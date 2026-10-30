Εκπαιδευτικοί: «Κόβονται» από επιδόματα, φοιτητική στέγη και μετεγγραφές – Η ΟΛΜΕ καταγγέλλει εισοδηματικά όρια εκτός πραγματικότητας

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Οικογένειες εκπαιδευτικών μένουν εκτός φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, χάνουν μόρια στις μετεγγραφές και δυσκολεύονται να λάβουν το Α21, καταγγέλλει η ΟΛΜΕ. Στο στόχαστρο τα εισοδηματικά όρια, με την Ομοσπονδία να ζητά αναπροσαρμογή τους και αυξήσεις μισθών.

Μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους εκπαιδευτικούς μπορεί να εμφανίζεται στα χαρτιά ως οικονομικά επαρκής, την ώρα που καλείται να αντιμετωπίσει υψηλά ενοίκια, αυξημένο κόστος διαβίωσης και τις σπουδές των παιδιών της. Αυτό το παράδοξο αναδεικνύει η ΟΛΜΕ, καταγγέλλοντας ότι τα εισοδηματικά κριτήρια για μια σειρά κοινωνικών παροχών αφήνουν εκτός χιλιάδες οικογένειες εκπαιδευτικών, ακόμη και όταν οι οικονομικές τους ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, τα εισοδηματικά κριτήρια για τις μετεγγραφές, η πρόσβαση στις φοιτητικές εστίες, το επίδομα παιδιού Α21, αλλά και προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και παιδικών κατασκηνώσεων.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι μισθολογικές αποδοχές δύο εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα όταν έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας, μπορεί να υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η οικογένεια διαθέτει αντίστοιχη οικονομική άνεση.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Το όριο των 30.000 ευρώ στο στόχαστρο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η ΟΛΜΕ στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, επισημαίνοντας ότι το βασικό εισοδηματικό όριο των 30.000 ευρώ μπορεί να αποκλείει οικογένειες στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του φοιτητή, ενώ για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προβλέπεται υψηλότερο βασικό όριο, στις 40.000 ευρώ.

Η Ομοσπονδία σημειώνει ότι όταν ένα παιδί φτάνει στην ηλικία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, οι γονείς του συχνά έχουν ήδη συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίας και δεν αμείβονται πλέον με τον εισαγωγικό μισθό.

Ως αποτέλεσμα, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβαίνει το όριο χορήγησης, παρά τις αυξημένες δαπάνες που συνεπάγεται η φοίτηση ενός παιδιού μακριά από την οικογενειακή κατοικία.

Η ΟΛΜΕ υποστηρίζει ότι το πρόβλημα γίνεται εντονότερο για τις οικογένειες της περιφέρειας, καθώς πολλά πανεπιστημιακά τμήματα βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπου το κόστος ενοικίασης κατοικίας αποτελεί σημαντική επιβάρυνση.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι το βασικό εισοδηματικό όριο των 30.000 ευρώ παραμένει αμετάβλητο από το 2004, χωρίς να έχει προσαρμοστεί στις αυξήσεις του κόστους ζωής.

Μετεγγραφές φοιτητών: Πώς οι μισθοί των γονέων επηρεάζουν τη μοριοδότηση

Η Ομοσπονδία αναδεικνύει και το ζήτημα των εισοδηματικών κριτηρίων στις μετεγγραφές φοιτητών.

Για τη σχετική μοριοδότηση λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

Η ΟΛΜΕ παραθέτει ως παράδειγμα ένα ζευγάρι εκπαιδευτικών στο 14ο μισθολογικό κλιμάκιο, με δύο παιδιά, εκ των οποίων το ένα φοιτά σε πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να κυμαίνεται περίπου από 38.000 έως 42.000 ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι ο φοιτητής λαμβάνει πολύ χαμηλή ή ακόμη και μηδενική μοριοδότηση από το εισοδηματικό κριτήριο.

Όπως επισημαίνει, εκπαιδευτικοί με περισσότερα από 20 χρόνια προϋπηρεσίας αντιμετωπίζονται, βάσει των συγκεκριμένων ορίων, σαν να διαθέτουν υψηλά εισοδήματα, παρά τις οικονομικές υποχρεώσεις της οικογένειας.

