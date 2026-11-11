Σχολικά κυλικεία: «Πόρτα» στην απαλλαγή από τα ενοίκια – Τι απαντά το υπουργείο Εσωτερικών

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Αρνητική η απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών για έναν χρόνο χωρίς ενοίκια στα σχολικά κυλικεία. «Δεν συντρέχουν έκτακτες συνθήκες», αναφέρει ο Θεόδωρος Λιβάνιος, ενώ οι επαγγελματίες ζητούν οικονομική στήριξη, μείωση ΦΠΑ και αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας.

Δεν γίνεται δεκτό από το υπουργείο Εσωτερικών το αίτημα για απαλλαγή των σχολικών κυλικείων από την καταβολή μισθωμάτων για διάστημα ενός έτους, όπως προκύπτει από την έγγραφη απάντηση του υπουργού Θεόδωρου Λιβάνιου σε κοινοβουλευτική αναφορά.

Η απάντηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν μέτρα οικονομικής στήριξης, προειδοποιώντας για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

Το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς του βουλευτή Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Καρασμάνη, ο οποίος κατέθεσε υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλικείων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ).

Το «όχι» του υπουργείου για τα ενοίκια

Στην απάντησή του, ο υπουργός Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι η απαλλαγή των σχολικών κυλικείων από την καταβολή μισθωμάτων είχε εφαρμοστεί κατά την περίοδο της πανδημίας.

Το μέτρο είχε θεσπιστεί με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, ως συνέπεια της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω της COVID-19.

Ωστόσο, το υπουργείο υποστηρίζει ότι οι σημερινές συνθήκες δεν μπορούν να εξομοιωθούν με εκείνη την περίοδο.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απάντηση:

«Εν προκειμένω, δεν συντρέχει κάποια έκτακτη συνθήκη, όπως αυτή της περιόδου του covid–19 και επομένως δεν δικαιολογείται η ανωτέρω απαλλαγή».

Με αυτή την αιτιολόγηση, το υπουργείο Εσωτερικών δεν αποδέχεται την προτεινόμενη απαλλαγή από τα μισθώματα για έναν χρόνο.

Για τα υπόλοιπα αιτήματα της Ομοσπονδίας, ο Θεόδωρος Λιβάνιος παραπέμπει στα συναρμόδια υπουργεία, δηλαδή στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Τι ζητούν οι επαγγελματίες των σχολικών κυλικείων

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση βασίζεται σε υπόμνημα της ΠΟΚΔΙΣ, με το οποίο ζητείται η λήψη άμεσων μέτρων για την οικονομική στήριξη και τη βιωσιμότητα των σχολικών κυλικείων.

Στο πλαίσιο των αιτημάτων της, η Ομοσπονδία προτείνει την απαλλαγή από την καταβολή μισθωμάτων για τον πρώτο χρόνο προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Παράλληλα, ζητά:

Μείωση του ΦΠΑ για τα σχολικά κυλικεία.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Οικονομική επιδότηση για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού.

Δωρεάν επιμόρφωση των επαγγελματιών.

Οικονομική ενίσχυση των μαθητών και των οικογενειών τους, μέσω vouchers, για την αγορά υγιεινού και ποιοτικού πρωινού από τα σχολικά κυλικεία.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι παρεμβάσεις αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και να διαμορφωθούν δίκαιοι όροι λειτουργίας.

Τα αιτήματα για τη διατροφή των μαθητών

Πέρα από τα οικονομικά ζητήματα, η ΠΟΚΔΙΣ θέτει και σειρά προτάσεων που αφορούν τα τρόφιμα που διατίθενται στους μαθητές.

Ειδικότερα, ζητά την καθιέρωση κοινών διατροφικών οδηγιών, κανόνων και νομοθεσίας για οποιοδήποτε γεύμα παρέχεται στα παιδιά από κρατικούς φορείς και άλλες υπηρεσίες.

