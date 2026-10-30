Ζαχαράκη για ψηφιακή οικονομία στην Παιδεία: Πρόγραμμα FinStart για 40.000 μαθητές και 15.762 θέσεις μαθητείας

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Ίσες ευκαιρίες στην ψηφιακή εποχή, επενδύσεις στην εκπαίδευση και νέες δυνατότητες για μαθητές και φοιτητές βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που παρουσίασε περιλαμβάνονται το πρόγραμμα FinStart, προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ, που απευθύνεται σε 40.000 μαθητές, η διεύρυνση του δικτύου των Κέντρων Καινοτομίας, η δημιουργία 15.762 θέσεων μαθητείας, καθώς και 47 κοινά και διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Μιλώντας στο διεθνές συνέδριο Fintech Athens 5.0, που διεξάγεται στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2026 με τίτλο «Accelerating Growth – Επιταχύνοντας την Ανάπτυξη», η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη η τεχνολογική εξέλιξη να συνοδεύεται από ουσιαστικές δυνατότητες πρόσβασης και συμμετοχής για όλους, χωρίς οι κοινωνικές ή οικονομικές ανισότητες να καθορίζουν τις προοπτικές τους.

Μιλώντας στην Αίθουσα Τελετών των Προπυλαίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Υπουργός συνέδεσε την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης με μια θεμελιώδη εκπαιδευτική προτεραιότητα: να αποκτούν οι νέοι τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εφόδια που θα τους επιτρέπουν όχι απλώς να προσαρμόζονται στις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά να αξιοποιούν ενεργά τις δυνατότητές τους.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων, την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της μαθητείας, καθώς και τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων και τη σύνδεσή τους με την έρευνα, την καινοτομία και την πραγματική οικονομία.

«Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός δεν είναι πολυτέλεια ούτε εξειδικευμένη γνώση για λίγους. Είναι δεξιότητα ζωής. Είναι προϋπόθεση προσωπικής αυτονομίας», τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες δεν εξασφαλίζει από μόνη της και ίσες δυνατότητες αξιοποίησής τους.

Χρησιμοποιώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την καθημερινότητα, ανέφερε ότι δύο παιδιά που μεγαλώνουν στην ίδια γειτονιά μπορεί να έχουν την ίδια πρόσβαση σε ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο και στις ψηφιακές συναλλαγές, χωρίς όμως να διαθέτουν τις ίδιες γνώσεις για τη διαχείριση των χρημάτων, την αποταμίευση, τον δανεισμό ή την προστασία από οικονομικές απάτες.

«Αυτή είναι μια νέα διάσταση της εκπαιδευτικής ανισότητας. Και είναι μια πρόκληση στην οποία οφείλουμε να απαντήσουμε», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η αποστολή του δημόσιου σχολείου είναι «να μη μετατρέπεται η διαφορετική αφετηρία των παιδιών σε άνιση προοπτική για το μέλλον τους».

Οικονομικά στη Γ΄ Γυμνασίου και FinStart: 4 εκατ. ευρώ για 40.000 μαθητές

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Υπουργός στην ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού από τη σχολική ηλικία, αναφερόμενη στην εισαγωγή του μαθήματος των Οικονομικών στη Γ΄ Γυμνασίου, αλλά και στο πρόγραμμα «FinStart: Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες για τη Ζωή», συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο απευθύνεται σε 40.000 μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μέσα από βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ψηφιακά εργαλεία και σύγχρονες μεθόδους μάθησης, οι μαθητές θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις για τη διαχείριση του προσωπικού και οικογενειακού προϋπολογισμού, την αποταμίευση, τον υπεύθυνο δανεισμό και την αξιολόγηση οικονομικών επιλογών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αναγνώριση των κινδύνων των ψηφιακών συναλλαγών, στην προστασία από οικονομικές απάτες και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης απέναντι στις καταναλωτικές επιλογές.

«Δεν επιδιώκουμε να μετατρέψουμε κάθε μαθήτρια και κάθε μαθητή σε οικονομολόγο. Αλλά επιδιώκουμε κάθε παιδί να φτάνει στην ενήλικη ζωή με βασικές γνώσεις για αποφάσεις που θα επηρεάσουν το μέλλον του», ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη.

Από τα 13 στα 18 Κέντρα Καινοτομίας έως το 2027

Στην ανάγκη οι μαθητές να αποκτήσουν ουσιαστική σχέση με τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον στάθηκε επίσης η Υπουργός, αναδεικνύοντας την ανάπτυξη του δικτύου των 13 Κέντρων Καινοτομίας, με στόχο την επέκτασή του σε 18 έως το 2027.