Ανάλογες δυσκολίες πρόσβασης καταγγέλλει και σε σχέση με τις φοιτητικές εστίες.

Επίδομα παιδιού Α21: Γιατί η ΟΛΜΕ μιλά για αποκλεισμό

Στην ανακοίνωση γίνεται ξεχωριστή αναφορά στο επίδομα παιδιού Α21, που καταβάλλεται μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Η ΟΛΜΕ υποστηρίζει ότι μια οικογένεια δύο εκπαιδευτικών μπορεί στην πράξη να αποκλείεται από την ενίσχυση εξαιτίας του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματός της.

Ειδικότερα, αναφέρει ως χαρακτηριστικό όριο τις 26.000 ευρώ ετησίως για οικογένεια με ένα παιδί.

Κατά την Ομοσπονδία, τα εισοδηματικά κριτήρια δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις σημερινές ανάγκες των οικογενειών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων τιμών στα βασικά αγαθά και στη στέγαση.

Ο αποκλεισμός που περιγράφεται αφορά τις οικογένειες που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια και όχι το σύνολο των εκπαιδευτικών ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Παιδικές κατασκηνώσεις και «Τουρισμός για Όλους»: Οι επιπλέον περιορισμοί

Η παρέμβαση της ΟΛΜΕ δεν περιορίζεται στα επιδόματα που σχετίζονται με τις σπουδές των παιδιών.

Η Ομοσπονδία θέτει επίσης ζήτημα πρόσβασης των οικογενειών εκπαιδευτικών σε παροχές για παιδικές κατασκηνώσεις.

Παράλληλα, επικρίνει τους χρονικούς περιορισμούς που, όπως αναφέρει, ισχύουν στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα στους εκπαιδευτικούς.

Όπως εξηγεί, πρόκειται για τους δύο καλοκαιρινούς μήνες κατά τους οποίους τα σχολεία είναι κλειστά και οι εκπαιδευτικοί μπορούν κατά κανόνα να αξιοποιήσουν την άδειά τους.

Η ΟΛΜΕ ζητά να διευρυνθούν οι σχετικές δυνατότητες, ώστε οι οικογένειες των εκπαιδευτικών να μπορούν να επωφελούνται από τα προγράμματα στήριξης.

«Οι αυξήσεις εξανεμίζονται από την ακρίβεια»

Συνδέοντας το ζήτημα των επιδομάτων με τις συνολικές αποδοχές των εκπαιδευτικών, η ΟΛΜΕ ασκεί κριτική στην κυβερνητική πολιτική.

Υποστηρίζει ότι οι μισθολογικές αυξήσεις δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν την ακρίβεια, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια των κοινωνικών παροχών περιορίζουν ακόμη περισσότερο την οικονομική στήριξη των οικογενειών.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στην κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, στη μη μισθολογική αναγνώριση της διετίας 2016-2017, στις αποζημιώσεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και στις σχολικές εκδρομές, καθώς και στο κόστος καθημερινής μετακίνησης των εκπαιδευτικών.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η συσσώρευση αυτών των επιβαρύνσεων, σε συνδυασμό με τα όρια των επιδομάτων, επιδεινώνει την οικονομική θέση των εργαζομένων στην εκπαίδευση.

Τι ζητά η ΟΛΜΕ για τα επιδόματα και τους μισθούς

Με την ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία θέτει συγκεκριμένα αιτήματα προς την Πολιτεία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, με βάση τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας εικοσαετίας.

Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και μηνιαία καταβολή του, ώστε να ανταποκρίνεται στο κόστος των ενοικίων.

Ανέγερση νέων δημόσιων και δωρεάν φοιτητικών εστιών και εξασφάλιση δωρεάν στέγασης για τους φοιτητές που την έχουν ανάγκη.

Πρόβλεψη για δωρεάν παιδικές κατασκηνώσεις και επέκταση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ.

Απόδοση του μισθολογικού κλιμακίου της διετίας 2016-2017 και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Η ΟΛΜΕ καλεί, τέλος, τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στις διαδικασίες των σωματείων, των Ομοσπονδιών και στις κινητοποιήσεις που αποφασίζονται, διεκδικώντας αλλαγές τόσο στο μισθολογικό καθεστώς όσο και στην πρόσβαση των οικογενειών τους στις κοινωνικές παροχές.