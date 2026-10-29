Κέρκυρα: Στη λίστα αναγνωρισμένων ελληνικών πανεπιστημίων στην Κίνα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πίνακας περιεχομένων

«Δημιουργούνται προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργειών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας» ανέφερε ο πρύτανης Ανδρέας Φλώρος.

Στη λίστα των αναγνωρισμένων ελληνικών πανεπιστημίων του υπουργείου Παιδείας της Κίνας, εντάχθηκε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μέσω του Chinese Service Center for Scholarly Exchange (CSCSE), του επίσημου φορέα της χώρας για τις ακαδημαϊκές ανταλλαγές και την αναγνώριση τίτλων σπουδών.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής διεθνοποίησης του Ιδρύματος και δημιουργεί νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη συνεργασιών με κινεζικά πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και για την προσέλκυση φοιτητών από την Κίνα.

Σύμφωνα με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η ένταξη στον σχετικό κατάλογο ολοκληρώθηκε έπειτα από μακρά διαδικασία συνεργασίας με το CSCSE, με την υποστήριξη του οργανισμού Study in Greece.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2024 το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είχε υπογράψει συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με το CSCSE. Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς της διεθνοποίησης, της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού, των ακαδημαϊκών ανταλλαγών, καθώς και της προώθησης εκπαιδευτικών συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.

Σε δήλωσή του, ο πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, ανέφερε ότι «η αναγνώριση του Ιδρύματος από το κινεζικό υπουργείο Παιδείας επιβεβαιώνει τη συστηματική προσπάθεια διεθνοποίησης που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια».

Όπως σημείωσε, «σε συνδυασμό με τη στρατηγική συνεργασία με το CSCSE, δημιουργούνται προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργειών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας».

Τέλος, ο πρύτανης υπογράμμισε ότι «το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συνεχίζει να επενδύει στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της θέσης του Ιδρύματος στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη».