Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Ανοίγει ο δρόμος για νέα voucher – Ανατροπή με τα εισοδηματικά κριτήρια

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Σημαντικές αλλαγές στη χορήγηση voucher για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς φέρνει νέα κοινή υπουργική απόφαση. Αυξάνεται κατά 10% η αξία των voucher.

Η ρύθμιση προβλέπει αύξηση κατά 10% της ετήσιας αξίας των voucher για τις δομές προσχολικής αγωγής, διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων και κατάργηση του εισοδηματικού κριτηρίου για τη χορήγηση voucher μειωμένης αξίας σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Η απόφαση αφορά τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος ΕΣΠΑ για την περίοδο 2026-2027 και περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ Β΄ 6419/23.10.2026.

Μία από τις σημαντικότερες προβλέψεις της απόφασης είναι η έκδοση δεύτερης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα 2026-2027, μετά την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση voucher πλήρους και μειωμένης αξίας.

Η νέα πρόσκληση αφορά δυνητικούς δικαιούχους στις προβλεπόμενες κατηγορίες θέσεων βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής θα εξειδικευτούν στην πρόσκληση που θα εκδώσει η ΕΕΤΑΑ.

Ποια είναι τα νέα εισοδηματικά όρια

Για τη χορήγηση voucher πλήρους αξίας στις κατηγορίες θέσεων Α1, Α2, Β1, Β2 και Β3, τα εισοδηματικά όρια για το 2026-2027 διαμορφώνονται ως εξής:

29.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά.

32.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά.

35.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

38.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά.

Τα παραπάνω ποσά αφορούν το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025.

Για τις κατηγορίες Γ και Δ, που αφορούν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία, διατηρούνται διαφορετικά εισοδηματικά όρια, από 27.000 έως 36.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι για μειωμένο voucher

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς καταργείται το εισοδηματικό κριτήριο συμμετοχής για τη λήψη voucher μειωμένης αξίας στις κατηγορίες θέσεων Α1, Α2, Β1 και Β2.

Αντίθετα, για οικογένειες με έως δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία voucher ορίζεται στις 37.000 ευρώ.

Η κατάργηση του εισοδηματικού κριτηρίου δεν αφορά αδιακρίτως κάθε κατηγορία voucher, αλλά ειδικά τις θέσεις και τη μειωμένη αξία τοποθέτησης που προβλέπει η απόφαση.

Αυξάνεται κατά 10% η αξία των voucher

Με τη νέα απόφαση αναπροσαρμόζεται η ετήσια αξία συμμετοχής στις δομές προσχολικής αγωγής για το 2026-2027.

Ενδεικτικά, για τις κατηγορίες Α1 και Β1, η αξία διαμορφώνεται σε 2.873 ευρώ χωρίς σίτιση και 3.563 ευρώ με σίτιση, έναντι 2.612 και 3.239 ευρώ αντίστοιχα για το 2025-2026.

Για τις κατηγορίες Α2 και Β2, τα ποσά αυξάνονται σε 2.184 ευρώ χωρίς σίτιση και 2.873 ευρώ με σίτιση.

Η αξία για την κατηγορία Β3 διαμορφώνεται στις 6.050 ευρώ, ενώ για τη χρηματοδοτούμενη από εθνικούς πόρους κατηγορία της γραμμής Ε αυξάνεται από 2.178 σε 2.396 ευρώ.

Αμετάβλητες παραμένουν οι ετήσιες αξίες των 1.330 ευρώ για τα ΚΔΑΠ και των 5.000 ευρώ για τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Τι ισχύει για όσους έχουν ήδη λάβει voucher

Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι η αναπροσαρμογή της αξίας των voucher που έχουν ήδη αποδοθεί από την ΕΕΤΑΑ, ενεργοποιημένων ή μη, πραγματοποιείται αυτοδίκαια, εφόσον εμπίπτουν στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Παράλληλα, όσοι έχουν ήδη λάβει voucher στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης και καλύπτονται από τις προβλεπόμενες διατάξεις εξαιρούνται από την εκ νέου υποβολή αίτησης.

Η νέα ρύθμιση ισχύει από τις 23 Οκτωβρίου 2026, ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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