Απαγόρευση κινητών στα σχολεία: Τι δείχνει νέα έρευνα για τις επιδόσεις των μαθητών

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Μπορεί η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία να οδηγήσει σε καλύτερες επιδόσεις των μαθητών; Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, που βασίστηκε σε στοιχεία 3,3 εκατομμυρίων μαθητών στις ΗΠΑ, δείχνει ότι οι αυστηροί περιορισμοί στη χρήση κινητών μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της μαθησιακής προόδου.

Τα ευρήματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσο φαίνονται, καθώς άλλες επιστημονικές μελέτες αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των απαγορεύσεων, αναδεικνύοντας ένα κρίσιμο ερώτημα: Αρκεί η απομάκρυνση των κινητών από τις σχολικές αίθουσες για να βελτιωθεί πραγματικά η μάθηση;

Τα τελευταία χρόνια, περισσότερες από 40 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν θεσπίσει νομοθετικές ρυθμίσεις που περιορίζουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία. Οι κανόνες, ωστόσο, διαφέρουν σημαντικά από πολιτεία σε πολιτεία, καθώς συχνά αφήνουν στα ίδια τα σχολεία τη δυνατότητα να διαμορφώνουν τις πολιτικές τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα ανομοιογενές πλαίσιο εφαρμογής και ελέγχου των απαγορεύσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, νέα εκτεταμένη έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 17/11 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι αυστηροί περιορισμοί στη χρήση κινητών μπορούν να οδηγήσουν σε μικρή βελτίωση των σχολικών επιδόσεων. Πρόκειται κυρίως για πολιτικές που υποχρεώνουν τους μαθητές να τοποθετούν τις συσκευές τους σε ειδικές κλειδωμένες θήκες καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.

Οι ερευνητές επισημαίνουν, πάντως, ότι ακόμη και αυτές οι περιορισμένες βελτιώσεις θα μπορούσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία σε βάθος χρόνου, εφόσον οι απαγορεύσεις διατηρηθούν.

Μικρή αλλά μετρήσιμη βελτίωση στις σχολικές επιδόσεις

Η μελέτη, υπό την καθοδήγηση του Κέντρου Ερευνας για την Εκπαιδευτική Πολιτική του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, διαπίστωσε ότι οι μαθητές σε σχολεία με αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση κινητών παρουσίασαν «μέτρια» βελτίωση στη μαθησιακή τους πρόοδο, σε σύγκριση με μαθητές αντίστοιχων σχολείων χωρίς τέτοιες απαγορεύσεις.

Για τις ανάγκες της έρευνας αναλύθηκαν οι βαθμολογίες 3,3 εκατομμυρίων μαθητών σε 4.600 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, η βελτίωση αντιστοιχεί σε περίπου μία έως δύο επιπλέον εβδομάδες μάθησης μέσα σε ένα σχολικό έτος.

Η έρευνα επιχειρεί να απαντήσει σε ένα ευρύτερο ερώτημα: κατά πόσο η απομάκρυνση των κινητών από τις σχολικές αίθουσες μπορεί να αναστρέψει την πτωτική πορεία των μαθητικών επιδόσεων, η οποία καταγράφεται διεθνώς από το 2013. Πρόκειται, άλλωστε, για την περίοδο κατά την οποία τα smartphones με πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να εξαπλώνονται μαζικά.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής του Χάρβαρντ Τόμας Κέιν, ένας από τους συντάκτες της μελέτης, οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν εάν η σταδιακή πτώση των επιδόσεων μπορεί να αντιστραφεί τώρα που τα σχολεία επιχειρούν να περιορίσουν την πρόσβαση των μαθητών στα κινητά τους.

«Η απάντησή μας είναι ναι, οι απαγορεύσεις των κινητών έχουν θετική επίδραση στη μαθησιακή πρόοδο. Ωστόσο, δεν αποτελούν πανάκεια», σημείωσε ο Κέιν. Οπως ανέφερε, η επιδείνωση των μαθητικών επιδόσεων εξελίχθηκε σταδιακά μέσα σε μία δεκαετία και, κατά συνέπεια, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι και η βελτίωση αναμένεται να είναι εξίσου σταδιακή.

Διαφωνίες μεταξύ των ερευνητών για το πραγματικό όφελος

Παρά τα θετικά ευρήματα της μελέτης του Χάρβαρντ, η σύνδεση ανάμεσα στην απαγόρευση των κινητών και τη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Μια διαφορετική έρευνα, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Μάιο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αυστηρές απαγορεύσεις στα σχολεία έχουν «σχεδόν μηδενική» επίδραση στις βαθμολογίες των μαθητών.

