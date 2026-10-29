Μαζί για το Παιδί-ΕΚΠΑ: Έναρξη προγράμματος STEM και ήπιων δεξιοτήτων για 48 μαθητές
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Το «Μαζί για το Παιδί» σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υλοποιούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα «Εκπαίδευση STEM & Ήπιες Δεξιότητες».
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το πρόγραμμα «Εκπαίδευση STEM & Ήπιες Δεξιότητες» επιστρέφει στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, προσφέροντας δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις σε 48 μαθητές και μαθήτριες από 30 δημόσια σχολεία της Αττικής.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το «Μαζί για το Παιδί» σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απευθύνεται σε παιδιά από την Ε΄ Δημοτικού έως και τη Β΄ Γυμνασίου, με στόχο την εξοικείωσή τους με τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η συνεργασία, η κριτική σκέψη και η διαχείριση συναισθημάτων.
Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και εργαστηριακά μαθήματα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, αποκτώντας παράλληλα εφόδια για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής.
Οι μαθητές και μαθήτριες χωρισμένοι σε δύο τμήματα (μαθητές και μαθήτριες Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου) συμμετέχουν στο πρόγραμμα δωρεάν, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στα σύγχρονα εργαστήρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών συνεργατών.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και του ομίλου εταιρειών ΓΕΚ Τέρνα, ενώ η PEPSICO προσφέρει χυμούς για τους μαθητές και τις μαθήτριες.
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