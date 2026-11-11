Αναβαθμισμένο ρόλο ζητούν οι Πρυτάνεις: Πρόταση για θεσμοθέτηση της Συνόδου ως συμβουλευτικού οργάνου του Υπ. Παιδείας

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Στο επίκεντρο των συζητήσεων των Πρυτάνεων των ελληνικών Πανεπιστημίων μπαίνουν οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ, το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και η ενίσχυση του ρόλου της Συνόδου Πρυτάνεων.

Κατά τη 2η Προπαρασκευαστική Συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, οι διοικήσεις των Πανεπιστημίων θα εξετάσουν κρίσιμα ζητήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών θέσεων και συγκεκριμένων προτάσεων ενόψει της 113ης Συνόδου Πρυτάνεων.

Τρία σημαντικά ζητήματα για τη λειτουργία και το μέλλον των ελληνικών Πανεπιστημίων θα βρεθούν στο επίκεντρο της 2ης Προπαρασκευαστικής Συνεδρίασης (Προσυνόδου), που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της 113ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών ΑΕΙ.

Συγκεκριμένα, οι Πρυτάνεις θα συζητήσουν τις αναγκαίες παρεμβάσεις στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για διοικητικά ζητήματα των Πανεπιστημίων, το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, καθώς και την πρόταση για θεσμοθέτηση της Συνόδου Πρυτάνεων ως συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργείου Παιδείας.

Στη 2η Προπαρασκευαστική Συνεδρίαση θα προεδρεύσουν ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ως Προεδρεύων, και ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος.

Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση διαδοχικών Προπαρασκευαστικών Συνεδριάσεων έχει τύχει θερμής υποδοχής από τις διοικήσεις των ελληνικών Πανεπιστημίων, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συστηματική επεξεργασία των σημαντικότερων ζητημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ουσιαστικό διάλογο και διαμόρφωση κοινών, τεκμηριωμένων προτάσεων πριν από την τακτική Σύνοδο Πρυτάνεων.

Τα θέματα της 2ης Προσυνόδου

Διοικητικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με στόχο την ανάδειξη προβλημάτων και τη διαμόρφωση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

Εισηγητής θα είναι ο Καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ.

Το υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ένταξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Σύσταση οργανικών θέσεων Κληρικών Ομογένειας – Εκκλησιαστική εκπαίδευση – Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Επαγγελματική εκπαίδευση – Ανώτατη εκπαίδευση – Αθλητικά σωματεία – Επαγγελματικός, εργασιακός αθλητισμός και άλλες διατάξεις». Η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου ολοκληρώνεται την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, στις 10:00.

Η πρόταση θεσμοθέτησης της Συνόδου Πρυτάνεων ως συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, με στόχο την ενίσχυση του θεσμικού της ρόλου και τη συστηματικότερη συμμετοχή των Πανεπιστημίων στη διαμόρφωση της πολιτικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Εισηγητές θα είναι ο Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΚΠΑ, και ο Καθηγητής Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ.

Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις των Πρυτάνεων και αναλυτική συζήτηση, με στόχο την καταγραφή κοινών θέσεων και την επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων.

Οι εργασίες της 2ης Προσυνόδου θα ολοκληρωθούν με τη διαμόρφωση των προτάσεων που θα υποβληθούν προς την 113η Σύνοδο Πρυτάνεων των Ελληνικών ΑΕΙ, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας κοινής πανεπιστημιακής θέσης για κρίσιμα θεσμικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα.