ΙΕΠ: Ανοίγουν οι αιτήσεις για 13 θέσεις εκπαιδευτικών με τετραετή απόσπαση – Προσόντα και προθεσμίες

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Η πρόσκληση απευθύνεται σε μόνιμους, εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και προβλέπει την κάλυψη έως έξι θέσεων Συμβούλων Α΄ και έως επτά θέσεων Συμβούλων Β΄.

Από σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στις 15:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη έως 13 θέσεων επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(ΙΕΠ), μέσω αποσπάσεων εκπαιδευτικών τετραετούς διάρκειας. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στις 15:00, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα στελεχώσουν το επιστημονικό προσωπικό του ΙΕΠ, με τόπο εργασίας την έδρα του Ινστιτούτου, στην οδό Αναστασίου Τσόχα 36, στην Αθήνα. Η τοποθέτησή τους σε οργανική μονάδα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ η μισθοδοσία τους θα εξακολουθήσει να βαρύνει την οργανική τους θέση.

ΙΕΠ: Πότε ξεκινούν και πότε ολοκληρώνονται οι αιτήσεις

Η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 30 Οκτωβρίου 2026, στις 15:00, και ολοκληρώνεται στις 12 Νοεμβρίου 2026, επίσης στις 15:00.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ.

Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τέσσερα έτη, ενώ οι θέσεις κατανέμονται σε δύο κατηγορίες: έως έξι Σύμβουλοι Α΄ και έως επτά Σύμβουλοι Β΄.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν περισσότερες από μία θέσεις, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για καθεμία από αυτές.

Ποιες ειδικότητες εκπαιδευτικών αφορά η πρόσκληση

Η πρόσκληση περιλαμβάνει θέσεις και γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται με διαφορετικούς εκπαιδευτικούς κλάδους.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται οι εξής ειδικότητες:

ΠΕ01: Θεολόγων

ΠΕ03: Μαθηματικών

ΠΕ04.01: Φυσικών

ΠΕ05: Γαλλικής Γλώσσας

ΠΕ23: Ψυχολόγων

ΠΕ79.01: Μουσικής

ΠΕ83: Ηλεκτρολόγων

ΠΕ84: Ηλεκτρονικών

ΠΕ86: Πληροφορικής

ΠΕ87: Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

ΠΕ88: Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος

ΠΕ89: Εφαρμοσμένων Τεχνών

ΠΕ90: Ναυτικών Μαθημάτων

Επιπλέον, η πρόσκληση περιλαμβάνει τρία εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα.

Το πρώτο αφορά την Καινοτομία, με ειδίκευση στη Διοίκηση Εκπαίδευσης και την Ηγεσία.

Το δεύτερο σχετίζεται με την Εκπαιδευτική Έρευνα, με έμφαση στη διαχείριση δεδομένων και την εμπειρία σε διεθνείς έρευνες. Για το συγκεκριμένο αντικείμενο προτιμώνται υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής.

Το τρίτο αφορά την Καινοτομία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση STEM, με ειδίκευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη ή και στις Νέες Τεχνολογίες.

Για τα τρία αυτά αντικείμενα απαιτείται πρόσθετη τεκμηρίωση των σχετικών σπουδών ή της επαγγελματικής και επιστημονικής εμπειρίας.

Παρότι η πρόσκληση περιλαμβάνει συνολικά 16 κλάδους και γνωστικά αντικείμενα, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων δεν υπερβαίνει τις 13. Η τελική κατανομή θα καθοριστεί από το ΙΕΠ με βάση τις ανάγκες του.

Τα απαιτούμενα προσόντα για Συμβούλους Α΄ και Β΄

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία της θέσης.

Για τις θέσεις Συμβούλων Α΄ απαιτείται διδακτορικός τίτλος σπουδών, καθώς και τουλάχιστον έξι έτη διδακτικής υπηρεσίας ή οκτώ έτη εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Για τις θέσεις Συμβούλων Β΄ απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και τουλάχιστον οκτώ έτη διδακτικής υπηρεσίας ή δέκα έτη εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Και στις δύο περιπτώσεις οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επιστημονικό έργο, το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία συναφή δημοσίευση ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία.

