Σχολικά κυλικεία σε «ασφυξία»: Voucher για υγιεινό κολατσιό στους μαθητές; Παρέμβαση στη Βουλή για τα νέα μέτρα

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Στη Βουλή φτάνουν τα προβλήματα βιωσιμότητας των σχολικών κυλικείων, με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να ζητούν οικονομικά μέτρα στήριξης και να θέτουν ζήτημα χορήγησης voucher σε μαθητές ευάλωτων οικογενειών για την αγορά υγιεινών τροφίμων.

Αντιμέτωπα με αυξημένες οικονομικές και λειτουργικές πιέσεις βρίσκονται τα σχολικά κυλικεία, με τους επαγγελματίες του κλάδου να προειδοποιούν για προβλήματα βιωσιμότητας μετά την εφαρμογή των νέων υγειονομικών προδιαγραφών. Την ίδια ώρα, τίθεται ζήτημα πρόσβασης όλων των μαθητών σε υγιεινά και οικονομικά προσιτά τρόφιμα, με την πρόταση για χορήγηση voucher σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών να φτάνει στη Βουλή.

Το θέμα αναδεικνύουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Γιάννη Αμανατίδη, καταθέτοντας ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς για τη βιωσιμότητα των σχολικών κυλικείων και τη στήριξη των μαθητών.

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση έρχεται μετά την πανελλαδική κινητοποίηση των επαγγελματιών του κλάδου, με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλικείων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ), η οποία έχει θέσει σειρά αιτημάτων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από το νέο πλαίσιο λειτουργίας.

Σχολικά κυλικεία: Οι νέοι κανόνες και οι αντιδράσεις

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την υγιεινή και τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθενται στα σχολικά κυλικεία, στους χώρους εστίασης και στους αυτόματους πωλητές εντός των σχολείων.

Οι σχετικές ρυθμίσεις έχουν ήδη υποστεί τροποποιήσεις, ενώ εκδόθηκαν και διευκρινιστικές εγκύκλιοι, μεταξύ άλλων στις 10 Σεπτεμβρίου και στις 8 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην κοινοβουλευτική ερώτηση, το υπουργείο Υγείας έχει γνωστοποιήσει ότι ορισμένες αλλαγές προέκυψαν ύστερα από διαβούλευση με την ΠΟΚΔΙΣ και αφορούν, μεταξύ άλλων, τις επιτρεπόμενες επιλογές τροφίμων και τις ποσότητές τους.

Οι βουλευτές αναγνωρίζουν ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και η πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η εφαρμογή νέων προδιαγραφών πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς οδηγίες, επαρκή χρόνο προσαρμογής και μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών και λειτουργικών συνεπειών στις μικρές επιχειρήσεις.

Voucher για μαθητές: Η πρόταση που φτάνει στη Βουλή

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση για οικονομική ενίσχυση μαθητών από ευάλωτα νοικοκυριά, προκειμένου να μπορούν να προμηθεύονται υγιεινά τρόφιμα κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.

Στην ερώτηση ζητείται από την κυβέρνηση να διευκρινίσει εάν εξετάζει τη δυνατότητα χορήγησης voucher για την αγορά υγιεινών προϊόντων από μαθητές, σε συνδυασμό με τα ήδη υφιστάμενα προγράμματα σχολικής σίτισης.

Η πρόταση συνδέει τη βιωσιμότητα των σχολικών κυλικείων με την ανάγκη να έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση σε κατάλληλες διατροφικές επιλογές, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους.

Πρόκειται, πάντως, για πρόταση που τίθεται προς εξέταση και όχι για μέτρο που έχει εγκριθεί ή ανακοινωθεί ότι θα εφαρμοστεί.

Οικονομική στήριξη και επιδοτήσεις εξοπλισμού

Η ΠΟΚΔΙΣ έχει ζητήσει οικονομικά και φορολογικά μέτρα για τις επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς και ενισχύσεις για τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτό, οι βουλευτές ζητούν να πληροφορηθούν εάν έχει πραγματοποιηθεί αποτίμηση των οικονομικών και λειτουργικών συνεπειών από την εφαρμογή της νέας υγειονομικής απόφασης.

Παράλληλα, θέτουν το ερώτημα εάν εξετάζονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις οικονομικής στήριξης, φορολογικής ελάφρυνσης ή επιδότησης εξοπλισμού, ιδιαίτερα κατά τη μεταβατική περίοδο προσαρμογής.

Ζητούν επίσης να διευκρινιστεί εάν προβλέπεται αξιολόγηση της εφαρμογής των νέων κανόνων και περαιτέρω αποσαφήνισή τους, όπου διαπιστώνονται δυσκολίες.

Τι θα γίνει με τα μισθώματα και τις εγγυήσεις

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδεικνύεται αφορά τις συμβάσεις μίσθωσης των σχολικών κυλικείων.

Στην κοινοβουλευτική ερώτηση τίθεται το ενδεχόμενο ειδικής ρύθμισης για τα μισθώματα και τις εγγυήσεις που έχουν καταθέσει οι επαγγελματίες, όταν μια σύμβαση λύεται πρόωρα λόγω ουσιωδών μεταβολών στους όρους λειτουργίας.

Οι βουλευτές ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς να αποσαφηνίσουν το ισχύον πλαίσιο και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή του.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση συνδέεται με τις ανησυχίες των επαγγελματιών για το οικονομικό κόστος που ενδέχεται να προκύψει από την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις.

Δωρεάν επιμόρφωση και ενιαίοι κανόνες σε όλα τα σχολεία

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση επεκτείνεται και στην ανάγκη υποστήριξης των επαγγελματιών για την εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων.

Μεταξύ άλλων, ζητείται να εξεταστούν η δωρεάν επιμόρφωση των εργαζομένων στα κυλικεία και η εξασφάλιση κατάλληλων υποδομών.

Παράλληλα, τίθεται ζήτημα συνεπούς και ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων υγιεινής σε όλους τους χώρους όπου διατίθενται τρόφιμα εντός των σχολείων.

Οι βουλευτές ζητούν να διευκρινιστεί ποια αιτήματα της ΠΟΚΔΙΣ έχουν ήδη εξεταστεί, ποια ικανοποιήθηκαν μέσω των τροποποιήσεων του 2026 και ποια παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Έξι ερωτήματα προς την κυβέρνηση

Με την παρέμβασή τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις για:

Την αποτίμηση των επιπτώσεων της νέας υγειονομικής απόφασης στη λειτουργία των σχολικών κυλικείων.

Τα πιθανά μέτρα οικονομικής στήριξης, φορολογικής ελάφρυνσης και επιδότησης εξοπλισμού.

Τη διαχείριση μισθωμάτων και εγγυήσεων σε περιπτώσεις πρόωρης λύσης συμβάσεων.

Την πιθανότητα χορήγησης voucher σε μαθητές ευάλωτων οικογενειών για την αγορά υγιεινών τροφίμων.

Τη δωρεάν επιμόρφωση των επαγγελματιών και την ομοιόμορφη εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων.

Την πορεία εξέτασης των αιτημάτων της ΠΟΚΔΙΣ και το χρονοδιάγραμμα περαιτέρω διαβούλευσης.

Η ερώτηση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το πώς μπορούν να συνδυαστούν οι αυστηρότερες διατροφικές προδιαγραφές στα σχολεία με την οικονομική βιωσιμότητα των κυλικείων και την πρόσβαση όλων των μαθητών σε υγιεινά τρόφιμα.