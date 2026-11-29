Σχολεία: Πότε κλείνουν για τα Χριστούγεννα – Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στις τάξεις

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Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για 15 ημέρες, με την επιστροφή στα θρανία να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027.

Αντίστροφα μετρούν οι μαθητές για τις διακοπές των Χριστουγέννων, καθώς δεν αργεί πολύ η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από την εορταστική ανάπαυλα. Την ίδια στιγμή, γονείς και εκπαιδευτικοίοργανώνουν το πρόγραμμά τους για τις ημέρες των γιορτών, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις ημερομηνίες που θα κλείσουν τα σχολεία, στη διάρκεια των διακοπών και στην επιστροφή των μαθητών στα θρανία μετά την Πρωτοχρονιά.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα 2026

Με βάση τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) σε όλη τη χώρα αναμένεται να λειτουργήσουν μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026.

Άρα η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου θα είναι η τελευταία ημέρα μαθημάτων, κατά την οποία είτε πραγματοποιούνται οι καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις είτε διεξάγονται μαθήματα μέχρι το μεσημέρι, πριν χτυπήσει το κουδούνι της αποχώρησης.

Η επιστροφή των μαθητών στα θρανία θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της εορτής των Θεοφανίων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027, ημέρα κατά την οποία θα ξεκινήσει εκ νέου η εκπαιδευτική διαδικασία για το δεύτερο πλέον μισό της σχολικής χρονιάς.

Τι ισχύει για φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Διαφορετικό είναι το χρονοδιάγραμμα των χριστουγεννιάτικων διακοπών για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, όπου τα μαθήματα θα διακοπούν από την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου έως και το Σάββατο 2 Ιανουαρίου.

Καθώς η 3η Ιανουαρίου 2027 συμπίπτει με Κυριακή, η επιστροφή των μαθητών στα μαθήματα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου. Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα, την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών θα παραμείνουν εκ νέου κλειστά λόγω της αργίας των Θεοφανείων.