Πιστοποίηση Β1 και επιπέδου ΤΠΕ: Ξεκινήσε η υποβολή αιτήσεων – Ποιους εκπαιδευτικούς αφορά
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Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 23 Νοεμβρίου 2026, ενώ οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου.
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις προσεχείς εξετάσεις πιστοποίησης Β1 και Β΄ επιπέδου ΤΠΕ μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 11 έως και τις 23 Νοεμβρίου 2026. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου 2026.
Δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν, εφόσον δεν έχουν ήδη λάβει τη σχετική πιστοποίηση οι:
- Επιμορφωμένοι Β1 επιπέδου ΤΠΕ, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα σχετικά προγράμματα από τον Μάιο του 2017 έως και τον Ιούλιο του 2026.
- Επιμορφωμένοι Β’ επιπέδου ΤΠΕ, οι οποίοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα αντίστοιχα προγράμματα κατά την περίοδο 2008 έως 2015.
- Υποψήφιοι παλαιότερων περιόδων, οι οποίοι δεν πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης Β1 ή Β’ επιπέδου ΤΠΕ σε προηγούμενες προσπάθειες.
Διαδικασία υποβολής αίτησης και επιλογή εξεταστικού κέντρου
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης, επιλέγοντας την ενότητα «Αίτηση Πιστοποίησης». Η πρόσβαση πραγματοποιείται με τους υφιστάμενους κωδικούς που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί από τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση.
Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις ανά Νομό και Πόλη. Επιπρόσθετα, μπορούν να επιλέξουν τον τόπο εξέτασης (Νομός και Πόλη) και της επιθυμητής ημέρας της εβδομάδας (π.χ. Τρίτη, Κυριακή), καθώς και την εξαίρεση συγκεκριμένων ημερομηνιών, τις οποίες επιθυμούν να αποφύγουν λόγω κωλύματος.
Η τελική κατανομή στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) διενεργείται αυτοματοποιημένα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία, την ώρα και το κέντρο στο οποίο οφείλουν να προσέλθουν.
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