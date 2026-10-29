Μαζί για το Παιδί-ΕΚΠΑ: Έναρξη προγράμματος STEM και ήπιων δεξιοτήτων για 48 μαθητές

Στους δρόμους ξανά φοιτητές και μαθητές την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, με συγκέντρωση στις 10:00 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι προγραμματίζουν και σύσκεψη συντονισμού για τις κινητοποιήσεις του Νοεμβρίου.

Μόλις έναν χρόνο μετά την ανακαίνιση ύψους 126.000 ευρώ μέσω του «Μαριέττα Γιαννάκου», γονείς καταγγέλλουν ότι στο Δημοτικό Σχολείο Κοντοκαλίου πέφτουν σοβάδες και αποκολλήθηκε νιπτήρας, ενώ η αυλή εξακολουθεί να πλημμυρίζει. «Ποιος επέβλεπε και ποιος παρέλαβε το έργο;», ρωτούν, απαιτώντας άμεσες παρεμβάσεις.

Αντιδράσεις για σχεδιαζόμενη διάταξη που, σύμφωνα με τις Παρεμβάσεις Π.Ε., θα επιτρέπει την αναγνώριση φοίτησης παιδιών 4–7 ετών σε προγράμματα μη κερδοσκοπικών φορέων ως ισότιμης με ειδικό νηπιαγωγείο. Στο επίκεντρο οι καταγγελίες για ιδιωτικοποίηση, τα 24 ειδικά νηπιαγωγεία σε αναστολή και η αύξηση των μαθητών χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση προσωπικού.

Σφοδρή αντίδραση της Α΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας για υπεύθυνη δήλωση που ζητεί από εκπαιδευτικούς να αναλάβουν «καθ’ αποκλειστικότητα» την ασφάλεια των μαθητών κατά τις επισκέψεις στη Βουλή, ακόμη και στη μετακίνηση. Η ένωση καταγγέλλει μετακύλιση αστικών και ποινικών ευθυνών και ζητά την άμεση απόσυρσή της.

Σε τηλεκπαίδευση για τις επόμενες εβδομάδες οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού, μετά τα προβλήματα με έντομα και τσιμπήματα. Σε εξέλιξη οι υγειονομικοί έλεγχοι, ενώ η μεταστέγαση του σχολείου, που εκκρεμεί από το 2008, προγραμματίζεται για τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου 2027.

Αντιδράσεις για τροπολογία που επιτρέπει σε ΠΕ Νηπιαγωγούς με 36 μήνες εμπειρίας να διεκδικούν θέσεις ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Ο Σύλλογος Παιδαγωγών Ελλάδας ζητά την απόσυρση της διάταξης, επικαλείται παραβίαση του προσοντολογίου και προειδοποιεί για νομικές ενέργειες.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ακύρωσε τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου λόγω πρόγνωσης κακοκαιρίας, αλλά την ημέρα της επετείου επικράτησε ηλιοφάνεια. Μαθητές του 4ου Δημοτικού παρέλασαν μόνοι τους μπροστά από το σχολείο, ενώ ο δήμαρχος δέχθηκε αποδοκιμασίες κατά τη δοξολογία.

Είναι μεγάλη η λίστα με τις ελλείψεις στα σχολεία, και μόνο τα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί τον τελευταίο μήνα ξεπερνούν τα 15. Για την κατάσταση στα σχολικά συγκροτήματα, έκανε παρέμβαση με τη σειρά του ο Ρουβίκωνας, στο Υπουργείο Παιδείας.

Λήγει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου η προθεσμία για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2027. Τι ισχύει για νεοδιόριστους, οργανικές θέσεις, Ειδική Αγωγή, μοριοδότηση και ανάκληση αιτήσεων, σύμφωνα με την αναλυτική ενημέρωση του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ, Νεκτάριου Κορδή.

Η τελετή αποχαιρετισμού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, σε στενό οικογενειακό κύκλο, ημέρα κατά την οποία το σχολείο θα παραμείνει κλειστό σε ένδειξη πένθους

Φοιτήτριες και φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχουν στο «1ο Hackathon Μετάφρασης/Localisation», που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου 2026

Μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου, μαθητές και εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ στη Λαμία βρέθηκαν μπροστά σε «λίμνες» στο δάπεδο των αιθουσών διδασκαλίας.

Ποια είναι τα ποσά ανά κατηγορία περιοχής και οικογενειακή κατάσταση, ποια είναι η προϋπόθεση της τριετούς παραμονής και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την καταβολή της.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης εξαπολύει η ΟΛΜΕ, καταγγέλλοντας έγγραφο που προειδοποιεί διευθυντές σχολείων για υπηρεσιακές και ποινικές ευθύνες εάν δεν ενημερώνουν αστυνομία και εισαγγελέα για μαθητικές καταλήψεις.

Οι παρατάξεις συμφώνησαν ότι πρέπει να ανοίξουν και πάλι τα σχολεία, ωστόσο εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς το αν εξασφαλίζεται η ασφάλεια.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα σχολεία όπου θα εξεταστούν, ανά περιοχή, ξένη γλώσσα και επίπεδο, ώστε να εντοπίσουν το κέντρο που αντιστοιχεί στην αίτηση συμμετοχής τους.

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει ακραία βία από τις αστυνομικές δυνάμεις, εκφράζει ανησυχία για την ανοχή απέναντι σε νεοναζιστικές και φασιστικές ιδέες και απευθύνει έκκληση για επαγρύπνηση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

«Δημιουργούνται προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργειών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας» ανέφερε ο πρύτανης Ανδρέας Φλώρος.

Η συμφωνία ενισχύει τη διεθνή δικτύωση των δύο ιδρυμάτων και ανοίγει τον δρόμο για νέες πρωτοβουλίες μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Το «Μαζί για το Παιδί» σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υλοποιούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα «Εκπαίδευση STEM & Ήπιες Δεξιότητες».

Μαζί για το Παιδί-ΕΚΠΑ: Έναρξη προγράμματος STEM και ήπιων δεξιοτήτων για 48 μαθητές

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Το «Μαζί για το Παιδί» σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υλοποιούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα «Εκπαίδευση STEM & Ήπιες Δεξιότητες».