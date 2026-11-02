ΔΟΕ: Όχι στην πειθαρχική δίωξη των 12 εκπαιδευτικών στη Ραφήνα

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Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωπες με πειθαρχικές κυρώσεις επειδή διαφώνησαν με τη συγχώνευση δύο τμημάτων.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η πειθαρχική δίωξη 12 εκπαιδευτικών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ραφήνας, με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) να εκφράζει την πλήρη στήριξή της στις συναδέλφους και να ζητά την άμεση παύση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωπες με πειθαρχικές κυρώσεις επειδή διαφώνησαν με τη συγχώνευση δύο τμημάτων μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία και στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σοβαρή την παραπομπή τους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, καθώς, όπως αναφέρει, υπάρχει ακόμη και το ενδεχόμενο επιβολής δυνητικής αργίας. Παράλληλα, καλεί σε κινητοποίηση τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 13:00, έξω από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη απαλλαγή των εκπαιδευτικών και την παύση κάθε προσπάθειας ποινικοποίησης της παιδαγωγικής ευθύνης και της συνδικαλιστικής δράσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ εκφράζει για ακόμη μία φορά την αμέριστη στήριξη και αλληλεγγύη του στις 12 εκπαιδευτικούς του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ραφήνας, οι οποίες διώκονται πειθαρχικά επειδή υπερασπίστηκαν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών τους και εξέφρασαν τη διαφωνία τους απέναντι στη συγχώνευση δύο τμημάτων του σχολείου τους μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Οι συνάδελφοι έπραξαν το αυτονόητο παιδαγωγικό και εργασιακό τους καθήκον. Ανέδειξαν τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει η συγχώνευση τμημάτων στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών και στις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. Η ποινικοποίηση της παιδαγωγικής ευθύνης και της συλλογικής έκφρασης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Η παραπομπή τους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ακόμη και με το ενδεχόμενο επιβολής της ποινής της δυνητικής αργίας, αποτελεί εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη. Η Διοίκηση της ΔΙ.Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. φέρουν ακέραια την ευθύνη για την εξέλιξη αυτή.

Και η συγκεκριμένη δίωξη, αφορά το δικαίωμα όλων των εκπαιδευτικών να έχουν παιδαγωγική άποψη, να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, να συμμετέχουν στις συλλογικές αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων και των σωματείων τους και να υπερασπίζονται τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών τους.

Τέτοιες πρακτικές καλλιεργούν κλίμα φόβου και φίμωσης, πλήττουν τον δημοκρατικό χαρακτήρα του σχολείου και υπονομεύουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως ελεύθερου και υπεύθυνου λειτουργού μέσα στην κοινωνία.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει πλήρως τις διωκόμενες συναδέλφους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, καλεί στην κινητοποίηση τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 13:00 έξω από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα (Π.Σ.Α.Δ.Δ.Τ.), Νηρηίδων 10, περιοχή Hilton, τέρμα Μιχαλακοπούλου.

Απαιτούμε:

Την άμεση παύση κάθε πειθαρχικής δίωξης σε βάρος των 12 εκπαιδευτικών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ραφήνας.

Την πλήρη απαλλαγή τους από όλες τις κατηγορίες.

Να σταματήσει κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης της παιδαγωγικής ευθύνης, της ελεύθερης έκφρασης και της συλλογικής συνδικαλιστικής δράσης.

Να σταματήσουν οι αυθαίρετες συγχωνεύσεις τμημάτων και η υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών.