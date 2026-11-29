Δώρο Χριστουγέννων: Πότε πληρώνεται, πώς υπολογίζεται και τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι αν δεν το λάβουν

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Πώς διαμορφώνεται το τελικό ποσό, ποιες άδειες και απουσίες συνυπολογίζονται, τι ισχύει για όσους δεν εργάστηκαν ολόκληρο το οκτάμηνο και ποιες ενέργειες μπορούν να κάνουν οι μισθωτοί σε περίπτωση μη καταβολής του.

Έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 πρέπει να καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, με το ύψος του ποσού να εξαρτάται από τις αποδοχές τους και τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Δικαιούχοι είναι όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το αν έχουν σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Για τον προσδιορισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Οι εργαζόμενοι των οποίων η εργασιακή σχέση καλύπτει ολόκληρη τη συγκεκριμένη περίοδο δικαιούνται:

Έναν μηνιαίο μισθό, εφόσον αμείβονται με μισθό.

25 ημερομίσθια, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων

Όσοι προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου ή η εργασιακή τους σχέση έληξε πριν από την 31η Δεκεμβρίου δικαιούνται αναλογία του Δώρου, βάσει της διάρκειας της απασχόλησής τους.

Συγκεκριμένα, για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης δικαιούνται τα 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής τους. Αναλογικό ποσό δικαιούνται και όσοι εργάστηκαν για λιγότερες από 19 ημέρες.

Στο ποσό του Δώρου συνυπολογίζεται και η αναλογία του επιδόματος αδείας, με συντελεστή 0,041666. Για τον υπολογισμό του προσμετρώνται επίσης οι ημέρες νόμιμης απουσίας από την εργασία, όπως η ετήσια άδεια, η άδεια μητρότητας και η σπουδαστική άδεια.

Σε περίπτωση ασθένειας, συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή οι ημέρες απουσίας για τις οποίες ο εργαζόμενος δεν λαμβάνει επίδομα ασθενείας. Αντίθετα, αφαιρούνται τα διαστήματα για τα οποία καταβάλλεται επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων

Η προθεσμία καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων είναι η Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.

Υποχρεωτική είναι η καταβολή του Δώρου σε χρήμα, καθώς η νομοθεσία δεν επιτρέπει την εξόφλησή του με προϊόντα ή άλλες παροχές σε είδος. Η μη έγκαιρη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων συνιστά ποινικό αδίκημα.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά, η οποία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη και στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στη μηνυτήρια αναφορά πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία της επιχείρησης και, εφόσον είναι γνωστά, τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, δεδομένων των περιορισμένων χρονικών περιθωρίων της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποβάλουν επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555.

Σε περιπτώσεις μη καταβολής του Δώρου εντός της νόμιμης προθεσμίας, οι επιθεωρητές εργασίας οφείλουν να παρεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και κινώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιβολή κυρώσεων.