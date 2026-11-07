Άδεια ασθένειας τέκνου: Έως 14 ημέρες άδειας για εργαζόμενους γονείς – Τι ισχύει για τον μισθό

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Τι προβλέπει η νομοθεσία για τους εργαζόμενους γονείς που χρειάζεται να μείνουν στο σπίτι για να φροντίσουν το άρρωστο παιδί τους;

Όταν ένα παιδί αρρωσταίνει, η παρουσία του γονέα στο πλευρό του είναι συχνά απαραίτητη. Για τους εργαζόμενους γονείς, ωστόσο, η ανάγκη φροντίδας ενός άρρωστου παιδιού δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια στο σπίτι. Για αυτές τις περιπτώσεις, η εργατική νομοθεσία προβλέπει ειδική άδεια τόσο για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους γονείς να απουσιάσουν νόμιμα από την εργασία τους, κάνοντας χρήση ειδικής άδειας για τη φροντίδα ασθενούς παιδιού. Πρόκειται για ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα, το οποίο χορηγείται κατόπιν αίτησης του εργαζομένου. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: στον πρώτο η άδεια είναι με αποδοχές, ενώ στον δεύτερο χορηγείται χωρίς αποδοχές.

Πόσες ημέρες άδειας δικαιούται ο εργαζόμενος

Η διάρκεια της άδειας εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών που προστατεύει ο εργαζόμενος.

Ιδιωτικός Τομέας

έως 6 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για εργαζόμενο που προστατεύει ένα παιδί,

έως 8 εργάσιμες ημέρες εάν προστατεύει δύο παιδιά,

έως 14 εργάσιμες ημέρες εάν προστατεύει περισσότερα από δύο παιδιά.

Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί είτε εφάπαξ είτε τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του εργαζομένου και την ασθένεια του παιδιού.

Δημόσιο

4 ημέρες τον χρόνο για υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα.

7 ημέρες τον χρόνο για τρίτεκνους υπαλλήλους.

10 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για πολύτεκνους υπαλλήλους.

8 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για μονογονείς.

Πρόκειται για άδεια με αποδοχές, επομένως δεν υπάρχει περικοπή μισθού για τις ημέρες που ο υπάλληλος απουσιάζει κάνοντας χρήση της συγκεκριμένης άδειας. Επίσης, όταν και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα. Δηλαδή δεν πρόκειται για ένα κοινό «πακέτο» ημερών που πρέπει να μοιραστούν μεταξύ τους.

Δεν αφορά μόνο την ασθένεια παιδιού

Παρότι είναι ευρύτερα γνωστή ως «άδεια ασθένειας τέκνου», η συγκεκριμένη διάταξη καλύπτει και περιπτώσεις ασθένειας άλλων εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Συνεπώς, το δικαίωμα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην ανάγκη φροντίδας ενός ανήλικου παιδιού, αλλά συνδέεται γενικότερα με την ανάγκη αντιμετώπισης ασθένειας εξαρτώμενου μέλους της οικογένειας.

Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος

Ο εργαζόμενος που χρειάζεται να κάνει χρήση της άδειας υποβάλλει σχετικό αίτημα στον εργοδότη, ενημερώνοντας για την ανάγκη απουσίας του λόγω ασθένειας του παιδιού.

Παράλληλα, ο εργοδότης οφείλει να αποτυπώνει την απουσία στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ/myErgani, σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει για την ηλεκτρονική δήλωση των αδειών στον ιδιωτικό τομέα.

Η σωστή καταχώριση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς διασφαλίζει ότι η απουσία αποτυπώνεται ως η συγκεκριμένη νόμιμη άδεια και δεν συγχέεται με άλλη κατηγορία απουσίας.