Η συγκεκριμένη μελέτη εκπονήθηκε από το Εθνικό Γραφείο Οικονομικής Ερευνας των ΗΠΑ (NBER) και εξέτασε διαφορετικό σύνολο τυποποιημένων βαθμολογιών, σε συνδυασμό με δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού της χρήσης κινητών, ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών και στοιχεία από την Yondr, την εταιρεία που διαθέτει τις πιο διαδεδομένες κλειδωμένες θήκες αποθήκευσης κινητών για σχολεία. Η έρευνα κάλυψε 4.600 σχολεία που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο σύστημα.

Οι ερευνητές εντόπισαν ορισμένες «μέτριες θετικές επιδράσεις» στις επιδόσεις των μαθητών του Λυκείου σε βάθος τριετίας, κυρίως στα μαθηματικά. Ωστόσο, απέφυγαν να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι απαγορεύσεις οδηγούν συνολικά σε ουσιαστική βελτίωση της μάθησης.

Ο οικονομολόγος της εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, Τόμας Ντι, ένας από τους συντάκτες της μελέτης του NBER, εκτιμά ότι τα δύο ερευνητικά έργα συγκλίνουν σε ένα βασικό συμπέρασμα: τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή απαγορεύσεων στα σχολεία είναι σε μεγάλο βαθμό απογοητευτικά και αφήνουν αναπάντητα σημαντικά ερωτήματα.

Αναφερόμενος στην εκτίμηση της μελέτης του Χάρβαρντ ότι τα οφέλη ενδέχεται να συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου, ο Ντι εμφανίστηκε επιφυλακτικός. «Ελπίζω να έχουν δίκιο. Ωστόσο, δεν αισθάνομαι άνετα να κάνω μια τέτοια προβολή με βάση εκτιμήσεις που είναι μικρές, ευαίσθητες σε αλλαγές και στηρίζονται σε μόλις λίγα χρόνια εφαρμογής των απαγορεύσεων», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, μια πιθανή εξήγηση για τα περιορισμένα αποτελέσματα είναι ότι οι μαθητές εξακολουθούν να αποσπώνται από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μέσα στο σχολείο. Υπάρχει, ωστόσο, και ένα ευρύτερο ενδεχόμενο: οι επιπτώσεις στην εκπαιδευτική τους πορεία να σχετίζονται με τη χρήση κινητών και εκτός σχολικού περιβάλλοντος, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξή τους.

Τα κινητά δεν είναι ο μοναδικός ψηφιακός περισπασμός

Ενα ακόμη ζήτημα που περιπλέκει την αξιολόγηση των απαγορεύσεων είναι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη. Οπως επισημαίνει η ψυχολόγος του Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο, Τζιν Τουένγκε, συγγραφέας του βιβλίου «10 Κανόνες για την Ανατροφή Παιδιών σε έναν Κόσμο Υψηλής Τεχνολογίας», η ύπαρξη μιας απαγόρευσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτή τηρείται.

Οπως εξηγεί, αρκεί να ρωτήσει κανείς έναν εκπαιδευτικό ή έναν έφηβο για να διαπιστώσει ότι σε αρκετά σχολεία οι σχετικοί κανόνες εφαρμόζονται μόνο τυπικά. Οι μαθητές βρίσκουν τρόπους να τους παρακάμπτουν, κρύβοντας ακόμη και δεύτερα κινητά, τα οποία δεν παραδίδουν κατά την είσοδό τους στο σχολείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, τοποθετούν στις ειδικές κλειδωμένες θήκες αντικείμενα που μοιάζουν με κινητά τηλέφωνα, όπως πέτρες σε ανάλογο σχήμα.

Ακόμη και στα σχολεία όπου οι μαθητές καλούνται απλώς να αφήνουν τις συσκευές τους στις σχολικές τσάντες, η συμμόρφωση στους κανόνες δεν είναι πάντα δεδομένη.

«Συμβαίνει αρκετά συχνά να υπάρχει πολιτική απαγόρευσης των κινητών καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο κουδούνι, και όταν μπαίνεις στο σχολείο να βλέπεις κινητά παντού», σημειώνει η Τουένγκε.

Η ίδια θέτει, παράλληλα, ακόμη ένα ερώτημα: ακόμη κι αν τα κινητά απομακρυνθούν από τις σχολικές αίθουσες, τι συμβαίνει με τους φορητούς υπολογιστές που χρησιμοποιούν οι μαθητές; «Μήπως απλώς χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους υπολογιστές τους;», διερωτάται.

Με πληροφορίες από AP