ΙΚΥ: Παραίτηση Παναγιώτη Πετράκη από τη θέση του αντιπροέδρου – Ποιος αναλαμβάνει
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Καθήκοντα νέου αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο καθηγητής του ΑΠΘ Παναγιώτης Σεφερλής.
Αποδεκτή έγινε από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η παραίτηση του καθηγητή Παναγιώτη Πετράκη από τη θέση του αντιπροέδρου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Ο Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, είχε αναλάβει τη θέση τον Σεπτέμβριο του 2024, έπειτα από απόφαση του τότε υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη. Την ίδια περίοδο είχε τοποθετηθεί και η σημερινή πρόεδρος του ΙΚΥ, Βάσω Κιντή.
Στη θέση του παραιτηθέντος ορίστηκε ως νέος Αντιπρόεδρος ο Παναγιώτης Σεφερλής, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μέχρι σήμερα διατελούσε τακτικό μέλος του ΔΣ.
Παράλληλα, ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θέση που άφησε κενή ο κ. Σεφερλής, η υπουργός όρισε τον Αριστοτέλη Τζιαμπίρη, Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σύμφωνα με την απόφαση, η θητεία των νέων μελών θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
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