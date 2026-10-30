Τρία χρόνια για μία αξιολόγηση – Στη Βουλή οι λίστες αναμονής στα ΚΕΔΑΣΥ

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Τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση μαθητών από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι οποίες σε ορισμένες περιοχές της Αττικής φέρεται να φτάνουν ακόμη και τα τρία χρόνια, φέρνει στη Βουλή η βουλευτής Σοφία – Χάιδω Ασημακοπούλου.

Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις μεγάλες καθυστερήσεις που καταγράφονται στις αξιολογήσεις μαθητών από τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) κατέθεσε η βουλευτής Σοφία – Χάιδω Ασημακοπούλου, φέρνοντας στο προσκήνιο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επικαλούμενη και την πρόσφατη παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η βουλευτής επισημαίνει ότι σε ορισμένες περιοχές της Αττικής ο χρόνος αναμονής για αξιολόγηση φτάνει ακόμη και τα τρία χρόνια, με συνέπεια να καθυστερεί η παροχή των αναγκαίων μέτρων εκπαιδευτικής υποστήριξης.

Με ερώτησή της προς την υπουργό Παιδείας ζητά στοιχεία για τον αριθμό των μαθητών που βρίσκονται σε αναμονή, τους χρόνους αξιολόγησης και τα κενά στελέχωσης στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ενώ θέτει και το ζήτημα της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων.

Αναλυτικά η ερώτηση στη Βουλή

«Τραγικές καθυστερήσεις στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με αποτέλεσμα τη στέρηση θεμελιωδών δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Κύρια Υπουργέ,

Από δημοσιεύματα και κυρίως από την πρόσφατη παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, προκύπτουν τα εξής βασικά σημεία: σε ορισμένα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), της Αττικής, καταγράφονται καθυστερήσεις στην αξιολόγηση μαθητών που φθάνουν έως και τα 3 χρόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να στερούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα τα αναγκαία μέτρα υποστήριξης της φοίτησής τους.

Ο Συνήγορος απέδωσε τα προβλήματα σε διαχρονικά και συστημικά κενά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και απέστειλε σχετική επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την παρέμβασή του, οι απαντήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών περιείχαν κυρίως στοιχεία για προσλήψεις και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, χωρίς να απαντούν επαρκώς στα ερωτήματα σχετικά με τον σχεδιασμό για την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Η κατάσταση αυτή αποδεικνύει ότι, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εξακολουθούν να έχουν χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης, ανεπαρκούς σχεδιασμού και δυσλειτουργίας, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαρά ζητήματα ίσης πρόσβασης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις υπηρεσίες αξιολόγησης και υποστήριξης, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία και να θίγεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους στην ισότιμη εκπαίδευση.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω και επειδή θεωρούμε ότι η στήριξη των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά υποχρέωση του κράτους και δείκτη πολιτισμού μιας κοινωνίας,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Πόσοι μαθητές πανελλαδικά και πόσοι ειδικότερα στην Αττική βρίσκονται σήμερα σε αναμονή αξιολόγησης από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.; Ποιος είναι ο μέσος και ποιος ο μέγιστος χρόνος αναμονής ανά ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.; Επιβεβαιώνει το Υπουργείο ότι υπάρχουν περιπτώσεις αναμονής που προσεγγίζουν ή υπερβαίνουν τα τρία έτη, όπως αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη; Για ποιο λόγο δεν έχουν ληφθεί εγκαίρως μέτρα ώστε να εκλείψουν οι μεγάλες λίστες αναμονής; Πόσες οργανικές και πόσες λειτουργικές κενές θέσεις υπάρχουν σήμερα σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.; Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε έκτακτο σχέδιο για την εκκαθάριση των εκκρεμών αξιολογήσεων και τη μείωση των χρόνων αναμονής; Έχουν αξιολογηθεί οι επιπτώσεις, που προκαλεί στους μαθητές η πολυετής αναμονή και η μη έγκαιρη παροχή των αναγκαίων υποστηρικτικών μέτρων; Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεσθε να λάβετε ώστε κανένα παιδί με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να μη στερείται ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση;

Η ερωτώσα Βουλευτής

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ»