Ποινή φυλάκισης σε 47χρονο που «τρύπωσε» σε δημοτικό σχολείο και έκλεψε laptop

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Όλα πήγαιναν καλά για τον ίδιο, μέχρι οι κινήσεις του να γίνουν αντιληπτές από εκπαιδευτικούς που βρίσκονταν στον χώρο, οι οποίο κάλεσαν αμέσως τις αστυνομικές Αρχές. Ο άνδρας εντοπίστηκε άμεσα και συνελήφθη, υποδεικνύοντας το σημείο όπου είχε κρύψει το laptop, σύμφωνα με δημοσίευμα του lamiareport.

Λαμία: Η απόφαση του δικαστηρίου

Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας (9/11/) σε δημοτικό σχολείο στα Καλύβια Λαμίας και την επόμενη μέρα ο 47χρονος οδηγήθηκε για να δικαστεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου. Λόγω βεβαρυμμένου ποινικού μητρώου, το Δικαστήριο του επέβαλλε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με μερική έκτιση τον έναν και αναστολή του υπολοίπου, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή. Επιπλέον θα κληθεί να καταβάλλει χρηματική ποινή 300 ευρώ, καθώς και 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.