηριοποιηθούν απόφοιτοι διαφορετικών ειδικοτήτων. Δεν υπάρχει πλέον μια γραμμική διαδρομή «σπουδάζω και ακολουθώ αυτό το επάγγελμα». Αντίθετα, η αγορά εργασίας γίνεται όλο και πιο ευέλικτη και αναγνωρίζει ολοένα περισσότερο τη σημασία των δεξιοτήτων, παράλληλα φυσικά με την ακαδημαϊκή γνώση και την εξειδίκευση.

Διαφορετικές όψεις του ίδιου επαγγέλματος

Η κ. Βασιλική Κουτρούμπα θεωρεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της θεωρίας τον τομέα του ανθρωπίνου δυναμικού (HR). «Σε αυτόν τον χώρο συναντάμε αποφοίτους ψυχολογίας, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών αλλά και κοινωνιολογίας. Ο λόγος είναι ότι το επάγγελμα απαιτεί συνδυασμό κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και οργανωτικών δεξιοτήτων. Οι σημαντικότερες δεξιότητες για έναν επαγγελματία HR είναι επικοινωνία και ενεργητική ακρόαση, για την αποτελεσματική επικοινωνία με εργαζομένους και υποψηφίους, συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση, για την κατανόηση αναγκών και τη διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων, διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγματευτικές δεξιότητες, για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων στον εργασιακό χώρο, οργανωτικότητα και διαχείριση χρόνου, για τον συντονισμό διαδικασιών και την τήρηση προθεσμιών», εξηγεί.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα συναντάται στον χώρο του marketing και ιδιαίτερα του digital marketing. Ένας εργαζόμενος μπορεί να προέρχεται από σπουδές οικονομικών, επικοινωνίας, Μ.Μ.Ε., πληροφορικής ή ακόμη και φιλολογίας, καθώς η δημιουργία περιεχομένου, η κατανόηση του κοινού και η ανάλυση δεδομένων είναι δεξιότητες που αποκτώνται και εκτός του βασικού πτυχίου. Ειδικότερα, οι βασικές δεξιότητες για κάποιον που θέλει να ξεχωρίσει σε αυτό το επάγγελμα είναι η δημιουργική σκέψη και η παραγωγή περιεχομένου, για τη δημιουργία πρωτότυπων και ελκυστικών μηνυμάτων, η ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση αποτελεσμάτων, για την κατανόηση της αποτελεσματικότητας των καμπανιών και η στρατηγική σκέψη και προσαρμοστικότητα, για τον σχεδιασμό και τη συνεχή βελτίωση των ενεργειών marketing.

Ειδική αναφορά αξίζει να γίνει σε έναν ακόμα ανερχόμενο τομέα, αυτόν των δεδομένων. Ένας data analyst μπορεί να προέρχεται από επιστημονικά αντικείμενα όπως μαθηματικά, στατιστική, πληροφορική, οικονομικά ή σπουδές μηχανικού. Απαραίτητα skills, που δεν έχουν άμεση σχέση με το πτυχίο του είναι η αναλυτική και κριτική σκέψη, για την ερμηνεία πληροφοριών και τον εντοπισμό τάσεων και η στατιστική και μαθηματική σκέψη, για την επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων. Εν ολίγοις, αυτό που μετράει είναι η ικανότητα ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων, όχι αποκλειστικά η σχολή αποφοίτησης

Παρόμοιο μοτίβο συναντάμε και στον ρόλο του projectmanager, όπου συναντάμε μηχανικούς, οικονομολόγους ή αποφοίτους διοίκησης επιχειρήσεων. Η ουσία του ρόλου δεν είναι η εξειδικευμένη γνώση ενός πεδίου, αλλά η ικανότητα ηγεσίας και συντονισμού ομάδων, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεως, επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, διαχείρισης χρόνου και επίτευξης στόχων.

«Το ίδιο ισχύει και για επαγγέλματα όπως το δικό μας, δηλαδή του συμβούλου σταδιοδρομίας, όπου συναντάμε ανθρώπους από ψυχολογία, εκπαίδευση, κοινωνικές επιστήμες ή θετικές επιστήμες. Η κοινή βάση και πάλι δεν είναι το πτυχίο, αλλά η ικανότητα κατανόησης των ανθρώπων και της αγοράς εργασίας. Σημαντικές δεξιότητες για έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας είναι η ενεργητική ακρόαση και ενσυναίσθηση, η κριτική σκέψη και αξιολόγηση πληροφοριών και βεβαίως η εμπιστευτικότητα και επαγγελματική δεοντολογία», εξηγεί η κ. Κουτρούμπα.

Σε αυτή την νέα διαρκώς μεταβαλλόμενη περίοδο που περνάει η αγορά εργασίας, νέα επαγγέλματα που έχουν ανθίσει, υπογραμμίζουν την ανάγκη περισσότερων skills παρά πτυχίων.

Ένας content creator ή social media manager μπορεί να προέρχεται σχεδόν από οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η ικανότητα αφήγησης – storytelling, η δημιουργικότητα, και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επικοινωνούν οι άνθρωποι σήμερα. Ακόμη και η επιχειρηματικότητα δεν συνδέεται με ένα συγκεκριμένο πτυχίο. Ένας επιχειρηματίας μπορεί να έχει σπουδάσει οτιδήποτε, αρκεί να διαθέτει δημιουργικότητα και καινοτομία, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, ικανότητα διαπραγμάτευσης και δικτύωσης (Networking).

«Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το πτυχίο εξακολουθεί να έχει αξία, αλλά δεν καθορίζει απόλυτα το επαγγελματικό μέλλον. Λειτουργεί ως αφετηρία, ως ένα πρώτο βήμα που δίνει γνώσεις και κατευθύνσεις. Από εκεί και πέρα, ο καθοριστικός παράγοντας είναι η συνεχής ανάπτυξη δεξιοτήτων, η προσαρμοστικότητα και η διάθεση για μάθηση. Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, οι επαγγελματικές πορείες δεν είναι πλέον ευθείες γραμμές αλλά διαδρομές με πολλές στροφές, σταυροδρόμια και χωματόδρομους», καταλήγει η κ. Κουτρούμπα.

Για έναν μαθητή σήμερα, αυτό είναι ίσως το πιο αισιόδοξο μήνυμα. Δεν χρειάζεται να βρει από νωρίς «το ένα και μοναδικό» επάγγελμα που θα τον ακολουθεί για όλη του τη ζωή. Χρειάζεται να επιλέξει σπουδές που τον ενδιαφέρουν και να επενδύσει σε δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να εξελιχθεί. Η ευελιξία της αγοράς εργασίας δεν είναι απειλή, αλλά ευκαιρία. Είναι η δυνατότητα να κάνεις στάσεις, να επαναπροσδιορίζεις την πορεία σου και να χτίζεις ένα επαγγελματικό μέλλον που δεν περιορίζεται από έναν τίτλο, αλλά διαμορφώνεται από τις δικές σου επιλογές και τις ικανότητές σου.