Μέσα από τις νέες αυτές εκπαιδευτικές υποδομές, οι μαθητές αποκτούν τη δυνατότητα να γνωρίσουν στην πράξη τη ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη, τον προγραμματισμό και τις σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές, καλλιεργώντας παράλληλα τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Όπως υπογράμμισε, ζητούμενο δεν είναι να περιορίζονται οι νέοι στον ρόλο του χρήστη της τεχνολογίας, αλλά να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας της, να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και τους κινδύνους της και να αποκτούν τα εφόδια ώστε στο μέλλον να συμμετέχουν και οι ίδιοι στη δημιουργία νέων εφαρμογών και λύσεων.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση συνδέεται με τη συνολική προσπάθεια για ένα σχολείο που ενσωματώνει την καινοτομία στην εκπαιδευτική διαδικασία και προσφέρει στα παιδιά περισσότερες δυνατότητες μάθησης, δημιουργίας και εξέλιξης.

15.762 θέσεις μαθητείας το 2026–2027 – Αύξηση 12% και ισχυρή συμμετοχή των επιχειρήσεων

Ξεχωριστό μέρος της παρέμβασής της αφιέρωσε η Σοφία Ζαχαράκη στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ουσιαστικής σύνδεσης της γνώσης με την εργασία και τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας.

Για το εκπαιδευτικό έτος 2026–2027, οι προσφερόμενες θέσεις στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ανήλθαν σε 15.762, αυξημένες κατά 12% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ το 72,4% προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα.

Η Υπουργός ανέδειξε τη σημασία της συμμετοχής των επιχειρήσεων στον θεσμό της μαθητείας, καθώς και των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Επαγγελματικά Λύκεια, τα Πρότυπα ΕΠΑΛ και οι δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση σύγχρονων επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Ιδιαίτερα σε τομείς όπως η χρηματοοικονομική τεχνολογία, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και η αξιοποίηση των δεδομένων μεταβάλλουν τις απαιτήσεις των επαγγελμάτων, η στενότερη συνεργασία εκπαίδευσης και παραγωγής αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στο Στρατηγικό Σχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση 2025–2027, με έμφαση στη συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων, στην επανακατάρτιση και στη δυνατότητα των εργαζομένων να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

«Σε μια οικονομία όπου η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και οι ψηφιακές συναλλαγές μετασχηματίζουν διαρκώς τα επαγγέλματα, η εκπαίδευση δεν μπορεί να τελειώνει με την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών», τόνισε χαρακτηριστικά.

47 διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα με χρηματοδότηση σχεδόν 70 εκατ. ευρώ

Στη συμβολή των δημόσιων πανεπιστημίων στην έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε εκτενώς η Υπουργός, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και των ακαδημαϊκών συνεργασιών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε την πρόοδο των 47 κοινών και διπλών μεταπτυχιακών προγραμμάτων ελληνικών πανεπιστημίων με ιδρύματα του εξωτερικού, τα οποία χρηματοδοτούνται με πόρους που προσεγγίζουν τα 70 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι συνεργασίες αυτές δημιουργούν νέες δυνατότητες διεπιστημονικής εκπαίδευσης και έρευνας, συνδέοντας γνωστικά αντικείμενα όπως η οικονομική ανάλυση, η επιστήμη δεδομένων, η χρηματοοικονομική διαχείριση, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη.

Η Σοφία Ζαχαράκη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συμβολή του στην ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Ειδικότερα, στάθηκε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Χρηματοοικονομική Τεχνολογία – Fintech», στη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας «Αρχιμήδης» και στις συνεργασίες του Πανεπιστημίου με το χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα.

Όπως επισήμανε, πρόκειται για πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τις δυνατότητες του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου να συνδυάζει την υψηλού επιπέδου επιστημονική γνώση με την εφαρμοσμένη έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας παράλληλα νέες προοπτικές για τους φοιτητές, τους ερευνητές και την οικονομία.

«Η τεχνολογία μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη. Η Παιδεία είναι εκείνη που μπορεί να διευρύνει τη συμμετοχή σε αυτήν»

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η Υπουργός συνεχάρη το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Εθνική Τράπεζα, το Greek Fintech Hub και όλους τους συνδιοργανωτές του Fintech Athens 5.0, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος αποκτά ουσιαστικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα όταν οι ευκαιρίες που δημιουργεί είναι προσβάσιμες σε περισσότερους ανθρώπους.

«Το “Accelerating Growth” είναι ένας φιλόδοξος στόχος. Αλλά η ανάπτυξη δεν είναι μόνο ζήτημα ταχύτητας. Είναι και ζήτημα συμμετοχής», ανέφερε.

Και κατέληξε:

«Η τεχνολογία μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη. Η Παιδεία είναι εκείνη που μπορεί να διευρύνει τη συμμετοχή σε αυτήν. Γιατί πραγματική πρόοδος δεν είναι να προχωρούν μόνο όσοι είχαν εξαρχής τα περισσότερα εφόδια. Είναι να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να προχωρήσουν».

Το διεθνές συνέδριο Fintech Athens 5.0 συνδιοργανώνεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Χρηματοοικονομική Τεχνολογία – Fintech», τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας «Αρχιμήδης», το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το Greek Fintech Hub.

Οι εργασίες του συνεχίζονται την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στο Μικρό Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών της Εθνικής Τράπεζας.