ΑΠΘ και Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας ενώνουν δυνάμεις για εκπαίδευση και έρευνα

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Η συμφωνία ενισχύει τη διεθνή δικτύωση των δύο ιδρυμάτων και ανοίγει τον δρόμο για νέες πρωτοβουλίες μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Συμφωνία για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής συνεργασίας τους υπέγραψαν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ (University of South Carolina).

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα της Συγκλήτου του ΑΠΘ, παρουσία των επικεφαλής των δύο ιδρυμάτων. Το κείμενο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Αριστοτελείου, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, και ο Πρόεδρος του αμερικανικού Πανεπιστημίου, καθηγητής Michael Amiridis.

Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών πρωτοβουλιών, την υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την ανταλλαγή φοιτητών, ερευνητών και μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), με στόχο την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των δύο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Μέσα από δράσεις τα δύο Ιδρύματα επιδιώκουν να ενισχύσουν την ακαδημαϊκή αριστεία, να διευρύνουν τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας και δικτύωσης των δύο Πανεπιστημίων και των ακαδημαϊκών τους κοινοτήτων, καθώς και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω διασύνδεση μεταξύ των δύο χωρών.

Η Συμφωνία θα έχει διάρκεια πέντε ετών, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα εξειδίκευσης και διεύρυνσης των πεδίων συνεργασίας μέσω πρόσθετων παραρτημάτων.

Κυριάκος Αναστασιάδης: «Η εξωστρέφεια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου περνά μέσα από σταθερές διεθνείς συνεργασίες»

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και τη διεύρυνση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών του συνεργασιών.

Στόχος μας είναι η συνεργασία να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο, με νέα προγράμματα σπουδών, ανταλλαγές φοιτητριών, φοιτητών και επιστημόνων, μεταφορά τεχνογνωσίας και κοινές πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση και την έρευνα. Πιστεύουμε ότι η θεσμική συνεργασία των Πανεπιστημίων, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η αξιοποίηση της επιστημονικής εμπειρίας προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο, εξωστρεφές και διεθνώς διασυνδεδεμένο δημόσιο Πανεπιστήμιο».

Ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με ιστορία από το 1801 και υψηλή ερευνητική δραστηριότητα

Το University of South Carolina είναι δημόσιο ερευνητικό Πανεπιστήμιο με έδρα την Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδρύθηκε το 1801 και αποτελεί το εμβληματικό Ίδρυμα του πανεπιστημιακού συστήματος της πολιτείας, καθώς και το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιό της ως προς τον αριθμό των φοιτητριών και φοιτητών. Διαθέτει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα και περιλαμβάνεται στην κατηγορία R1, η οποία αφορά σε Πανεπιστήμια με πολύ υψηλή ερευνητική δραστηριότητα. Ο Πρόεδρος του University of South Carolina, Καθηγητής Michael Amiridis, είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.