Επιπλέον, προτείνει τον εμπλουτισμό του καταλόγου επιτρεπόμενων προϊόντων στα σχολικά κυλικεία.

Μεταξύ των προϊόντων που αναφέρει περιλαμβάνονται το κοτόπουλο και η γαλοπούλα σε προτεινόμενες μορφές παρασκευής, όπως τα nuggets.

Η Ομοσπονδία ζητά επίσης να επανεξεταστούν οι επιτρεπόμενες ποσότητες τροφίμων, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις διαφορετικές διατροφικές ανάγκες των μαθητών ανά ηλικία.

Ζητούν βελτίωση υποδομών και περιορισμό των delivery στα σχολεία

Σημαντική θέση στο υπόμνημα κατέχουν και οι συνθήκες λειτουργίας των σχολικών κυλικείων.

Η Ομοσπονδία ζητά από το κράτος να προχωρήσει σε βελτίωση των υποδομών τους, ενώ παράλληλα θέτει ζήτημα με τις παραδόσεις φαγητού από υπηρεσίες delivery στους σχολικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, ζητά να σταματήσουν οι παράνομες, όπως τις χαρακτηρίζει, παραδόσεις φαγητού στα σχολεία και να εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι κανόνες σχετικά με την άδεια εισόδου μαθητών από και προς τη σχολική μονάδα.

Παράλληλα, διεκδικεί τη συμμετοχή των εκπροσώπων του κλάδου στον θεσμικό διάλογο για τη διαμόρφωση αποφάσεων που επηρεάζουν τη λειτουργία των κυλικείων.

Στα αιτήματά της περιλαμβάνεται ακόμη η απομάκρυνση των μη πιστοποιημένων πωλητών από τους σχολικούς χώρους και η ουσιαστική στήριξη των κυλικείων απέναντι σε κρατικά επιχορηγούμενες επιχειρήσεις.

Ζήτημα και με τις πρόωρες αποχωρήσεις των κυλικειαρχών

Η ΠΟΚΔΙΣ αναδεικνύει επιπλέον το ζήτημα της εγγύησης που καταβάλλουν οι επαγγελματίες των σχολικών κυλικείων.

Σύμφωνα με το αίτημά της, δεν θα πρέπει να χάνεται η εγγύηση όταν ένας κυλικειάρχης αναγκάζεται να αποχωρήσει πρόωρα από τη δραστηριότητά του, εξαιτίας των ριζικών αλλαγών στις συνθήκες εργασίας.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι αλλαγές αυτές έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για τους επαγγελματίες, καθιστώντας αναγκαία την προσαρμογή του ισχύοντος πλαισίου.

Η πανελλαδική κινητοποίηση και η παρέμβαση στη Βουλή

Τα αιτήματα είχαν διατυπωθεί στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που είχε προγραμματίσει η ΠΟΚΔΙΣ για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026.

Με σχετική ανακοίνωση της 12ης Οκτωβρίου, η Ομοσπονδία είχε καλέσει τα σωματεία σχολικών κυλικείων σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και στη διαβίβαση των αιτημάτων τους προς τις αρμόδιες αρχές.

Όπως υποστήριζε, στόχος ήταν να αναδειχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και να εξασφαλιστούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη διατήρηση της λειτουργίας των σχολικών κυλικείων.

Στην ανακοίνωσή της προειδοποιούσε για τον κίνδυνο εγκατάλειψης των κυλικείων από επαγγελματίες και ζητούσε ένα δίκαιο, βιώσιμο πλαίσιο λειτουργίας.

Το υπόμνημα διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Γιώργο Καρασμάνη, με αναφορά που κατατέθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026, με αριθμό πρωτοκόλλου 165.

Η απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών ξεκαθαρίζει τη θέση του ως προς την απαλλαγή από τα μισθώματα, ενώ για τις υπόλοιπες διεκδικήσεις του κλάδου αρμόδια να τοποθετηθούν είναι τα συναρμόδια υπουργεία.