Η δημοσίευση μπορεί να είναι ατομική ή συλλογική, σε επιστημονικό περιοδικό με σύστημα κριτών, ενώ γίνεται δεκτό και πλήρες άρθρο σε πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου.

Κατά την αξιολόγηση θα συνεκτιμηθούν πρόσθετα στοιχεία, όπως η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, η εμπειρία σε ευρωπαϊκές και διεθνείς εκπαιδευτικές πολιτικές, η υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων, η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και η εμπειρία στη διοίκηση της εκπαίδευσης.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα mitroo.iep.edu.gr και να δημιουργήσουν ή να επικαιροποιήσουν το προσωπικό τους προφίλ.

Στη συνέχεια, επιλέγουν τη θέση ή τις θέσεις για τις οποίες επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και επισυνάπτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η πρόσκληση επιτρέπει την επιλογή περισσότερων από μία θέσεων Συμβούλου Α΄ ή και Β΄, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα για καθεμία.

Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων και συμπλήρωσης των δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης, προαιρετικά, να υποβάλουν σύντομο κείμενο έως 2.000 χαρακτήρες, προκειμένου να ενισχύσουν την υποψηφιότητά τους.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την υπηρεσιακή κατάσταση, τα ακαδημαϊκά προσόντα και την επιστημονική εμπειρία του εκπαιδευτικού.

Στα βασικά δικαιολογητικά περιλαμβάνονται:

Πρόσφατο αναλυτικό Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ), το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου από την καταληκτική ημερομηνία.

Βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα της πρόσκλησης.

Τίτλοι σπουδών και αποδεικτικά διδακτικής υπηρεσίας ή εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Αποδεικτικά επιστημονικών δημοσιεύσεων και ερευνητικού έργου.

Στοιχεία τεκμηρίωσης της απαιτούμενης εξειδίκευσης, όπου προβλέπεται.

Πράξεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο αρμόδιο όργανο.

Οι προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ήδη με θητεία ή απόσπαση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εγκαίρως, ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει την πρωτοκολλημένη αίτηση με την οποία έχει ζητήσει την έκδοσή του.

Ωστόσο, το πιστοποιητικό θα πρέπει να προσκομιστεί το αργότερο μέχρι τη διεξαγωγή της συνέντευξης.

Ποιοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν δικαίωμα απόσπασης

Η πρόσκληση προβλέπει συγκεκριμένα κωλύματα, τα οποία πρέπει να εξετάσουν οι ενδιαφερόμενοι πριν από την υποβολή της αίτησης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης που δεν έχουν συμπληρώσει δύο έτη από τον διορισμό τους.

Περιορισμοί ισχύουν επίσης για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις και δεν έχουν συμπληρώσει πέντε έτη υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή μετά τον διορισμό τους, εκ των οποίων δύο στην περιοχή διορισμού.

Κώλυμα προβλέπεται και για εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα ή αργία, καθώς και για συγκεκριμένες περιπτώσεις καταδικών ή πειθαρχικών ποινών που περιγράφονται στην πρόσκληση.

Όσοι κατέχουν ήδη θέση με θητεία ή υπηρετούν με απόσπαση μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον υποβάλουν την απαιτούμενη δήλωση πρόθεσης παραίτησης από τη θέση ή διακοπής της υφιστάμενης απόσπασης.

Πώς θα γίνει η επιλογή των εκπαιδευτικών

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει αρχικά την πληρότητα των φακέλων και την κάλυψη των απαιτούμενων προσόντων.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα κληθούν στη συνέχεια σε συνέντευξη.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα καταρτιστεί προσωρινός πίνακας, κατά του οποίου θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ενστάσεις εντός πέντε ημερών, σύμφωνα με τις ειδικότερες προθεσμίες της πρόσκλησης.

Αφού εξεταστούν οι ενστάσεις, θα εκδοθεί ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις μέσω της ηλεκτρονικής υποστήριξης του ΙΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00.