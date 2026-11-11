Υπουργείο Παιδείας: Τι αλλάζει στις αποζημιώσεις όσων συμμετέχουν ως επιμορφωτές σε προγράμματα του ΙΕΠ

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Νέα πρόβλεψη για την ωριαία αποζημίωση του προσωπικού που απασχολείται στα επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Με το άρθρο 151 προβλέπεται ότι η αποζημίωση μπορεί να καταβάλλεται ακόμη και όταν το επιμορφωτικό έργο πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του κανονικού εργασιακού ωραρίου, υπό την προϋπόθεση ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί έχουν προηγουμένως αποδεσμευτεί από την υπηρεσία τους για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Η ρύθμιση αφορά το προσωπικό που συμμετέχει στην εκτέλεση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του προβλεπόμενου προσωπικού που υπηρετεί στο ΙΕΠ, ενώ το ύψος της αποζημίωσης συνδέεται με τον χρόνο και το είδος της απασχόλησης.

Αλλαγές στο καθεστώς αποζημίωσης του προσωπικού που απασχολείται σε επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στο άρθρο 151, με τίτλο «Μητρώο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών», και αντικαθιστά την παράγραφο 6 του άρθρου 13Α του νόμου 3966/2011.

Βασικό στοιχείο της προτεινόμενης διάταξης είναι η δυνατότητα καταβολής ωριαίας αποζημίωσης στο προσωπικό που απασχολείται στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΕΠ, ακόμη και όταν η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιείται εντός του εργασιακού ωραρίου.

Πότε προβλέπεται η καταβολή ωριαίας αποζημίωσης

Σύμφωνα με το άρθρο 151, το προσωπικό που απασχολείται στα επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία εκτελεί το ΙΕΠ δικαιούται ωριαία αποζημίωση.

Στη ρύθμιση περιλαμβάνεται και το προσωπικό που υπηρετεί στο ίδιο το Ινστιτούτο, εφόσον εμπίπτει στην προβλεπόμενη κατηγορία της παραγράφου 3 του άρθρου 13Α.

Η αποζημίωση δεν καθορίζεται ως ενιαίο ποσό για όλους, αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με τον χρόνο και το είδος της απασχόλησης, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο.

Αποζημίωση και κατά τη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για την απασχόληση σε επιμορφωτικά προγράμματα κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Το νομοσχέδιο ορίζει ότι η ωριαία αποζημίωση μπορεί να καταβάλλεται και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ωστόσο, όταν πρόκειται για δημόσιους υπαλλήλους ή λειτουργούς, τίθεται μία βασική προϋπόθεση: να έχει προηγηθεί αποδέσμευση από την υπηρεσία τους για την πραγματοποίηση του επιμορφωτικού έργου.

Οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής καθορίζονται από τον Κανονισμό Διαχείρισης του Μητρώου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΚΔΜΕΕ).

Επομένως, η διάταξη δεν προβλέπει ανεπιφύλακτη δυνατότητα παράλληλης άσκησης υπηρεσιακών καθηκόντων και αμειβόμενου επιμορφωτικού έργου, αλλά συνδέει την αποζημίωση με συγκεκριμένη διαδικασία αποδέσμευσης.

Τι ισχύει για τις ασφαλιστικές εισφορές

Το άρθρο 151 ρυθμίζει και το ασφαλιστικό σκέλος της αποζημίωσης.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι τα ποσά που καταβάλλονται στο προσωπικό των επιμορφωτικών προγραμμάτων υπόκεινται στις προβλεπόμενες κρατήσεις εισφορών υπέρ των αρμόδιων ασφαλιστικών ταμείων.

Παράλληλα, η αποζημίωση προσαυξάνεται με την εκάστοτε ισχύουσα εργοδοτική εισφορά.

Αυτό σημαίνει ότι η ωριαία αποζημίωση υπάγεται στο προβλεπόμενο καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών.

Τι δεν προβλέπει το άρθρο 151

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν καθιερώνει επίδομα για όλους τους εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα.

Αντικείμενό της είναι η αμοιβή του προσωπικού που απασχολείται στην εκτέλεση των προγραμμάτων του ΙΕΠ.

Επιπλέον, στο άρθρο δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένο χρηματικό ποσό ανά ώρα απασχόλησης, αλλά γίνεται παραπομπή στο ισχύον πλαίσιο καθορισμού της αποζημίωσης.

Με την προτεινόμενη αλλαγή, το υπουργείο Παιδείας επιδιώκει να ρυθμίσει το πλαίσιο αμοιβής του προσωπικού των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΕΠ, συμπεριλαμβάνοντας ρητά την περίπτωση πραγματοποίησης του έργου κατά τη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η διάταξη περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου και η εφαρμογή της προϋποθέτει την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας.