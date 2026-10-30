Καταγγελία γονέων για λεκτική επίθεση διευθύντριας σχολείου σε έγκυο μητέρα – Ζητούν την απομάκρυνσή της

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Σοβαρές καταγγελίες για τη συμπεριφορά της διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά διατυπώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, κάνοντας λόγο για λεκτική επίθεση και απειλές σε βάρος της αντιπροέδρου του, η οποία διανύει τον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σχολείο, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ενώ η γυναίκα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε να μεταβεί εσπευσμένα σε γιατρό.

Η υπόθεση έχει ήδη τεθεί υπόψη του Υπουργείου Παιδείας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με τον Σύλλογο να ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, την απομάκρυνση της διευθύντριας και τη διερεύνηση των καταγγελλόμενων περιστατικών.

Η ανακοίνωση έχει αποσταλεί συγκεκριμένα στο Γραφείο της Υπουργού Παιδείας και στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του υπουργείου, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Από την παράδοση φαρμακευτικού υλικού στην καταγγελλόμενη αντιπαράθεση

Όπως περιγράφει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, όλα ξεκίνησαν στα μέσα Οκτωβρίου, όταν εκπρόσωποί του επισκέφθηκαν το σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου, προκειμένου να παραδώσουν φαρμακευτικό υλικό αξίας 400 ευρώ.

Το συγκεκριμένο υλικό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε ζητηθεί από τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας, με τον Σύλλογο να ανταποκρίνεται στο αίτημα.

Ωστόσο, κατά τους καταγγέλλοντες, η επίσκεψη εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, καθώς η διευθύντρια φέρεται να εξέλαβε τη στάση των εκπροσώπων του Συλλόγου ως παρέμβαση στις αποφάσεις της.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η διευθύντρια θεώρησε πως οι γονείς επιχειρούσαν να της κάνουν υποδείξεις και να αμφισβητήσουν την κρίση της σχετικά με το υλικό που είχε ζητήσει.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τον Σύλλογο, η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι «ο Σύλλογος είναι υποχρεωμένος να καλύπτει ό,τι ζητάει η διεύθυνση», θέση την οποία οι γονείς απορρίπτουν, επισημαίνοντας τον εθελοντικό χαρακτήρα της λειτουργίας τους.

Η καταγγελία για λεκτική επίθεση στην αντιπρόεδρο του Συλλόγου

Η ένταση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κορυφώθηκε όταν η διευθύντρια φέρεται να στράφηκε εναντίον της αντιπροέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, μητέρας μαθητή του σχολείου, η οποία βρίσκεται στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι η διευθύντρια προχώρησε σε λεκτική επίθεση, εκτοξεύοντας προσβλητικούς ισχυρισμούς για την προσωπική ζωή της γυναίκας.

Σύμφωνα με την περιγραφή των γονέων, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου η διευθύντρια φώναζε, χτυπούσε δυνατά την πόρτα του γραφείου της και κινούνταν σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης στον διάδρομο του πρώτου ορόφου του σχολείου.

Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ακόμη ότι κινήθηκε απειλητικά προς την αντιπρόεδρο και της απηύθυνε την ακόλουθη φράση:

«Δεν θα σεβαστώ ούτε την κατάστασή σου και θα σου απαγορέψω να ξαναπατήσεις το πόδι σου στο σχολείο μου!»

Κατά τον Σύλλογο, η ένταση προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στην έγκυο γυναίκα, η οποία αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε να επισκεφθεί επειγόντως ιδιώτη γιατρό.

Στην καταγγελία γίνεται λόγος για κίνδυνο τόσο για την ίδια όσο και για το έμβρυο, χωρίς ωστόσο να παρατίθενται στην ανακοίνωση ιατρικά ευρήματα που να επιτρέπουν την ανεξάρτητη επιβεβαίωση αυτής της εκτίμησης.

«Το περιστατικό έγινε την ώρα των μαθημάτων»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις συνθήκες υπό τις οποίες, σύμφωνα με τον Σύλλογο, εκτυλίχθηκε η αντιπαράθεση.

Όπως επισημαίνεται, το επεισόδιο σημειώθηκε εντός του σχολικού συγκροτήματος, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη τα μαθήματα.

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι εκπαιδευτικοί που αντιλήφθηκαν όσα συνέβαιναν παρέμειναν αμέτοχοι και δεν κατάφεραν να παρέμβουν ώστε να περιοριστεί η ένταση.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο αίτημα του Συλλόγου για διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού και της συμπεριφοράς που αποδίδεται στη διευθύντρια.

Καταγγελίες και για προηγούμενες πειθαρχικές διαδικασίες

Πέρα από το συγκεκριμένο επεισόδιο, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων προχωρά σε ευρύτερες καταγγελίες σχετικά με τη διοίκηση της σχολικής μονάδας.

Στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι η διευθύντρια έχει απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν πειθαρχικές διαδικασίες και Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ) για άλλα ζητήματα, χωρίς, κατά τους ισχυρισμούς του, να έχουν επιβληθεί οι ποινές που θεωρεί αναγκαίες.

Παράλληλα, διατυπώνει καταγγελίες για φερόμενη προνομιακή μεταχείριση της διευθύντριας από την προϊσταμένη εκπαιδευτική αρχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, οι γονείς επικαλούνται πληροφορίες που, όπως αναφέρουν, κυκλοφορούν στη σχολική κοινότητα σχετικά με προσωπική σχέση της διευθύντριας με τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς και ισχυρισμούς περί διασυνδέσεων που φέρεται να επικαλείται η ίδια.

Ο Σύλλογος θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες έχουν οδηγήσει σε ανεπαρκή αντιμετώπιση προηγούμενων καταγγελιών και ζητά να διερευνηθεί εάν υπήρξε συγκάλυψη από την αρμόδια διοικητική αρχή.

Πρόκειται για ισχυρισμούς του Συλλόγου, οι οποίοι δεν συνοδεύονται στο παρεχόμενο κείμενο από πορίσματα πειθαρχικών ελέγχων ή άλλα στοιχεία που να τεκμηριώνουν ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες αιτιάσεις.

Τα τρία αιτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Με την ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά ζητά συγκεκριμένες ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές.

Πρώτον, απαιτεί την άμεση παρέμβαση των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Δεύτερον, ζητά την κατεπείγουσα απομάκρυνση της διευθύντριας από τη σχολική μονάδα, επικαλούμενος τη σοβαρότητα του καταγγελλόμενου περιστατικού.

Τρίτον, αιτείται να ανατεθεί η πειθαρχική διερεύνηση σε ανεξάρτητο σώμα επιθεωρητών, και συγκεκριμένα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ώστε να εξεταστούν τόσο η συμπεριφορά της διευθύντριας όσο και οι καταγγελίες για ενδεχόμενη συγκάλυψη από την προϊσταμένη εκπαιδευτική αρχή.

Ο Σύλλογος καταλήγει δηλώνοντας ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του σχετικά με την υπόθεση.

Η καταγγελία θέτει πλέον το ζήτημα ενώπιον των αρμόδιων εκπαιδευτικών και ελεγκτικών αρχών, από τις οποίες ζητείται να εξετάσουν τα πραγματικά περιστατικά και να αποφανθούν για τυχόν ευθύνες. Στο υλικό της ανακοίνωσης δεν περιλαμβάνεται απάντηση της διευθύντριας ή των εμπλεκόμενων υπηρεσιών επί των καταγγελιών.